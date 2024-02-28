https://ria.ru/20240228/tsik-1929951420.html

В ЦИК заявили о сокращении числа избирательных участков за рубежом

В ЦИК заявили о сокращении числа избирательных участков за рубежом - РИА Новости, 28.02.2024

В ЦИК заявили о сокращении числа избирательных участков за рубежом

Число избирательных участков за рубежом сократилось на 113, участки не откроются по вине тех стран, в которых они находятся, сообщил заместитель председателя... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T12:10

2024-02-28T12:10

2024-02-28T13:25

выборы президента россии — 2024

политика

россия

германия

николай булаев

николай харитонов

совет федерации рф

леонид слуцкий (политик)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/02/1924995723_0:0:3124:1757_1920x0_80_0_0_e54daa3b565a38a340962ffe50fb46a7.jpg

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Число избирательных участков за рубежом сократилось на 113, участки не откроются по вине тех стран, в которых они находятся, сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев.На заседании ЦИК РФ член комиссии Павел Андреев сообщил, что на выборах президента РФ количество мест для досрочного голосования за рубежом будет меньше, чем за предыдущие годы."Павел Викторович сказал, что не везде удалось создать избирательные участки. Если мне не изменяет память, их стало на 113 меньше. 113 участков не откроются и не по вине России, они не откроются по вине тех стран, где находятся наши диппредставительства", - сообщил Булаев.Зампредседателя ЦИК в качестве примера привел ситуацию в Германии, где вместо 15 избирательных участков были открыты лишь 2."Это значит, что реальной возможности проголосовать у тех, кто находится в Германии, не будет не по вине России, а потому что принимающая сторона не дала возможности открыть эти избирательные участки, и граждане не смогут реализовать свое активное избирательное право", - сказал Булаев.Он призвал говорить "каждый день" о том, "кто, где и когда" не дает возможность проголосовать российским гражданам на выборах президента РФ."Люди должны понимать, поименно знать, где и кто принимал такие решения. Иначе в конце концов скажут: "ЦИК, МИД не организовал", - сказал Булаев.Он отметил, что ЦИК сделал все возможное: подготовили бюллетени, обучили членов комиссий, подготовили технологическое оборудование, подготовили каналы связи для передачи протокола."Но мы не смогли открыть участки, в данном случае МИД, потому что просто запретили открывать, не обеспечили безопасность, на письма не реагируют, посольства не реагируют… Граждане, проживающие за рубежом, должны понимать, их лишили права выразить свою позицию", - сказал Булаев.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240228/tsik-1929935078.html

https://ria.ru/20240228/vybory-1929956375.html

россия

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, германия, николай булаев, николай харитонов, совет федерации рф, леонид слуцкий (политик)