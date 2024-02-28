https://ria.ru/20240228/spetsoperatsiya-1929895231.html
ВСУ обстреливали Ласточкино из "Градов", рассказал боец
ВСУ обстреливали Ласточкино из "Градов", рассказал боец - РИА Новости, 28.02.2024
ВСУ обстреливали Ласточкино из "Градов", рассказал боец
ВСУ при отступлении из Ласточкино в ДНР обстреливали населенный пункт из РСЗО "Град" и минометов, использовали кассетные боеприпасы, рассказал замкомандира... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T05:05
2024-02-28T05:05
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. ВСУ при отступлении из Ласточкино в ДНР обстреливали населенный пункт из РСЗО "Град" и минометов, использовали кассетные боеприпасы, рассказал замкомандира мотострелковой бригады группировки войск "Центр" с позывным "Енисей" на видео, предоставленном Минобороны России. "Закрепились в населенном пункте Ласточкино и продолжаем вести наступление в сторону противника. Сейчас находимся на том же месте, где находилась администрация Ласточкино. При уходе противник применял по населенному пункту реактивные системы залпового огня "Град", также применялись танки, минометы и кассетные боеприпасы. Сами видите - все разрушено, потому что противник жестко огрызался, но они понимали, что они не удержат позиции, и хотели хоть какой-то мелкий урон нанести нашим войскам", - сказал "Енисей". Он отметил, что ВСУ также применяют фосфорные боеприпасы, которые запрещены Женевской конвенцией. "На данном этапе подразделения ВСУ пытаются вести обстрелы поселка с помощью дальнобойной артиллерии и применяют дроны-камикадзе", - добавил "Енисей". По его словам, в ближайшее время к работе по ликвидации минной опасности в населенном пункте и уничтожению взрывоопасных предметов приступят отряды саперов ВС РФ.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
ВСУ обстреливали Ласточкино из "Градов", рассказал боец
Боец: ВСУ при отступлении обстреливали Ласточкино из "Градов"
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. ВСУ при отступлении из Ласточкино в ДНР обстреливали населенный пункт из РСЗО "Град" и минометов, использовали кассетные боеприпасы, рассказал замкомандира мотострелковой бригады группировки войск "Центр" с позывным "Енисей" на видео, предоставленном Минобороны России.
"Закрепились в населенном пункте Ласточкино и продолжаем вести наступление в сторону противника. Сейчас находимся на том же месте, где находилась администрация Ласточкино. При уходе противник применял по населенному пункту реактивные системы залпового огня "Град", также применялись танки, минометы и кассетные боеприпасы. Сами видите - все разрушено, потому что противник жестко огрызался, но они понимали, что они не удержат позиции, и хотели хоть какой-то мелкий урон нанести нашим войскам", - сказал "Енисей".
Он отметил, что ВСУ также применяют фосфорные боеприпасы, которые запрещены Женевской конвенцией.
"На данном этапе подразделения ВСУ пытаются вести обстрелы поселка с помощью дальнобойной артиллерии и применяют дроны-камикадзе", - добавил "Енисей".
По его словам, в ближайшее время к работе по ликвидации минной опасности в населенном пункте и уничтожению взрывоопасных предметов приступят отряды саперов ВС РФ.
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