Рейтинг@Mail.ru
Войска НАТО на Украине будут законными целями для ВС России, заявил Косачев - РИА Новости, 28.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:59 28.02.2024 (обновлено: 12:34 28.02.2024)
https://ria.ru/20240228/nato-1929931893.html
Войска НАТО на Украине будут законными целями для ВС России, заявил Косачев
Войска НАТО на Украине будут законными целями для ВС России, заявил Косачев - РИА Новости, 28.02.2024
Войска НАТО на Украине будут законными целями для ВС России, заявил Косачев
Если вооруженный контингент НАТО появится на Украине, он совершенно точно станет законной целью для Вооруженных сил РФ, заявил зампред Совета Федерации... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T10:59
2024-02-28T12:34
специальная военная операция на украине
украина
нато
вооруженные силы рф
в мире
россия
константин косачев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918160676_0:158:3093:1897_1920x0_80_0_0_485649b7012bec773012fa375a4484f4.jpg
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Если вооруженный контингент НАТО появится на Украине, он совершенно точно станет законной целью для Вооруженных сил РФ, заявил зампред Совета Федерации Константин Косачев в эфире телеканала "Россия 24".По итогам парижской конференции по поддержке Украины президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину. По его словам, согласия по этому вопросу нет, но "в развитии ситуации ничего не может быть исключено". Позже премьер-министр Франции Габриэль Атталь также не исключил отправку военных на Украину, добавив, что Париж "не сможет смириться" с победой РФ."Ответная российская реакция с военной точки зрения должна определяться военными и верховным главнокомандующим, разумеется, в первую очередь, но, с моей точки зрения, в этом случае те вооруженные силы НАТОвцев, которые появятся на территории Украины, совершенно точно будут законными целями для российских Вооруженных сил. В этом ни у кого не должно быть сомнений", - сказал Косачев.По его словам, что если этого потребует военная обстановка, то такими же целями могут стать центры принятия решений, центры подготовки соответствующих специалистов, центры производства вооружений на соответствующих территориях стран НАТО."Потому что это будет принципиально иная ситуация, в которой нам придется подавлять вооруженное сопротивление НАТОвцев России с использованием территории Украины. Но это перспектива, которую, повторю, не хотелось бы сейчас представлять сколь-либо в реальных категориях. И я надеюсь, что наша нынешняя ответная реакция на заявление Макрона остудит очень многие воспаленные умы на Западе, тем более, что они, вроде бы, и без нашей помощи понимают, какие риски влечет за собой предлагаемая Макроном стратегия", - добавил парламентарий.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Возможная отправка западными странами своих военных на Украину повысит риск прямого столкновения НАТО с Россией, заявил ранее РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.Президент РФ Владимир Путин, говоря о специальной военной операции, заявлял, что "победа будет за нами", а мир будет тогда, когда Россия достигнет своих целей в СВО. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в США знают, что Украина не сможет победить в вооруженном конфликте с РФ.
https://ria.ru/20240228/interventsiya-1929841955.html
https://ria.ru/20240227/makron-1929757064.html
https://ria.ru/20240228/makron-1929896282.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918160676_24:0:2753:2047_1920x0_80_0_0_4ea46760d30842be10d65bfd8c0dfe27.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, нато, вооруженные силы рф, в мире, россия, константин косачев
Специальная военная операция на Украине, Украина, НАТО, Вооруженные силы РФ, В мире, Россия, Константин Косачев
Войска НАТО на Украине будут законными целями для ВС России, заявил Косачев

Косачев: военные НАТО станут законной целью для ВС РФ при появлении на Украине

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев
Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Если вооруженный контингент НАТО появится на Украине, он совершенно точно станет законной целью для Вооруженных сил РФ, заявил зампред Совета Федерации Константин Косачев в эфире телеканала "Россия 24".
По итогам парижской конференции по поддержке Украины президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину. По его словам, согласия по этому вопросу нет, но "в развитии ситуации ничего не может быть исключено". Позже премьер-министр Франции Габриэль Атталь также не исключил отправку военных на Украину, добавив, что Париж "не сможет смириться" с победой РФ.
Французские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
"Среди нечуждых им гробов": европейцы обсуждают интервенцию в Россию
Вчера, 08:00
"Ответная российская реакция с военной точки зрения должна определяться военными и верховным главнокомандующим, разумеется, в первую очередь, но, с моей точки зрения, в этом случае те вооруженные силы НАТОвцев, которые появятся на территории Украины, совершенно точно будут законными целями для российских Вооруженных сил. В этом ни у кого не должно быть сомнений", - сказал Косачев.
По его словам, что если этого потребует военная обстановка, то такими же целями могут стать центры принятия решений, центры подготовки соответствующих специалистов, центры производства вооружений на соответствующих территориях стран НАТО.
"Потому что это будет принципиально иная ситуация, в которой нам придется подавлять вооруженное сопротивление НАТОвцев России с использованием территории Украины. Но это перспектива, которую, повторю, не хотелось бы сейчас представлять сколь-либо в реальных категориях. И я надеюсь, что наша нынешняя ответная реакция на заявление Макрона остудит очень многие воспаленные умы на Западе, тем более, что они, вроде бы, и без нашей помощи понимают, какие риски влечет за собой предлагаемая Макроном стратегия", - добавил парламентарий.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам встречи по поддержке Украины в Париже - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
Макрон все-таки решил повоевать с Россией
27 февраля, 13:41
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Возможная отправка западными странами своих военных на Украину повысит риск прямого столкновения НАТО с Россией, заявил ранее РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
Президент РФ Владимир Путин, говоря о специальной военной операции, заявлял, что "победа будет за нами", а мир будет тогда, когда Россия достигнет своих целей в СВО. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в США знают, что Украина не сможет победить в вооруженном конфликте с РФ.
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
Не только Макрон. В Германии раскрыли, кто планирует начать войну в Европе
Вчера, 05:30
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаНАТОВооруженные силы РФВ миреРоссияКонстантин Косачев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала