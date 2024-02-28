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Володин прокомментировал слова Макрона об отправке войск на Украину - РИА Новости, 28.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:11 28.02.2024 (обновлено: 08:21 28.02.2024)
https://ria.ru/20240228/makron-1929904491.html
Володин прокомментировал слова Макрона об отправке войск на Украину
Володин прокомментировал слова Макрона об отправке войск на Украину - РИА Новости, 28.02.2024
Володин прокомментировал слова Макрона об отправке войск на Украину
Президент Франции Эммануэль Макрон не придумал ничего лучше, чем разжечь третью мировую войну, чтобы сохранить личную власть, заявил спикер Госдумы Вячеслав... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T08:11
2024-02-28T08:21
специальная военная операция на украине
украина
в мире
эммануэль макрон
франция
вячеслав володин
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон не придумал ничего лучше, чем разжечь третью мировую войну, чтобы сохранить личную власть, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя в Telegram-канале заявления Макрона о возможной отправке военных на Украину.Ранее Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Позже премьер-министр Франции Габриэль Атталь также не исключил отправку военных на Украину и добавил, что Париж "не сможет смириться" с победой РФ."Чтобы сохранить личную власть, Макрон не придумал ничего лучше, чем разжечь третью мировую войну. Его инициативы становятся опасными для граждан Франции", - написал Володин.Спикер Госдумы посоветовал вспомнить, чем это закончилось для Наполеона и его солдат, прежде чем выступать с такими заявлениями."Макрон забыл, как несколько лет назад, сравнивая современную Францию с временами Наполеона, говорил, что Бонапарт "не считался с потерями", но с тех пор страна "ставит человеческую жизнь превыше всего". За время президентства у Макрона, откровенно говоря, мало что получается… Из-за этих и многих других проблем французы не поддерживают Макрона - рейтинг его упал до крайне низкого уровня. Если бы выборы состоялись сегодня - их выиграла бы Марин Ле Пен", - отметил Володин.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20240227/makron-1929757064.html
https://ria.ru/20240227/ukraina-1929764924.html
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украина, в мире, эммануэль макрон, франция, вячеслав володин
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Эммануэль Макрон, Франция, Вячеслав Володин
Володин прокомментировал слова Макрона об отправке войск на Украину

Володин: чтобы сохранить личную власть, Макрон решил разжечь третью мировую

© AP Photo / Gonzalo FuentesПрезидент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам встречи по поддержке Украины в Париже
Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам встречи по поддержке Украины в Париже - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© AP Photo / Gonzalo Fuentes
Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам встречи по поддержке Украины в Париже
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон не придумал ничего лучше, чем разжечь третью мировую войну, чтобы сохранить личную власть, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя в Telegram-канале заявления Макрона о возможной отправке военных на Украину.
Ранее Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Позже премьер-министр Франции Габриэль Атталь также не исключил отправку военных на Украину и добавил, что Париж "не сможет смириться" с победой РФ.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам встречи по поддержке Украины в Париже - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
Макрон все-таки решил повоевать с Россией
27 февраля, 13:41
"Чтобы сохранить личную власть, Макрон не придумал ничего лучше, чем разжечь третью мировую войну. Его инициативы становятся опасными для граждан Франции", - написал Володин.
Спикер Госдумы посоветовал вспомнить, чем это закончилось для Наполеона и его солдат, прежде чем выступать с такими заявлениями.
"Макрон забыл, как несколько лет назад, сравнивая современную Францию с временами Наполеона, говорил, что Бонапарт "не считался с потерями", но с тех пор страна "ставит человеческую жизнь превыше всего". За время президентства у Макрона, откровенно говоря, мало что получается… Из-за этих и многих других проблем французы не поддерживают Макрона - рейтинг его упал до крайне низкого уровня. Если бы выборы состоялись сегодня - их выиграла бы Марин Ле Пен", - отметил Володин.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время конференции в поддержку Украины в Париже - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
"Сигнал всем". Что стоит за словами Макрона о войсках НАТО на Украине
27 февраля, 14:07
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреЭммануэль МакронФранцияВячеслав Володин
 
 
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