https://ria.ru/20240228/mebel-1929938302.html

Роспотребнадзор рассказал, как вернуть мебель по индивидуальному заказу

Роспотребнадзор рассказал, как вернуть мебель по индивидуальному заказу - РИА Новости, 28.02.2024

Роспотребнадзор рассказал, как вернуть мебель по индивидуальному заказу

Вернуть мебель, изготовленную по индивидуальному заказу, можно только в случае, если она ненадлежащего качества и имеет дефекты в виде сколов, вмятин и трещин,... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T11:23

2024-02-28T11:23

2024-02-28T11:23

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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общество

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Вернуть мебель, изготовленную по индивидуальному заказу, можно только в случае, если она ненадлежащего качества и имеет дефекты в виде сколов, вмятин и трещин, поэтому необходимо внимательно осматривать работу специалистов перед приемом, сообщили в Роспотребнадзоре. "Потребитель обязан в присутствии исполнителя осмотреть и принять выполненную работу в установленный договором срок. Если обнаружатся отступления от договора или иные недостатки, потребитель должен заявить об этом исполнителю. Недостатки должны быть описаны в акте, удостоверяющем приемку. Вернуть мебель, сделанную по индивидуальному заказу, можно лишь в том случае, если она ненадлежащего качества: наблюдаются сколы, вмятины, трещины, отслаивание облицовки, дефекты покраски и иное", - отметили в ведомстве. Роспотребнадзор напоминает, что на этапе проектирования мебели по индивидуальному проекту исполнитель должен узнать и принять во внимание все особенности помещения - расположение коммуникаций и бытовой техники, учесть пожелания клиента относительно материалов и дизайна готовых изделий, а также довести до потребителя информацию о перечне оказываемых услуг, форме и условиях их предоставления, сроках выполнения работы, данных конкретного лица, которое будет оказывать услугу, требованиях безопасности при оказании услуг. "Отправляя досудебную претензию или обращаясь в суд, клиент вправе требовать: безвозмездного устранения недостатков; соответствующего уменьшения стоимости; безвозмездного изготовления аналогичной вещи или повторного выполнения работы; возмещения расходов по устранению недостатков третьими лицами. Потребитель может отказаться от оказания услуги и потребовать возврата средств, если в установленный указанным договором срок недостатки не были устранены, или в случае обнаружения существенных недостатков выполненной работы", - сообщили в ведомстве. При этом в случае нарушения сроков изготовления мебели потребитель по своему выбору может назначить исполнителю новый срок, поручить выполнение работы третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов, потребовать уменьшения цены либо отказаться от исполнения договора. Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы.

https://ria.ru/20240215/aviabilety-1927320617.html

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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, общество