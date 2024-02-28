https://ria.ru/20240228/spetsoperatsiya-1929895231.html

ВСУ обстреливали Ласточкино из "Градов", рассказал боец

ВСУ обстреливали Ласточкино из "Градов", рассказал боец - РИА Новости, 28.02.2024

ВСУ обстреливали Ласточкино из "Градов", рассказал боец

ВСУ при отступлении из Ласточкино в ДНР обстреливали населенный пункт из РСЗО "Град" и минометов, использовали кассетные боеприпасы, рассказал замкомандира... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T05:05

2024-02-28T05:05

2024-02-28T05:05

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. ВСУ при отступлении из Ласточкино в ДНР обстреливали населенный пункт из РСЗО "Град" и минометов, использовали кассетные боеприпасы, рассказал замкомандира мотострелковой бригады группировки войск "Центр" с позывным "Енисей" на видео, предоставленном Минобороны России. "Закрепились в населенном пункте Ласточкино и продолжаем вести наступление в сторону противника. Сейчас находимся на том же месте, где находилась администрация Ласточкино. При уходе противник применял по населенному пункту реактивные системы залпового огня "Град", также применялись танки, минометы и кассетные боеприпасы. Сами видите - все разрушено, потому что противник жестко огрызался, но они понимали, что они не удержат позиции, и хотели хоть какой-то мелкий урон нанести нашим войскам", - сказал "Енисей". Он отметил, что ВСУ также применяют фосфорные боеприпасы, которые запрещены Женевской конвенцией. "На данном этапе подразделения ВСУ пытаются вести обстрелы поселка с помощью дальнобойной артиллерии и применяют дроны-камикадзе", - добавил "Енисей". По его словам, в ближайшее время к работе по ликвидации минной опасности в населенном пункте и уничтожению взрывоопасных предметов приступят отряды саперов ВС РФ.

https://ria.ru/20240228/spetsoperatsiya-1929894876.html

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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф