Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили радиолокатор украинской С-300 и склад боеприпасов - РИА Новости, 28.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:26 28.02.2024
https://ria.ru/20240228/spetsoperatsiya-1929972211.html
ВС России уничтожили радиолокатор украинской С-300 и склад боеприпасов
ВС России уничтожили радиолокатор украинской С-300 и склад боеприпасов - РИА Новости, 28.02.2024
ВС России уничтожили радиолокатор украинской С-300 и склад боеприпасов
Вооруженные силы РФ за минувшие сутки уничтожили радиолокатор украинской системы ПВО С-300, склад боеприпасов, хранилище горюче-смазочных материалов ВСУ, а... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T13:26
2024-02-28T13:26
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
зрк с-300
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/03/1919578296_0:146:3124:1903_1920x0_80_0_0_b72a7e64dc9dce9c5d6b444152741e15.jpg
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Вооруженные силы РФ за минувшие сутки уничтожили радиолокатор украинской системы ПВО С-300, склад боеприпасов, хранилище горюче-смазочных материалов ВСУ, а также склад хранения и изготовления дронов, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск уничтожен радиолокатор подсвета и наблюдения зенитного ракетного комплекса С-300, склад боеприпасов, хранилище горюче-смазочных материалов ВСУ, склад хранения и изготовления беспилотных летательных аппаратов, а также поражены живая сила и военная техника в 131 районе", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/03/1919578296_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_75544228074b450e232b9b9935db07af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, вооруженные силы украины, зрк с-300, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, ЗРК С-300, Вооруженные силы РФ
ВС России уничтожили радиолокатор украинской С-300 и склад боеприпасов

ВС РФ уничтожили склад хранения и изготовления дронов ВСУ и радиолокатор С-300

© РИА НовостиИстребитель Су-35 вылетает на задание в зоне СВО
Истребитель Су-35 вылетает на задание в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости
Истребитель Су-35 вылетает на задание в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Вооруженные силы РФ за минувшие сутки уничтожили радиолокатор украинской системы ПВО С-300, склад боеприпасов, хранилище горюче-смазочных материалов ВСУ, а также склад хранения и изготовления дронов, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск уничтожен радиолокатор подсвета и наблюдения зенитного ракетного комплекса С-300, склад боеприпасов, хранилище горюче-смазочных материалов ВСУ, склад хранения и изготовления беспилотных летательных аппаратов, а также поражены живая сила и военная техника в 131 районе", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныЗРК С-300Вооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала