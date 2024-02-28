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ВСУ нанесли 30 артиллерийских ударов по Херсонской области за сутки
ВСУ нанесли 30 артиллерийских ударов по Херсонской области за сутки - РИА Новости, 28.02.2024
ВСУ нанесли 30 артиллерийских ударов по Херсонской области за сутки
Украинская армия в течение суток нанесла 30 артиллерийских ударов по семи населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T09:46
2024-02-28T09:46
2024-02-28T09:46
специальная военная операция на украине
херсонская область
происшествия
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ГЕНИЧЕСК, 28 фев - РИА Новости. Украинская армия в течение суток нанесла 30 артиллерийских ударов по семи населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Боевики преступного киевского режима продолжают террористические обстрелы левобережья Херсонской области. Вчера в течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 15 артиллерийских ударов. С наступлением темноты боевики провели еще 15 обстрелов жилых районов области", - сказал источник. Всего под огнем оказались 7 населенных пунктов: Днепряны, Подлесное, Казачьи Лагеря, Каиры, Песчановка, Новая Маячка, Саги. Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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херсонская область , происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Происшествия
ВСУ нанесли 30 артиллерийских ударов по Херсонской области за сутки
ВСУ 30 раз за сутки обстреляли населенные пункты левобережья Херсонской области
ГЕНИЧЕСК, 28 фев - РИА Новости. Украинская армия в течение суток нанесла 30 артиллерийских ударов по семи населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.
"Боевики преступного киевского режима продолжают террористические обстрелы левобережья Херсонской области. Вчера в течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 15 артиллерийских ударов. С наступлением темноты боевики провели еще 15 обстрелов жилых районов области", - сказал источник.
Всего под огнем оказались 7 населенных пунктов: Днепряны, Подлесное, Казачьи Лагеря, Каиры, Песчановка, Новая Маячка, Саги.
Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине