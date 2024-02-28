https://ria.ru/20240228/pozhar-1929895731.html

В Иркутской области загорелись два здания

В Иркутской области загорелись два здания - РИА Новости, 28.02.2024

В Иркутской области загорелись два здания

Кровля одноэтажного здания загорелась в поселке Чунском Иркутской области, огонь перекинулся на трехэтажный магазин, общая площадь возгорания составляет 1080... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T05:14

2024-02-28T05:14

2024-02-28T05:14

происшествия

иркутская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Кровля одноэтажного здания загорелась в поселке Чунском Иркутской области, огонь перекинулся на трехэтажный магазин, общая площадь возгорания составляет 1080 квадратных метров, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале МЧС России. "В Иркутской области огнеборцы МЧС России тушат пожар. В поселке Чунском загорелась кровля одноэтажного строения. Огонь перекинулся на стоящее рядом трехэтажное здание магазина. Общая площадь - 1080 квадратных метров. Пострадавших нет", - говорится в сообщении. На месте работают 19 специалистов и семь единиц техники, в том числе пожарный поезд. Региональная прокуратура сообщила в Telegram-канале, что контролирует установление обстоятельств пожара.

https://ria.ru/20240112/pozhary-1920881324.html

иркутская область

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происшествия, иркутская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)