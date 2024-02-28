https://ria.ru/20240228/spetsoperatsiya-1929972211.html

ВС России уничтожили радиолокатор украинской С-300 и склад боеприпасов

ВС России уничтожили радиолокатор украинской С-300 и склад боеприпасов - РИА Новости, 28.02.2024

ВС России уничтожили радиолокатор украинской С-300 и склад боеприпасов

Вооруженные силы РФ за минувшие сутки уничтожили радиолокатор украинской системы ПВО С-300, склад боеприпасов, хранилище горюче-смазочных материалов ВСУ, а... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T13:26

2024-02-28T13:26

2024-02-28T13:26

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

зрк с-300

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Вооруженные силы РФ за минувшие сутки уничтожили радиолокатор украинской системы ПВО С-300, склад боеприпасов, хранилище горюче-смазочных материалов ВСУ, а также склад хранения и изготовления дронов, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск уничтожен радиолокатор подсвета и наблюдения зенитного ракетного комплекса С-300, склад боеприпасов, хранилище горюче-смазочных материалов ВСУ, склад хранения и изготовления беспилотных летательных аппаратов, а также поражены живая сила и военная техника в 131 районе", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, зрк с-300, вооруженные силы рф