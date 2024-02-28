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Запущен сервис для перевода пожертвований частями - РИА Новости, 28.02.2024
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15:15 28.02.2024 (обновлено: 15:35 28.02.2024)
https://ria.ru/20240228/servis-1930005816.html
Запущен сервис для перевода пожертвований частями
Запущен сервис для перевода пожертвований частями - РИА Новости, 28.02.2024
Запущен сервис для перевода пожертвований частями
Запущен первый в России DNPL-сервис ("жертвуй сейчас, плати потом"), позволяющий делать пожертвования в адрес благотворительных организаций частями, сообщает... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T15:15
2024-02-28T15:35
россия
тинькофф. кредитные системы
банки
экономика
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Запущен первый в России DNPL-сервис ("жертвуй сейчас, плати потом"), позволяющий делать пожертвования в адрес благотворительных организаций частями, сообщает Тинькофф. Сервис "Благо Долями" создан с учетом потребностей благотворителей и фондов. Благотворитель вносит первоначально 25% от суммы пожертвования, а остальные три четверти — в течение 6 недель. При этом благотворительные организации получают все средства сразу, направляя их на неотложные нужды. Полная информация о фондах-партнерах сервиса и результатах их деятельности, размещенная на сайте и в приложении "Долями", повышает уровень доверия к благотворительным организациям. В свою очередь, благотворительная организация получает полную сумму пожертвования и может сразу направить ее на помощь подопечным. "Это особенно важно для срочных сборов средств, когда помощь нужна "здесь и сейчас". В то же время, получая сразу крупные суммы, благотворительные организации могут эффективнее управлять бюджетом", - отметили в компании.
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россия, тинькофф. кредитные системы, банки, экономика
Россия, Тинькофф. Кредитные Системы, Банки, Экономика

Запущен сервис для перевода пожертвований частями

© РИА Новости / Руслан КривобокРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Работа за компьютером
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Запущен первый в России DNPL-сервис ("жертвуй сейчас, плати потом"), позволяющий делать пожертвования в адрес благотворительных организаций частями, сообщает Тинькофф.
Сервис "Благо Долями" создан с учетом потребностей благотворителей и фондов. Благотворитель вносит первоначально 25% от суммы пожертвования, а остальные три четверти — в течение 6 недель. При этом благотворительные организации получают все средства сразу, направляя их на неотложные нужды.
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Полная информация о фондах-партнерах сервиса и результатах их деятельности, размещенная на сайте и в приложении "Долями", повышает уровень доверия к благотворительным организациям.
В свою очередь, благотворительная организация получает полную сумму пожертвования и может сразу направить ее на помощь подопечным.
"Это особенно важно для срочных сборов средств, когда помощь нужна "здесь и сейчас". В то же время, получая сразу крупные суммы, благотворительные организации могут эффективнее управлять бюджетом", - отметили в компании.
 
РоссияТинькофф. Кредитные СистемыБанкиЭкономика
 
 
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