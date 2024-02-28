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Орбан не верит в победу Украины, заявил Такер Карлсон - РИА Новости, 28.02.2024
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00:12 28.02.2024 (обновлено: 00:26 28.02.2024)
https://ria.ru/20240228/orban-1929882432.html
Орбан не верит в победу Украины, заявил Такер Карлсон
Орбан не верит в победу Украины, заявил Такер Карлсон - РИА Новости, 28.02.2024
Орбан не верит в победу Украины, заявил Такер Карлсон
Премьер Венгрии Виктор Орбан не верит в победу Украины в конфликте с Россией, заявил в эфире подкаста американский журналист Такер Карлсон, ранее взявший у... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T00:12
2024-02-28T00:26
россия
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такер карлсон
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан не верит в победу Украины в конфликте с Россией, заявил в эфире подкаста американский журналист Такер Карлсон, ранее взявший у политика интервью. Карлсон в интервью на YouTube-канале исследователя искусственного интеллекта Лекса Фридмана рассказал о своей беседе с Виктором Орбаном летом 2023 года, когда журналист брал у него интервью. "Победят ли они (Украина)? Нет. Конечно же они не могут победить. По сравнению с Россией это крошечная страна. В России экономика военного времени. У Украины нет экономики", - передал Карлсон слова премьера, сказанные за рамками интервью. Журналист добавил, что Орбан, услышав его вопрос, посмотрел на него так, как будто он был "невменяемым". Венгрия с начала конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправки оружия Украине. В марте 2022 года парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут этнические венгры, поскольку поставки оружия через его территорию стали бы законной военной целью. Руководство страны неоднократно подчеркивало, что Венгрия выступает за скорейшее начало мирных переговоров. Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20240217/orban-1927990698.html
https://ria.ru/20240211/orban-1926678511.html
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россия, украина, венгрия, виктор орбан, такер карлсон, владимир путин, нато, в мире
Россия, Украина, Венгрия, Виктор Орбан, Такер Карлсон, Владимир Путин, НАТО, В мире
Орбан не верит в победу Украины, заявил Такер Карлсон

Такер Карлсон: премьер Венгрии Орбан не верит в победу Украины над Россией

© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсетиПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсети
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан не верит в победу Украины в конфликте с Россией, заявил в эфире подкаста американский журналист Такер Карлсон, ранее взявший у политика интервью.
Карлсон в интервью на YouTube-канале исследователя искусственного интеллекта Лекса Фридмана рассказал о своей беседе с Виктором Орбаном летом 2023 года, когда журналист брал у него интервью.
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
Орбан назвал стратегию ЕС по Украине провальной
17 февраля, 19:44
"Победят ли они (Украина)? Нет. Конечно же они не могут победить. По сравнению с Россией это крошечная страна. В России экономика военного времени. У Украины нет экономики", - передал Карлсон слова премьера, сказанные за рамками интервью.
Журналист добавил, что Орбан, услышав его вопрос, посмотрел на него так, как будто он был "невменяемым".
Венгрия с начала конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправки оружия Украине. В марте 2022 года парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут этнические венгры, поскольку поставки оружия через его территорию стали бы законной военной целью. Руководство страны неоднократно подчеркивало, что Венгрия выступает за скорейшее начало мирных переговоров.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
Не можем. Орбан выступил с шокирующим заявлением о России
11 февраля, 12:16
Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
СМИ раскрыли, кто переубедил Орбана в вопросе помощи Украине
3 февраля, 10:37
 
РоссияУкраинаВенгрияВиктор ОрбанТакер КарлсонВладимир ПутинНАТОВ мире
 
 
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