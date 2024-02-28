https://ria.ru/20240228/pridnestrove-1930092557.html

ПМР обратилась ко всему миру, но поможет только Россия, считает эксперт

ПМР обратилась ко всему миру, но поможет только Россия, считает эксперт - РИА Новости, 28.02.2024

ПМР обратилась ко всему миру, но поможет только Россия, считает эксперт

Съезд депутатов всех уровней непризнанной Приднестровской Молдавской республики обратился ко всему международному сообществу, но реальную помощь получит только... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T22:21

2024-02-28T22:21

2024-02-28T22:21

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ТИРАСПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости. Съезд депутатов всех уровней непризнанной Приднестровской Молдавской республики обратился ко всему международному сообществу, но реальную помощь получит только из России, считает директор тираспольского Института социально-политических исследований и регионального развития Игорь Шорников. Власти Приднестровья обратились в среду к России за помощью в связи с экономической блокадой со стороны Молдавии, говорится в резолюции, принятой съездом депутатов всех уровней ПМР. Также Приднестровье обратилось за помощью и к другим региональным силам - к Евросоюзу, к СНГ, к ОБСЕ, ко всем участникам формата "5+2", к Красному Кресту. "В настоящее время приднестровцы сталкиваются с экономическим давлением, с угрозой преследований по политическим мотивам и с гуманитарными вызовами - Кишинев блокирует поставки в Приднестровье медикаментов и медоборудования. Можно предполагать, что помощь со стороны России будет осуществляться соразмерная", - сказал Шорников в беседе с РИА Новости. Он напомнил аналогичный кризис 2006 года, когда Молдавия попыталась остановить приднестровский экспорт и импорт. Тогда Россия временно взяла на себя обязательства по обеспечению социальных обязательств приднестровского бюджета. "Можно предполагать, что и в нынешней ситуации будет принято решение о минимизации ущерба жителям республики путем прямой финансовой поддержки", - предположил собеседник агентства. "Весь... регион (Молдавия и ПМР - ред.) в последние десятилетия стал полем, на которое проецируют свою силу многие акторы. Сейчас у всех этих игроков появляется реальная возможность показать, чего они стоят. Тот, кто сейчас на деле, а не на словах проявит умение обеспечивать региональную стабильность, тот в итоге и сможет обеспечить свое региональное лидерство", - отметил эксперт. По его мнению, в данном случае это в большей степени вызов как раз для Евросоюза, который считает эту территорию своей ближней периферией. "Но если ЕС не справится с такой простой для него задачей здесь, а всем известна степень влияния Брюсселя на Кишинев, то что можно будет говорить о его авторитете в других, более отдаленных для него регионах? Кризис вокруг Приднестровья интересен тем, что он может показать геополитический потенциал самого ЕС, без США. Если он в угоду американским интересам допустит ущерб региональной безопасности на своих ближних границах, то ЕС как геополитической единицы не существует", - подчеркнул Шорников. Это относится и к таким западным инструментам, как ОБСЕ и Красный Крест, они покажут либо свою эффективность, либо беспомощность, добавил эксперт. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://radiosputnik.ru/20240228/moldaviya-1930082202.html

https://ria.ru/20240228/pridnestrove-1930078070.html

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Приднестровский конфликт Приднестровский конфликт зародился с началом распада СССР. В 1990 году Молдавия приняла Декларацию о суверенитете, после чего несогласное с этим решением Приднестровье провозгласило независимость от самой Молдавии. Напряжение между Кишиневом и Тирасполем нарастало и в 1992 году переросло в вооруженное столкновение. Бои прекратились после введения в регион российского военного контингента. Сейчас на территории непризнанной республики постоянно находятся совместные миротворческие силы. Подробнее — в видеоинфографике Ria.ru. 2024-02-28T22:21 true PT2M43S

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молдавия, кишинев, евросоюз, россия, в мире