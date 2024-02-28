https://ria.ru/20240228/shpioon-1929922350.html

Опубликовано видео задержания в Ростове-на-Дону украинского шпиона

Опубликовано видео задержания в Ростове-на-Дону украинского шпиона - РИА Новости, 28.02.2024

Опубликовано видео задержания в Ростове-на-Дону украинского шпиона

Центр общественных связей ФСБ опубликовал в среду видео задержания в Ростове-на-Дону украинского шпиона Сергея Кривицкого, который пытался выкупить... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T10:33

2024-02-28T10:33

2024-02-28T11:16

ростов-на-дону

украина

запорожская область

василий василенко

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

зрк с-300

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929935462_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_fb7487306d748e5ccaa32aa82b9865f8.jpg

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Центр общественных связей ФСБ опубликовал в среду видео задержания в Ростове-на-Дону украинского шпиона Сергея Кривицкого, который пытался выкупить комплектующие российской системы ПВО С-300. На видео показано, как оперативники задерживают двух человек – Кривицкого и его сообщника у стадиона "Гребной канал" и заключают их в наручники. Далее в ролике сотрудник ФСБ просит задержанного представиться и спрашивает, откуда он приехал, на что тот отвечает: "Кривицкий Сергей Викторович, с Украины я приехал". Кривицкий признаётся оперативникам, что у "Гребного канала" он встретился с подельником, чтобы забрать "железо" - "прибор на С-300". В видео показывается украинский паспорт Кривицкого с пропиской в Запорожской области, клистрон от С-300 и 1000 долларов США наличными. Далее демонстрируется заседание суда, где украинскому шпиону зачитывают приговор. Ранее сегодня в ФСБ сообщили о том, что задержанный в Ростове-на-Дону при попытке приобретения клистронов, используемых в зенитно-ракетных комплексах С-300, украинский агент Сергей Кривицкий осужден на 11,5 лет за шпионаж с отбыванием срока в колонии строгого режима. Кроме того, украинец причастен к попытке организации поставки в ноябре 2019 года аналогичных приборов для украинской разведки. Тогда был задержан прибывший в Москву по поручению Кривицкого для приобретения клистронов украинец Василий Василенко. Сейчас Василенко отбывает наказание в исправительной колонии.

https://ria.ru/20240221/kherson-1928651512.html

https://ria.ru/20231129/gosizmena-1912576245.html

ростов-на-дону

украина

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание в Ростове-на-Дону украинского шпиона Центр общественных связей ФСБ опубликовал в среду видео задержания в Ростове-на-Дону украинского шпиона Сергея Кривицкого, который пытался выкупить комплектующие российской системы ПВО С-300. На видео показано, как оперативники задерживают двух человек – Кривицкого и его сообщника у стадиона "Гребной канал" и заключают их в наручники. Проведение операции в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 21.02.2024 2024-02-28T10:33 true PT1M44S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

ростов-на-дону, украина, запорожская область, василий василенко, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), зрк с-300, происшествия