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Российские военные освободили населенный пункт Петровское - РИА Новости, 28.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:13 28.02.2024 (обновлено: 16:12 28.02.2024)
https://ria.ru/20240228/petrovskoe-1929967046.html
Российские военные освободили населенный пункт Петровское
Российские военные освободили населенный пункт Петровское - РИА Новости, 28.02.2024
Российские военные освободили населенный пункт Петровское
Российские войска освободили село Петровское на Авдеевском направлении, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации. РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T13:13
2024-02-28T16:12
специальная военная операция на украине
россия
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Российские войска освободили село Петровское на Авдеевском направлении, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации."Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Петровское, заняли более выгодные рубежи и отразили 11 контратак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Ленинское, Новгородское, Новобахмутовка, Тоненькое, Орловка и Первомайское", — заявили в ведомстве.Противник потерял на этом направлении до 165 военнослужащих, четыре танка, две боевые машины пехоты Bradley, бронетранспортер М113 и пять автомобилей.Кроме того, артиллеристы в ходе контрбатарейной борьбы поразили три орудия Д-20, гаубицу "Мста-Б", самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и пять гаубиц Д-30.Ситуация на фронтеНа Купянском направлении подразделения Западной группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли огневое поражение противнику в районе Синьковки (Харьковская область) и отбили семь атак штурмовых групп 32-й механизированной, 77-й аэромобильной, 95-й десантно-штурмовой и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районах Синьковки и Терн (ДНР). ВСУ потеряли там примерно 145 солдат, две БМП, два пикапа, американскую артсистему М777, орудие Д-20, САУ "Гвоздика" и гаубицу Д-30.На Донецком направлении Южная группировка улучшила положение по переднему краю и нанесла поражение 5-й, 92-й штурмовых, 28-й, 93-й механизированных бригад ВСУ, 107-й и 241-й бригад теробороны в районах сел Красное, Богдановка, Клещеевка и Курдюмовка (ДНР). Кроме того, российские подразделения отразили три контратаки 46-й аэромобильной бригады в районе Георгиевки. Потери украинских войск составили около 230 военнослужащих, два танка, две БМП, шесть автомобилей, польская САУ Krab, два орудия Д-20, противотанковая пушка "Рапира", буксируемое орудие М119 производства США. Уничтожен также склад боеприпасов.На Южнодонецком направлении группировка "Восток" нанесла удары по живой силе и технике 128-й бригады теробороны в районах сел Урожайное и Старомайорское (ДНР). ВСУ потеряли порядка 115 человек, танк, три автомобиля, САУ "Гвоздика", противотанковую пушку "Рапира" и склад боеприпасов.На Херсонском направлении российские подразделения заняли более выгодные позиции, нанесли поражение 128-й горно-штурмовой бригаде ВСУ и 121-й бригаде теробороны в районах Приморского, Новопокровки (Запорожская область) и Дудчан (Херсонская область), а в районе Работино отразили контратаку 117-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника составили около 40 военнослужащих, два автомобиля, французская САУ Caezar, три орудия Д-20, САУ "Акация" и гаубица Д-30.Оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары в 131 районе, уничтожив в том числе радиолокатор подсвета и наблюдения зенитного ракетного комплекса С-300, склад боеприпасов, хранилище горюче-смазочных материалов и склад дронов.Силы ПВО сбили три снаряда РСЗО HIMARS и 99 украинских беспилотников.
https://ria.ru/20240228/spetsoperatsiya-1929895372.html
https://ria.ru/20240228/spetsoperatsiya-1929895372.html
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россия
Специальная военная операция на Украине, Россия
Российские военные освободили населенный пункт Петровское

МО: ВС России освободили населенный пункт Петровское на Авдеевском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСтрельба из гаубицы Д-30 в зоне проведения спецоперации
Стрельба из гаубицы Д-30 в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Стрельба из гаубицы Д-30 в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Российские войска освободили село Петровское на Авдеевском направлении, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации.
"Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Петровское, заняли более выгодные рубежи и отразили 11 контратак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Ленинское, Новгородское, Новобахмутовка, Тоненькое, Орловка и Первомайское", — заявили в ведомстве.
© ИнфографикаОсвобожденный поселок Петровское в Донецкой Народной Республике
Освобожденный поселок Петровское в Донецкой Народной Республике
© Инфографика
Освобожденный поселок Петровское в Донецкой Народной Республике

Петровское (украинское название — Степовое) расположено в пяти километрах к северо-западу от Авдеевки. Операция по его освобождению проводилась в рамках общего наступления группировки "Центр". Таким образом, к концу февраля российской армии удалось сдвинуть фронт на запад до линии Петровское — Ласточкино — Северное — Водяное.

Противник потерял на этом направлении до 165 военнослужащих, четыре танка, две боевые машины пехоты Bradley, бронетранспортер М113 и пять автомобилей.
Кроме того, артиллеристы в ходе контрбатарейной борьбы поразили три орудия Д-20, гаубицу "Мста-Б", самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и пять гаубиц Д-30.
Кадры бегства военнослужащих ВСУ при освобождении Ласточкино - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
Минобороны показало бегство ВСУ при освобождении Ласточкино
Вчера, 05:08

Ситуация на фронте

На Купянском направлении подразделения Западной группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли огневое поражение противнику в районе Синьковки (Харьковская область) и отбили семь атак штурмовых групп 32-й механизированной, 77-й аэромобильной, 95-й десантно-штурмовой и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районах Синьковки и Терн (ДНР). ВСУ потеряли там примерно 145 солдат, две БМП, два пикапа, американскую артсистему М777, орудие Д-20, САУ "Гвоздика" и гаубицу Д-30.
На Донецком направлении Южная группировка улучшила положение по переднему краю и нанесла поражение 5-й, 92-й штурмовых, 28-й, 93-й механизированных бригад ВСУ, 107-й и 241-й бригад теробороны в районах сел Красное, Богдановка, Клещеевка и Курдюмовка (ДНР). Кроме того, российские подразделения отразили три контратаки 46-й аэромобильной бригады в районе Георгиевки. Потери украинских войск составили около 230 военнослужащих, два танка, две БМП, шесть автомобилей, польская САУ Krab, два орудия Д-20, противотанковая пушка "Рапира", буксируемое орудие М119 производства США. Уничтожен также склад боеприпасов.
Кадры бегства военнослужащих ВСУ при освобождении Ласточкино - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
Минобороны показало бегство ВСУ при освобождении Ласточкино
Вчера, 05:08
На Южнодонецком направлении группировка "Восток" нанесла удары по живой силе и технике 128-й бригады теробороны в районах сел Урожайное и Старомайорское (ДНР). ВСУ потеряли порядка 115 человек, танк, три автомобиля, САУ "Гвоздика", противотанковую пушку "Рапира" и склад боеприпасов.
На Херсонском направлении российские подразделения заняли более выгодные позиции, нанесли поражение 128-й горно-штурмовой бригаде ВСУ и 121-й бригаде теробороны в районах Приморского, Новопокровки (Запорожская область) и Дудчан (Херсонская область), а в районе Работино отразили контратаку 117-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника составили около 40 военнослужащих, два автомобиля, французская САУ Caezar, три орудия Д-20, САУ "Акация" и гаубица Д-30.
Оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары в 131 районе, уничтожив в том числе радиолокатор подсвета и наблюдения зенитного ракетного комплекса С-300, склад боеприпасов, хранилище горюче-смазочных материалов и склад дронов.
Силы ПВО сбили три снаряда РСЗО HIMARS и 99 украинских беспилотников.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссия
 
 
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