https://ria.ru/20240228/pridnestrove-1930073784.html

Постпред при ОБСЕ призвал активизировать работу по ПМР в формате 5+2

Постпред при ОБСЕ призвал активизировать работу по ПМР в формате 5+2 - РИА Новости, 28.02.2024

Постпред при ОБСЕ призвал активизировать работу по ПМР в формате 5+2

Россия считает необходимым активизировать работу в признанном международным сообществом переговорном формате "5+2", в котором Организация по безопасности и... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T19:25

2024-02-28T19:25

2024-02-28T19:25

в мире

россия

александр лукашевич

молдавия

обсе

приднестровская молдавская республика

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ВЕНА, 28 фев - РИА Новости. Россия считает необходимым активизировать работу в признанном международным сообществом переговорном формате "5+2", в котором Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) является посредником, заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич, комментируя РИА Новости обращение Приднестровья к РФ. По словам дипломата, "на кону стоит сама способность Организации принять действенные превентивные меры по стабилизации обстановки и поиску политико-дипломатического решения конфликта". "В этом плане мы считаем необходимым активизировать соответствующую работу в международно признанном переговорном формате "5+2", в котором ОБСЕ, к слову, является посредником", - сказал Лукашевич. Власти Приднестровья обратились в среду к России за помощью в связи с экономической блокадой со стороны Молдавии, говорится в резолюции, принятой съездом депутатов всех уровней ПМР. В частности, в документе говорится, что приднестровские депутаты намерены обратиться в адрес ОБСЕ с призывом повлиять на руководство в Кишеневе с целью возвращения к диалогу в рамках международного переговорного процесса.

россия

молдавия

приднестровская молдавская республика

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Приднестровский конфликт Приднестровский конфликт зародился с началом распада СССР. В 1990 году Молдавия приняла Декларацию о суверенитете, после чего несогласное с этим решением Приднестровье провозгласило независимость от самой Молдавии. Напряжение между Кишиневом и Тирасполем нарастало и в 1992 году переросло в вооруженное столкновение. Бои прекратились после введения в регион российского военного контингента. Сейчас на территории непризнанной республики постоянно находятся совместные миротворческие силы. Подробнее — в видеоинфографике Ria.ru. 2024-02-28T19:25 true PT2M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, александр лукашевич, молдавия, обсе, приднестровская молдавская республика