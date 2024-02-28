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ВСУ обстреливали Ласточкино из "Градов", рассказал боец - РИА Новости, 28.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:05 28.02.2024
https://ria.ru/20240228/spetsoperatsiya-1929895231.html
ВСУ обстреливали Ласточкино из "Градов", рассказал боец
ВСУ обстреливали Ласточкино из "Градов", рассказал боец - РИА Новости, 28.02.2024
ВСУ обстреливали Ласточкино из "Градов", рассказал боец
ВСУ при отступлении из Ласточкино в ДНР обстреливали населенный пункт из РСЗО "Град" и минометов, использовали кассетные боеприпасы, рассказал замкомандира... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T05:05
2024-02-28T05:05
специальная военная операция на украине
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донецкая народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. ВСУ при отступлении из Ласточкино в ДНР обстреливали населенный пункт из РСЗО "Град" и минометов, использовали кассетные боеприпасы, рассказал замкомандира мотострелковой бригады группировки войск "Центр" с позывным "Енисей" на видео, предоставленном Минобороны России. "Закрепились в населенном пункте Ласточкино и продолжаем вести наступление в сторону противника. Сейчас находимся на том же месте, где находилась администрация Ласточкино. При уходе противник применял по населенному пункту реактивные системы залпового огня "Град", также применялись танки, минометы и кассетные боеприпасы. Сами видите - все разрушено, потому что противник жестко огрызался, но они понимали, что они не удержат позиции, и хотели хоть какой-то мелкий урон нанести нашим войскам", - сказал "Енисей". Он отметил, что ВСУ также применяют фосфорные боеприпасы, которые запрещены Женевской конвенцией. "На данном этапе подразделения ВСУ пытаются вести обстрелы поселка с помощью дальнобойной артиллерии и применяют дроны-камикадзе", - добавил "Енисей". По его словам, в ближайшее время к работе по ликвидации минной опасности в населенном пункте и уничтожению взрывоопасных предметов приступят отряды саперов ВС РФ.
https://ria.ru/20240228/spetsoperatsiya-1929894876.html
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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
ВСУ обстреливали Ласточкино из "Градов", рассказал боец

Боец: ВСУ при отступлении обстреливали Ласточкино из "Градов"

© AP Photo / LibkosУкраинская РСЗО "Град"
Украинская РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© AP Photo / Libkos
Украинская РСЗО "Град". Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. ВСУ при отступлении из Ласточкино в ДНР обстреливали населенный пункт из РСЗО "Град" и минометов, использовали кассетные боеприпасы, рассказал замкомандира мотострелковой бригады группировки войск "Центр" с позывным "Енисей" на видео, предоставленном Минобороны России.
"Закрепились в населенном пункте Ласточкино и продолжаем вести наступление в сторону противника. Сейчас находимся на том же месте, где находилась администрация Ласточкино. При уходе противник применял по населенному пункту реактивные системы залпового огня "Град", также применялись танки, минометы и кассетные боеприпасы. Сами видите - все разрушено, потому что противник жестко огрызался, но они понимали, что они не удержат позиции, и хотели хоть какой-то мелкий урон нанести нашим войскам", - сказал "Енисей".
Он отметил, что ВСУ также применяют фосфорные боеприпасы, которые запрещены Женевской конвенцией.
"На данном этапе подразделения ВСУ пытаются вести обстрелы поселка с помощью дальнобойной артиллерии и применяют дроны-камикадзе", - добавил "Енисей".
По его словам, в ближайшее время к работе по ликвидации минной опасности в населенном пункте и уничтожению взрывоопасных предметов приступят отряды саперов ВС РФ.
Дрон-камикадзе Ланцет - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
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Вчера, 05:03
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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