https://ria.ru/20240228/regiony-1930029744.html

В ООН объяснили, почему не помогают жителям новых регионов России

В ООН объяснили, почему не помогают жителям новых регионов России - РИА Новости, 28.02.2024

В ООН объяснили, почему не помогают жителям новых регионов России

ООН не может оказывать гуманитарную помощь жителям новых регионов России, поскольку признает их украинскими, названия организаций, которые она финансирует на... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T16:11

2024-02-28T16:11

2024-02-28T16:11

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ЖЕНЕВА, 28 фев - РИА Новости. ООН не может оказывать гуманитарную помощь жителям новых регионов России, поскольку признает их украинскими, названия организаций, которые она финансирует на месте, не могут быть раскрыты, заявил РИА Новости пресс-секретарь Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) Йенс Лаерке. Накануне Лаерке признал, что учреждения ООН не оказывают помощь жителям новых регионов России отчасти по политическим причинам. Он также сказал, что по данным ООН в районах ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей около 1,5 миллиона человек нуждаются в гуманитарной помощи, а ООН пытается финансировать "местные организации" для оказания им помощи. "Ограничения гуманитарного доступа, включая бюрократические препоны, связаны с тем фактом, что эти районы Украины находятся под оккупацией Российской Федерации. Насчет организации, это местные неправительственные гуманитарные организации, которые присутствуют в некоторых из этих районов. Некоторые из них работают при финансировании ООН. Как это принято в условиях конфликта и по соображениям безопасности, мы не предоставляем дополнительную информацию о наших партнерах", - уточнил он. Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что подход гуманитарных агентств ООН к новым регионам России не оправдан и неприемлем, РФ готова работать с ними, когда они примут новые реалии.

https://ria.ru/20240224/vybory-1929318552.html

https://ria.ru/20240218/peregovory-1928056109.html

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донецкая народная республика

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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