https://ria.ru/20240228/obstrel-1929914105.html

ВСУ нанесли 30 артиллерийских ударов по Херсонской области за сутки

ВСУ нанесли 30 артиллерийских ударов по Херсонской области за сутки - РИА Новости, 28.02.2024

ВСУ нанесли 30 артиллерийских ударов по Херсонской области за сутки

Украинская армия в течение суток нанесла 30 артиллерийских ударов по семи населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T09:46

2024-02-28T09:46

2024-02-28T09:46

специальная военная операция на украине

херсонская область

происшествия

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ГЕНИЧЕСК, 28 фев - РИА Новости. Украинская армия в течение суток нанесла 30 артиллерийских ударов по семи населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Боевики преступного киевского режима продолжают террористические обстрелы левобережья Херсонской области. Вчера в течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 15 артиллерийских ударов. С наступлением темноты боевики провели еще 15 обстрелов жилых районов области", - сказал источник. Всего под огнем оказались 7 населенных пунктов: Днепряны, Подлесное, Казачьи Лагеря, Каиры, Песчановка, Новая Маячка, Саги. Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

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херсонская область , происшествия