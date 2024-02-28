https://ria.ru/20240228/nato-1929931893.html

Войска НАТО на Украине будут законными целями для ВС России, заявил Косачев

Войска НАТО на Украине будут законными целями для ВС России, заявил Косачев - РИА Новости, 28.02.2024

Войска НАТО на Украине будут законными целями для ВС России, заявил Косачев

Если вооруженный контингент НАТО появится на Украине, он совершенно точно станет законной целью для Вооруженных сил РФ, заявил зампред Совета Федерации... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T10:59

2024-02-28T10:59

2024-02-28T12:34

специальная военная операция на украине

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константин косачев

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Если вооруженный контингент НАТО появится на Украине, он совершенно точно станет законной целью для Вооруженных сил РФ, заявил зампред Совета Федерации Константин Косачев в эфире телеканала "Россия 24".По итогам парижской конференции по поддержке Украины президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину. По его словам, согласия по этому вопросу нет, но "в развитии ситуации ничего не может быть исключено". Позже премьер-министр Франции Габриэль Атталь также не исключил отправку военных на Украину, добавив, что Париж "не сможет смириться" с победой РФ."Ответная российская реакция с военной точки зрения должна определяться военными и верховным главнокомандующим, разумеется, в первую очередь, но, с моей точки зрения, в этом случае те вооруженные силы НАТОвцев, которые появятся на территории Украины, совершенно точно будут законными целями для российских Вооруженных сил. В этом ни у кого не должно быть сомнений", - сказал Косачев.По его словам, что если этого потребует военная обстановка, то такими же целями могут стать центры принятия решений, центры подготовки соответствующих специалистов, центры производства вооружений на соответствующих территориях стран НАТО."Потому что это будет принципиально иная ситуация, в которой нам придется подавлять вооруженное сопротивление НАТОвцев России с использованием территории Украины. Но это перспектива, которую, повторю, не хотелось бы сейчас представлять сколь-либо в реальных категориях. И я надеюсь, что наша нынешняя ответная реакция на заявление Макрона остудит очень многие воспаленные умы на Западе, тем более, что они, вроде бы, и без нашей помощи понимают, какие риски влечет за собой предлагаемая Макроном стратегия", - добавил парламентарий.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Возможная отправка западными странами своих военных на Украину повысит риск прямого столкновения НАТО с Россией, заявил ранее РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.Президент РФ Владимир Путин, говоря о специальной военной операции, заявлял, что "победа будет за нами", а мир будет тогда, когда Россия достигнет своих целей в СВО. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в США знают, что Украина не сможет победить в вооруженном конфликте с РФ.

https://ria.ru/20240228/interventsiya-1929841955.html

https://ria.ru/20240227/makron-1929757064.html

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украина, нато, вооруженные силы рф, в мире, россия, константин косачев