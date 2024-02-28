https://ria.ru/20240228/spetsoperatsiya-1929895509.html
Российская авиация поразила опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом
Российская авиация поразила опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом - РИА Новости, 28.02.2024
Российская авиация поразила опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом
Ударная группа армейской авиации ВКС России поразила опорный пункт и живую силу ВСУ на Краснолиманском направлении, видео предоставило Минобороны РФ. РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T05:09
2024-02-28T05:09
2024-02-28T05:09
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Ударная группа армейской авиации ВКС России поразила опорный пункт и живую силу ВСУ на Краснолиманском направлении, видео предоставило Минобороны РФ. "Ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил (ВКС) поразила опорный пункт и живую силу противника на Краснолиманском направлении. Удар производился неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) С-8 с максимально близкого расстояния в сложных метеоусловиях", - говорится в сообщении. Уточняется, что, по докладу передового авиационного наводчика, все цели были успешно поражены, после чего экипажи выполнили противоракетный маневр с использованием бортового комплекса обороны и вернулись в место временной дислокации.
https://ria.ru/20240228/spetsoperatsiya-1929895372.html
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы РФ
Российская авиация поразила опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом
МО: российская авиация поразила опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Ударная группа армейской авиации ВКС России поразила опорный пункт и живую силу ВСУ на Краснолиманском направлении, видео предоставило Минобороны РФ.
"Ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил (ВКС) поразила опорный пункт и живую силу противника на Краснолиманском направлении. Удар производился неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) С-8 с максимально близкого расстояния в сложных метеоусловиях", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что, по докладу передового авиационного наводчика, все цели были успешно поражены, после чего экипажи выполнили противоракетный маневр с использованием бортового комплекса обороны и вернулись в место временной дислокации.