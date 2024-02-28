Рейтинг@Mail.ru
В ООН объяснили, почему не помогают жителям новых регионов России - РИА Новости, 28.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:11 28.02.2024
https://ria.ru/20240228/regiony-1930029744.html
В ООН объяснили, почему не помогают жителям новых регионов России
В ООН объяснили, почему не помогают жителям новых регионов России - РИА Новости, 28.02.2024
В ООН объяснили, почему не помогают жителям новых регионов России
ООН не может оказывать гуманитарную помощь жителям новых регионов России, поскольку признает их украинскими, названия организаций, которые она финансирует на... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T16:11
2024-02-28T16:11
специальная военная операция на украине
в мире
россия
оон
донецкая народная республика
луганская народная республика
херсонская область
запорожская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846859492_0:112:3067:1837_1920x0_80_0_0_acde9ae04c741f475c275a108cc74384.jpg
ЖЕНЕВА, 28 фев - РИА Новости. ООН не может оказывать гуманитарную помощь жителям новых регионов России, поскольку признает их украинскими, названия организаций, которые она финансирует на месте, не могут быть раскрыты, заявил РИА Новости пресс-секретарь Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) Йенс Лаерке. Накануне Лаерке признал, что учреждения ООН не оказывают помощь жителям новых регионов России отчасти по политическим причинам. Он также сказал, что по данным ООН в районах ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей около 1,5 миллиона человек нуждаются в гуманитарной помощи, а ООН пытается финансировать "местные организации" для оказания им помощи. "Ограничения гуманитарного доступа, включая бюрократические препоны, связаны с тем фактом, что эти районы Украины находятся под оккупацией Российской Федерации. Насчет организации, это местные неправительственные гуманитарные организации, которые присутствуют в некоторых из этих районов. Некоторые из них работают при финансировании ООН. Как это принято в условиях конфликта и по соображениям безопасности, мы не предоставляем дополнительную информацию о наших партнерах", - уточнил он. Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что подход гуманитарных агентств ООН к новым регионам России не оправдан и неприемлем, РФ готова работать с ними, когда они примут новые реалии.
https://ria.ru/20240224/vybory-1929318552.html
https://ria.ru/20240218/peregovory-1928056109.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
херсонская область
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846859492_41:0:2770:2047_1920x0_80_0_0_ef966e43a04ca23b3d04a79b4115d03c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, оон, донецкая народная республика, луганская народная республика, херсонская область , запорожская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, ООН, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Херсонская область , Запорожская область
В ООН объяснили, почему не помогают жителям новых регионов России

УКГВ: ООН не помогает жителям новых регионов, так как считает их украинскими

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкГород Донецк
Город Донецк - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
Город Донецк. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 28 фев - РИА Новости. ООН не может оказывать гуманитарную помощь жителям новых регионов России, поскольку признает их украинскими, названия организаций, которые она финансирует на месте, не могут быть раскрыты, заявил РИА Новости пресс-секретарь Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) Йенс Лаерке.
Накануне Лаерке признал, что учреждения ООН не оказывают помощь жителям новых регионов России отчасти по политическим причинам. Он также сказал, что по данным ООН в районах ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей около 1,5 миллиона человек нуждаются в гуманитарной помощи, а ООН пытается финансировать "местные организации" для оказания им помощи.
Билборд с информацией о датах выборов президента России - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
Страны G7 отказались признавать выборы в новых российских регионах
24 февраля, 21:50
"Ограничения гуманитарного доступа, включая бюрократические препоны, связаны с тем фактом, что эти районы Украины находятся под оккупацией Российской Федерации. Насчет организации, это местные неправительственные гуманитарные организации, которые присутствуют в некоторых из этих районов. Некоторые из них работают при финансировании ООН. Как это принято в условиях конфликта и по соображениям безопасности, мы не предоставляем дополнительную информацию о наших партнерах", - уточнил он.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что подход гуманитарных агентств ООН к новым регионам России не оправдан и неприемлем, РФ готова работать с ними, когда они примут новые реалии.
Флаги России и Украины в зале для переговоров - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
Сальдо обозначил исходную позицию для начала переговоров с Украиной
18 февраля, 12:08
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияООНДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаХерсонская областьЗапорожская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала