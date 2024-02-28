https://ria.ru/20240228/oborot-1930044604.html

Оборот нижегородских ИТ-компаний вырос более чем на 50 процентов

Оборот нижегородских ИТ-компаний вырос более чем на 50 процентов - РИА Новости, 28.02.2024

Оборот нижегородских ИТ-компаний вырос более чем на 50 процентов

Оборот ИТ-компаний Нижегородской области за 2023 год вырос на 50,6% и составил 60,3 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T17:17

2024-02-28T17:17

2024-02-28T17:17

нижегородская область

нижегородская область

нижний новгород

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 фев - РИА Новости. Оборот ИТ-компаний Нижегородской области за 2023 год вырос на 50,6% и составил 60,3 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба правительства региона. Налоговые отчисления ИТ-компаний региона, по данным Федеральной налоговой службы, выросли за прошлый год на 35,4% в сравнении с 2022-м и достигли 19,1 миллиарда рублей. "В последние годы мы наблюдаем, как отрасль ИТ становится одним из самых быстроразвивающихся секторов нашей экономики. В Нижегородской области работают высококлассные айтишники, чьи решения применимы во всех отраслях: в машиностроении, агропроме, энергетике, логистике, строительстве, медицине и многих других. Наши специалисты смогли оперативно занять освободившиеся ниши на рынке и заменить зарубежные решения отечественными. Со своей стороны работаем над тем, чтобы сделать Нижний Новгород ИТ-хабом мирового уровня. Для этого выстраивается современная образовательная экосистема, ядром которой станет ИТ-кампус "Неймарк", строящийся по нацпроекту "Наука и университеты", – цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Сейчас нижегородским разработчикам доступны как федеральные, так и региональные меры поддержки, которые разрабатываются в тесном взаимодействии с экспертами отрасли. Как отметил заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков, объем поддержки ИТ-отрасли за последние шесть лет превысил 900 миллионов рублей. "Из числа федеральных мер особой популярностью пользуется льготная ИТ-ипотека. В 2023 году в регионе оформлено 1,1 тысячи ипотечных кредитов – в 7,2 раза больше, чем в 2022 году. Наша региональная мера поддержки позволила снизить ставку по ИТ-ипотеке до 3 процентов годовых. Мы постоянно на связи с ИТ-бизнесом и сейчас формируем новые меры", – приводятся в сообщении слова Полякова. Среди мер поддержки ИТ - льготы по упрощенной системе налогообложения УСН и патентная система налогообложения. "Единым окном" по сопровождению и продвижению отечественных ИТ-решений в регионе является Автономная некоммерческая организация "Горький Тех". "В 2023 году мы запустили новую меру поддержки, суть которой заключается в компенсации 50 процентов стоимости программного обеспечения (ПО) его правообладателям при продаже софта с аналогичной скидкой. Мера поддержки призвана облегчить переход отечественных организаций на российское ПО, возместив при этом недополученный доход правообладателям", – сообщил директор "Горький Тех" Евгений Федосеев.

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нижегородская область, нижний новгород, глеб никитин