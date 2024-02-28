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Военный медик высоко оценил медподготовку бойцов в зоне СВО - РИА Новости, 28.02.2024
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06:37 28.02.2024
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Военный медик высоко оценил медподготовку бойцов в зоне СВО
Военный медик высоко оценил медподготовку бойцов в зоне СВО - РИА Новости, 28.02.2024
Военный медик высоко оценил медподготовку бойцов в зоне СВО
Военный медик 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота, действующей в составе Южной группировки войск, с позывным "Шишка" высоко... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T06:37
2024-02-28T06:37
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россия
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безопасность
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СОЛЕДАР (ДНР), 28 фев - РИА Новости. Военный медик 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота, действующей в составе Южной группировки войск, с позывным "Шишка" высоко оценил медподготовку российских бойцов и отметил правильное оказание друг другу медицинской помощи на передовой во время боя. "Бойцы сейчас сильно преуспели в этом плане, в плане обучения на полигонах, бойцы все очень грамотно оказывают себе помощь первую и взаимопомощь. Приходят в основном уже все со жгутами, обработанные в плане первичной помощи, перевязанные, затянутые", - сказал он РИА Новости. Медик отметил, что поступившие раненые из красной зоны, где ведутся боевые действия, как правило уже сами себе оказали первую доврачебную помощь, наложили жгуты и произвели перевязку. По его словам, этот результат достигается благодаря постоянной тренировкой с мединструкторами на полигонах. "В пути начинается, естественно, работа врачебная, потому что любая дорога утяжеляет положение раненого в тряске. Для этого у нас на пути следования эвакуации находятся некоторые отстойники: капониры, ангары, в которые мы можем заехать, оказать грамотную помощь", - добавил он. Военврач уточнил, что борьба за здоровье личного состава ведется постоянно, так как потеря техники- это восполняемая потеря, а личный состав тяжело обучить. Раннее Минобороны РФ сообщало, что на Донецком направлении подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 22-й, 28-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Дылеевка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики.
https://ria.ru/20240223/armiya-1929044819.html
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россия, клещеевка, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Клещеевка, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Военный медик высоко оценил медподготовку бойцов в зоне СВО

Военный медик высоко оценил медподготовку российских бойцов в зоне СВО

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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СОЛЕДАР (ДНР), 28 фев - РИА Новости. Военный медик 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота, действующей в составе Южной группировки войск, с позывным "Шишка" высоко оценил медподготовку российских бойцов и отметил правильное оказание друг другу медицинской помощи на передовой во время боя.
«
"Бойцы сейчас сильно преуспели в этом плане, в плане обучения на полигонах, бойцы все очень грамотно оказывают себе помощь первую и взаимопомощь. Приходят в основном уже все со жгутами, обработанные в плане первичной помощи, перевязанные, затянутые", - сказал он РИА Новости.
Медик отметил, что поступившие раненые из красной зоны, где ведутся боевые действия, как правило уже сами себе оказали первую доврачебную помощь, наложили жгуты и произвели перевязку. По его словам, этот результат достигается благодаря постоянной тренировкой с мединструкторами на полигонах.
"В пути начинается, естественно, работа врачебная, потому что любая дорога утяжеляет положение раненого в тряске. Для этого у нас на пути следования эвакуации находятся некоторые отстойники: капониры, ангары, в которые мы можем заехать, оказать грамотную помощь", - добавил он.
Военврач уточнил, что борьба за здоровье личного состава ведется постоянно, так как потеря техники- это восполняемая потеря, а личный состав тяжело обучить.
Раннее Минобороны РФ сообщало, что на Донецком направлении подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 22-й, 28-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Дылеевка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики.
Алексей Быстрик, гвардии полковник. В зоне СВО с 24 февраля 2022 года. Награжден орденом Мужества, орденами За заслуги перед Отечеством I и II степени, медалями За боевые отличия, За воинскую доблесть I и II степени - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКлещеевкаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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