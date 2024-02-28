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Российские военные отразили семь атак ВСУ на Купянском направлении
Российские военные отразили семь атак ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 28.02.2024
Российские военные отразили семь атак ВСУ на Купянском направлении
Войска Украины за сутки потеряли на купянском направлении около 140 военнослужащих, сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T13:17
2024-02-28T13:17
2024-02-28T13:34
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на купянском направлении около 140 военнослужащих, сообщили в среду в Минобороны РФ.Отмечается, что на купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск улучшили тактическое положение и нанесли огневое поражение живой силе и технике противника в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Кроме того, отражены семь атак штурмовых групп 32-й механизированной, 77-й аэромобильной, 95-й десантно-штурмовой и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики."Потери противника составили до 145 военнослужащих, две боевые машины пехоты и два пикапа. В ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777 производства США, орудие Д-20, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубица Д-30", - сказали в ведомстве.
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россия, харьковская область, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные отразили семь атак ВСУ на Купянском направлении
Минобороны: ВС России отразили за сутки семь атак ВСУ на Купянском направлении