https://ria.ru/20240228/servis-1930005816.html

Запущен сервис для перевода пожертвований частями

Запущен сервис для перевода пожертвований частями - РИА Новости, 28.02.2024

Запущен сервис для перевода пожертвований частями

Запущен первый в России DNPL-сервис ("жертвуй сейчас, плати потом"), позволяющий делать пожертвования в адрес благотворительных организаций частями, сообщает... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T15:15

2024-02-28T15:15

2024-02-28T15:35

россия

тинькофф. кредитные системы

банки

экономика

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Запущен первый в России DNPL-сервис ("жертвуй сейчас, плати потом"), позволяющий делать пожертвования в адрес благотворительных организаций частями, сообщает Тинькофф. Сервис "Благо Долями" создан с учетом потребностей благотворителей и фондов. Благотворитель вносит первоначально 25% от суммы пожертвования, а остальные три четверти — в течение 6 недель. При этом благотворительные организации получают все средства сразу, направляя их на неотложные нужды. Полная информация о фондах-партнерах сервиса и результатах их деятельности, размещенная на сайте и в приложении "Долями", повышает уровень доверия к благотворительным организациям. В свою очередь, благотворительная организация получает полную сумму пожертвования и может сразу направить ее на помощь подопечным. "Это особенно важно для срочных сборов средств, когда помощь нужна "здесь и сейчас". В то же время, получая сразу крупные суммы, благотворительные организации могут эффективнее управлять бюджетом", - отметили в компании.

https://ria.ru/20240219/karty-1928283241.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, тинькофф. кредитные системы, банки, экономика