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"Тинькофф" предупредил о мошеннической схеме со списанием "налога на СВО" - РИА Новости, 28.02.2024
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11:28 28.02.2024 (обновлено: 14:54 28.02.2024)
https://ria.ru/20240228/moshenniki-1929938929.html
"Тинькофф" предупредил о мошеннической схеме со списанием "налога на СВО"
"Тинькофф" предупредил о мошеннической схеме со списанием "налога на СВО" - РИА Новости, 28.02.2024
"Тинькофф" предупредил о мошеннической схеме со списанием "налога на СВО"
Мошенники придумали новую схему обмана и рассылают клиентам банков письма с предупреждением о списании "нового налога на СВО", сообщила пресс-служба... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T11:28
2024-02-28T14:54
специальная военная операция на украине
экономика
технологии
тинькофф. кредитные системы
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Мошенники придумали новую схему обмана и рассылают клиентам банков письма с предупреждением о списании "нового налога на СВО", сообщила пресс-служба Тинькофф-банка. "Сразу после завершения налогового периода, когда миллионы людей оплачивали квитанции от ФНС, злоумышленники стали рассылать по электронной почте предупреждения от имени банков. Якобы со счетов клиентов вскоре спишут новый налог на специальную военную операцию — это требует новый закон", — говорится в релизе.В письмах злоумышленники пугали людей тем, что если они не зайдут срочно в личный кабинет и не подпишут заявление на отказ от платежей, то им каждый месяц придется перечислять в бюджет десятки тысяч рублей. Такую рассылку получают клиенты всех крупных банков, мошенники даже стилизуют письма под фирменный стиль кредитных организаций. Жертве внушают, что для отмены налога она должна подписать отказ от начислений. Для этого ее просят перейти по ссылке, ведущей на поддельный сайт банка, внешне похожий на настоящий. Когда человек вводит на такой странице данные для входа в личный кабинет, они попадают к мошенникам. В результате преступники могут вывести со счета все деньги или оформить на имя жертвы кредит (если им удастся обойти банковскую систему защиты).В Тинькофф-банке отметили, что схема стала популярной именно в то время, когда люди массово оплачивают различные налоги и взносы. Мошенники регулярно используют крупные информационные поводы, чтобы их схема выглядела максимально правдоподобно. Это позволяет быстрее втереться в доверие и обмануть больше людей, пояснили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240227/moshenniki-1929677343.html
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экономика, технологии, тинькофф. кредитные системы
Специальная военная операция на Украине, Экономика, Технологии, Тинькофф. Кредитные Системы
"Тинькофф" предупредил о мошеннической схеме со списанием "налога на СВО"

"Тинькофф" предупредил о рассылке мошеннических писем о "налоге на СВО"

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПлатежный терминал банка "Тинькофф"
Платежный терминал банка Тинькофф - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Платежный терминал банка "Тинькофф". Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Мошенники придумали новую схему обмана и рассылают клиентам банков письма с предупреждением о списании "нового налога на СВО", сообщила пресс-служба Тинькофф-банка.
"Сразу после завершения налогового периода, когда миллионы людей оплачивали квитанции от ФНС, злоумышленники стали рассылать по электронной почте предупреждения от имени банков. Якобы со счетов клиентов вскоре спишут новый налог на специальную военную операцию — это требует новый закон", — говорится в релизе.
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В письмах злоумышленники пугали людей тем, что если они не зайдут срочно в личный кабинет и не подпишут заявление на отказ от платежей, то им каждый месяц придется перечислять в бюджет десятки тысяч рублей. Такую рассылку получают клиенты всех крупных банков, мошенники даже стилизуют письма под фирменный стиль кредитных организаций.
Жертве внушают, что для отмены налога она должна подписать отказ от начислений. Для этого ее просят перейти по ссылке, ведущей на поддельный сайт банка, внешне похожий на настоящий. Когда человек вводит на такой странице данные для входа в личный кабинет, они попадают к мошенникам. В результате преступники могут вывести со счета все деньги или оформить на имя жертвы кредит (если им удастся обойти банковскую систему защиты).
В Тинькофф-банке отметили, что схема стала популярной именно в то время, когда люди массово оплачивают различные налоги и взносы. Мошенники регулярно используют крупные информационные поводы, чтобы их схема выглядела максимально правдоподобно. Это позволяет быстрее втереться в доверие и обмануть больше людей, пояснили в пресс-службе.
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