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Российские военные отразили семь атак ВСУ на Купянском направлении

Российские военные отразили семь атак ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 28.02.2024

Российские военные отразили семь атак ВСУ на Купянском направлении

Войска Украины за сутки потеряли на купянском направлении около 140 военнослужащих, сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T13:17

2024-02-28T13:17

2024-02-28T13:34

специальная военная операция на украине

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харьковская область

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на купянском направлении около 140 военнослужащих, сообщили в среду в Минобороны РФ.Отмечается, что на купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск улучшили тактическое положение и нанесли огневое поражение живой силе и технике противника в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Кроме того, отражены семь атак штурмовых групп 32-й механизированной, 77-й аэромобильной, 95-й десантно-штурмовой и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики."Потери противника составили до 145 военнослужащих, две боевые машины пехоты и два пикапа. В ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777 производства США, орудие Д-20, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубица Д-30", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, харьковская область, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)