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Иностранные СМИ будут освещать послание Путина Федеральному собранию

Иностранные СМИ будут освещать послание Путина Федеральному собранию - РИА Новости, 28.02.2024

Иностранные СМИ будут освещать послание Путина Федеральному собранию

Некоторые иностранные СМИ будут освещать послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T12:10

2024-02-28T12:10

2024-02-28T12:35

политика

послание президента федеральному собранию — 2024

владимир путин

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Некоторые иностранные СМИ будут освещать послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Да, они обращаются. Некоторые из них будут допущены", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, обращаются ли зарубежные СМИ в том числе и из недружественных стран за аккредитацией для участия в мероприятии по случаю обращения президента к Федеральному собранию, и будут ли они допущены до мероприятия.Глава государства 29 февраля обратится к Федеральному собранию РФ с ежегодным посланием, оно запланировано на 12.00 мск. Как заявил сам Путин, его послание "с учетом внутриполитического календаря" будет постановкой задач минимум на ближайшие шесть лет. В марте в России состоятся президентские выборы.Как сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Путин лично работает над текстом послания. В ходе дней, которые предшествуют его оглашению, президент совершает в день десятки телефонных и личных контактов рабочего характера - с министрами, вице-премьерами, руководителями ведомств и помощниками администрации.В соответствии с конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.Традиционно на мероприятие приглашаются члены кабмина, депутаты и сенаторы, общественные деятели. В этом году, как и в прошлом, среди гостей будут и участники спецоперации.В этом году россияне смогут посмотреть выступление президента не только по телевизору, но и в кино. Во вторник представитель сети кинотеатров "Синема 5" сообщил, что послание Путина покажут бесплатно в 23 кинотеатрах в 20 городах России, спрос везде высокий. При этом в залы будут пускать даже без билета при наличии свободных мест.Как правило, на оглашение послания Федеральному собранию президент выделяет час или чуть больше. Послание Путина в 2023 году продолжалось 1 час 45 минут, это было самое продолжительное его обращение к парламенту, оно же было первым посланием с момента начала спецоперации. Президент обращается с ним ежегодно, но в 2022 году его не было, как и в 2017 году.В прошлом году Путин, в частности, заявил о создании специального фонда адресной помощи семьям погибших бойцов и ветеранам специальной военной операции на Украине, призвал российский бизнес не "цепляться за прошлое", а инвестировать в Россию, пообещал наращивать восстановление и развитие новых регионов, высказался о политике Запада в отношении Украины, которую тот вероломно готовил "к большой войне", и указал на его попытки расколоть российское общество. Большое внимание президент уделил и экономической ситуации в стране.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, послание президента федеральному собранию — 2024 , владимир путин, россия, дмитрий песков