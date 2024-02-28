Рейтинг@Mail.ru
Медицинскую помощь на объектах "Игр будущего" оказывают 20 медпунктов - РИА Новости, 28.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Татарстан
Республика Татарстан
 
19:49 28.02.2024
https://ria.ru/20240228/medpomosch-1930077394.html
Медицинскую помощь на объектах "Игр будущего" оказывают 20 медпунктов
Медицинскую помощь на объектах "Игр будущего" оказывают 20 медпунктов - РИА Новости, 28.02.2024
Медицинскую помощь на объектах "Игр будущего" оказывают 20 медпунктов
Медпомощь на объектах мультиспортивного турнира "Игры будущего" оказывают 20 медицинских пунктов и 65 бригад, в общей сложности более 580 специалистов, сообщает РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T19:49
2024-02-28T19:49
республика татарстан
казань
россия
республика татарстан (татарстан)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/16/1853675799_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_55a3e7e2007b15a19dc0962640ecbb39.jpg
КАЗАНЬ, 28 фев – РИА Новости. Медпомощь на объектах мультиспортивного турнира "Игры будущего" оказывают 20 медицинских пунктов и 65 бригад, в общей сложности более 580 специалистов, сообщает минздрав Татарстана. "На объектах "Игр будущего" организована работа 20 медицинских пунктов, 40 мобильных медицинских бригад, 25 бригад скорой медицинской помощи. Общее количество медицинского персонала, привлекаемого для работы по медицинскому обеспечению игр, составляет 583 человека", - говорится в сообщении. Минздрав республики отмечает, что подготовка к "Играм будущего" началась в 2023 году: была сформирована рабочая группа по организации медицинского обеспечения, подготовлены соответствующие планы, определен персональный состав медицинских работников. На базе Казанской государственной медицинской академии проведен аккредитационный цикл по спортивной медицине для врачей, включающий изучение принципов лечения спортивных травм, оказание помощи при травмах на игровом поле. Также проведены краткосрочный цикл повышения квалификации по вопросам оказания неотложной помощи и инфекционной безопасности, практические занятия с медицинским персоналом на объектах игр по вопросам оказания неотложной помощи. Была определена маршрутизация госпитализации с объектов игр. Организован ежедневный мониторинг обращений за медицинской помощью. Медицинская помощь оказывается на всех уровнях: на объектах игр, в соревновательной и зрительской зонах силами мобильных медицинских бригад, в медицинских пунктах, бригадами скорой медицинской помощи, в уполномоченных больницах. На базе городской поликлиники №21 Казани открыта спортивная поликлиника, где оказывается амбулаторная медицинская помощь участникам соревнований, техническим и официальным лицам, партнерам, представителям СМИ, персоналу игр. Помощь оказывается не только по традиционным направлениям, но и организовано лечение спортивных травм в остром периоде, нацеленное на скорейшее возвращение спортсменов к тренировочной или соревновательной практике. В работе спортивной поликлиники принимают участие специалисты Федерального медико-биологического агентства России. Стационарную медицинскую помощь оказывают также ведущие медицинские учреждения Татарстана. "Игры будущего" - инновационные международные соревнования по гибридным дисциплинам, в концепции фиджитал (physical+digital), которая объединяет классический спорт и киберспорт или VR/AR-технологию. Первые в истории "Игры будущего" проходят в Казани с 21 февраля по 3 марта. Спортивная программа включает соревнования в 21 дисциплине (поделены на пять категорий, или "вызовов": спорт, тактика, стратегия, технологии и скорость). В турнире участвуют более 2 тысяч атлетов из более чем 100 стран.
https://ria.ru/20240227/tatarstan-1929854152.html
https://ria.ru/20240227/tatarstan-1929829287.html
https://ria.ru/20240216/tatarstan-1927850146.html
казань
россия
республика татарстан (татарстан)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/16/1853675799_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d648f9ca9aa423f2bcf031da8e45e9e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
казань, россия, республика татарстан (татарстан)
Республика Татарстан, Казань, Россия, Республика Татарстан (Татарстан)
Медицинскую помощь на объектах "Игр будущего" оказывают 20 медпунктов

Медицинскую помощь на объектах "Игр будущего" оказывают 20 медпунктов

© РИА Новости / Григорий СысоевВид на зимнюю Казань
Вид на зимнюю Казань - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Вид на зимнюю Казань. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 28 фев – РИА Новости. Медпомощь на объектах мультиспортивного турнира "Игры будущего" оказывают 20 медицинских пунктов и 65 бригад, в общей сложности более 580 специалистов, сообщает минздрав Татарстана.
"На объектах "Игр будущего" организована работа 20 медицинских пунктов, 40 мобильных медицинских бригад, 25 бригад скорой медицинской помощи. Общее количество медицинского персонала, привлекаемого для работы по медицинскому обеспечению игр, составляет 583 человека", - говорится в сообщении.
Казанский Кремль во время метели - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
Татарстан в 2024 году благоустроит 64 общественных пространства
27 февраля, 19:09
Минздрав республики отмечает, что подготовка к "Играм будущего" началась в 2023 году: была сформирована рабочая группа по организации медицинского обеспечения, подготовлены соответствующие планы, определен персональный состав медицинских работников. На базе Казанской государственной медицинской академии проведен аккредитационный цикл по спортивной медицине для врачей, включающий изучение принципов лечения спортивных травм, оказание помощи при травмах на игровом поле.
Также проведены краткосрочный цикл повышения квалификации по вопросам оказания неотложной помощи и инфекционной безопасности, практические занятия с медицинским персоналом на объектах игр по вопросам оказания неотложной помощи. Была определена маршрутизация госпитализации с объектов игр. Организован ежедневный мониторинг обращений за медицинской помощью.
Медицинская помощь оказывается на всех уровнях: на объектах игр, в соревновательной и зрительской зонах силами мобильных медицинских бригад, в медицинских пунктах, бригадами скорой медицинской помощи, в уполномоченных больницах.
Федеральная территория Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
Татарстан на Всемирном фестивале молодежи представят 225 человек
27 февраля, 17:12
На базе городской поликлиники №21 Казани открыта спортивная поликлиника, где оказывается амбулаторная медицинская помощь участникам соревнований, техническим и официальным лицам, партнерам, представителям СМИ, персоналу игр. Помощь оказывается не только по традиционным направлениям, но и организовано лечение спортивных травм в остром периоде, нацеленное на скорейшее возвращение спортсменов к тренировочной или соревновательной практике. В работе спортивной поликлиники принимают участие специалисты Федерального медико-биологического агентства России. Стационарную медицинскую помощь оказывают также ведущие медицинские учреждения Татарстана.
"Игры будущего" - инновационные международные соревнования по гибридным дисциплинам, в концепции фиджитал (physical+digital), которая объединяет классический спорт и киберспорт или VR/AR-технологию. Первые в истории "Игры будущего" проходят в Казани с 21 февраля по 3 марта. Спортивная программа включает соревнования в 21 дисциплине (поделены на пять категорий, или "вызовов": спорт, тактика, стратегия, технологии и скорость). В турнире участвуют более 2 тысяч атлетов из более чем 100 стран.
Жилые дома в Казани - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
ВРП Татарстана в 2023 году превысил четыре триллиона рублей
16 февраля, 17:34
 
Республика ТатарстанКазаньРоссияРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала