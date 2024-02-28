https://ria.ru/20240228/medpomosch-1930077394.html

Медицинскую помощь на объектах "Игр будущего" оказывают 20 медпунктов

Медицинскую помощь на объектах "Игр будущего" оказывают 20 медпунктов - РИА Новости, 28.02.2024

Медицинскую помощь на объектах "Игр будущего" оказывают 20 медпунктов

Медпомощь на объектах мультиспортивного турнира "Игры будущего" оказывают 20 медицинских пунктов и 65 бригад, в общей сложности более 580 специалистов, сообщает РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T19:49

2024-02-28T19:49

2024-02-28T19:49

республика татарстан

казань

россия

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 28 фев – РИА Новости. Медпомощь на объектах мультиспортивного турнира "Игры будущего" оказывают 20 медицинских пунктов и 65 бригад, в общей сложности более 580 специалистов, сообщает минздрав Татарстана. "На объектах "Игр будущего" организована работа 20 медицинских пунктов, 40 мобильных медицинских бригад, 25 бригад скорой медицинской помощи. Общее количество медицинского персонала, привлекаемого для работы по медицинскому обеспечению игр, составляет 583 человека", - говорится в сообщении. Минздрав республики отмечает, что подготовка к "Играм будущего" началась в 2023 году: была сформирована рабочая группа по организации медицинского обеспечения, подготовлены соответствующие планы, определен персональный состав медицинских работников. На базе Казанской государственной медицинской академии проведен аккредитационный цикл по спортивной медицине для врачей, включающий изучение принципов лечения спортивных травм, оказание помощи при травмах на игровом поле. Также проведены краткосрочный цикл повышения квалификации по вопросам оказания неотложной помощи и инфекционной безопасности, практические занятия с медицинским персоналом на объектах игр по вопросам оказания неотложной помощи. Была определена маршрутизация госпитализации с объектов игр. Организован ежедневный мониторинг обращений за медицинской помощью. Медицинская помощь оказывается на всех уровнях: на объектах игр, в соревновательной и зрительской зонах силами мобильных медицинских бригад, в медицинских пунктах, бригадами скорой медицинской помощи, в уполномоченных больницах. На базе городской поликлиники №21 Казани открыта спортивная поликлиника, где оказывается амбулаторная медицинская помощь участникам соревнований, техническим и официальным лицам, партнерам, представителям СМИ, персоналу игр. Помощь оказывается не только по традиционным направлениям, но и организовано лечение спортивных травм в остром периоде, нацеленное на скорейшее возвращение спортсменов к тренировочной или соревновательной практике. В работе спортивной поликлиники принимают участие специалисты Федерального медико-биологического агентства России. Стационарную медицинскую помощь оказывают также ведущие медицинские учреждения Татарстана. "Игры будущего" - инновационные международные соревнования по гибридным дисциплинам, в концепции фиджитал (physical+digital), которая объединяет классический спорт и киберспорт или VR/AR-технологию. Первые в истории "Игры будущего" проходят в Казани с 21 февраля по 3 марта. Спортивная программа включает соревнования в 21 дисциплине (поделены на пять категорий, или "вызовов": спорт, тактика, стратегия, технологии и скорость). В турнире участвуют более 2 тысяч атлетов из более чем 100 стран.

https://ria.ru/20240227/tatarstan-1929854152.html

https://ria.ru/20240227/tatarstan-1929829287.html

https://ria.ru/20240216/tatarstan-1927850146.html

казань

россия

республика татарстан (татарстан)

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казань, россия, республика татарстан (татарстан)