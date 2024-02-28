https://ria.ru/20240228/moskva-1930090281.html

Движение машин на нескольких улицах в центре Москвы перекроют 29 февраля

Движение машин на нескольких улицах в центре Москвы перекроют 29 февраля - РИА Новости, 28.02.2024

Движение машин на нескольких улицах в центре Москвы перекроют 29 февраля

В четверг в центре Москвы ожидается перекрытие движения на нескольких улицах, передает Telegram-канал столичного дептранса. РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T21:51

2024-02-28T21:51

2024-02-28T23:00

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. В четверг в центре Москвы ожидается перекрытие движения на нескольких улицах, передает Telegram-канал столичного дептранса."На улице Варварка от Китайгородского проезда до Большого Москворецкого моста; на улице Ильинка от Новой площади до Красной площади; на улице Москворецкая от Большого Каменного моста до Кремлевской набережной; на площади Васильевский Спуск; на Большом Москворецком мосту от улицы Варварка до Лубочного переулка; в проезде от улицы Ильинка до улицы Варварка", — уточняется в публикации.Помимо этого, с полуночи до конца послания президента Федеральному собранию не разрешается парковаться на Ильинке, Варварке и Москворецкой. Для поездок в центральную часть города жителям и гостям столицы посоветовали воспользоваться общественным транспортом.Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию должно пройти в полдень четверга в Гостином дворе.

https://ria.ru/20240228/metro-1929991131.html

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общество, москва, россия, владимир путин, послание президента федеральному собранию — 2024