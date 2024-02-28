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В поселке Чунский ликвидировали открытый огонь в двух зданиях

В поселке Чунский ликвидировали открытый огонь в двух зданиях - РИА Новости, 28.02.2024

В поселке Чунский ликвидировали открытый огонь в двух зданиях

Пожарные ликвидировали открытый огонь в двух горящих зданиях поселка Чунский Иркутской области на площади 1080 квадратных метров, сообщает ГУМЧС региона. РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T06:40

2024-02-28T06:40

2024-02-28T06:40

происшествия

иркутская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ИРКУТСК, 28 фев - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытый огонь в двух горящих зданиях поселка Чунский Иркутской области на площади 1080 квадратных метров, сообщает ГУМЧС региона. Кровля одноэтажного здания загорелась в поселке Чунском Иркутской области в среду утром, огонь перекинулся на трехэтажный магазин, общая площадь возгорания составляет 1080 квадратных метров, пострадавших нет. "Открытое горение в трехэтажном здании магазина в посёлке Чунском ликвидировано. Проводится проливка и разборка конструкций", - говорится в сообщении. Причину пожара устанавливают дознаватели МЧС России.

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иркутская область

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происшествия, иркутская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)