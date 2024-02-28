https://ria.ru/20240228/spetsoperatsiya-1929972211.html
ВС России уничтожили радиолокатор украинской С-300 и склад боеприпасов
ВС России уничтожили радиолокатор украинской С-300 и склад боеприпасов - РИА Новости, 28.02.2024
ВС России уничтожили радиолокатор украинской С-300 и склад боеприпасов
Вооруженные силы РФ за минувшие сутки уничтожили радиолокатор украинской системы ПВО С-300, склад боеприпасов, хранилище горюче-смазочных материалов ВСУ, а... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T13:26
2024-02-28T13:26
2024-02-28T13:26
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
зрк с-300
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Вооруженные силы РФ за минувшие сутки уничтожили радиолокатор украинской системы ПВО С-300, склад боеприпасов, хранилище горюче-смазочных материалов ВСУ, а также склад хранения и изготовления дронов, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск уничтожен радиолокатор подсвета и наблюдения зенитного ракетного комплекса С-300, склад боеприпасов, хранилище горюче-смазочных материалов ВСУ, склад хранения и изготовления беспилотных летательных аппаратов, а также поражены живая сила и военная техника в 131 районе", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, ЗРК С-300, Вооруженные силы РФ
ВС России уничтожили радиолокатор украинской С-300 и склад боеприпасов
ВС РФ уничтожили склад хранения и изготовления дронов ВСУ и радиолокатор С-300