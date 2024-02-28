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В Латвии пригрозили наказанием за участие в выборах президента России
В Латвии пригрозили наказанием за участие в выборах президента России - РИА Новости, 28.02.2024
В Латвии пригрозили наказанием за участие в выборах президента России
Латвия не может запретить голосовать на президентских выборах в посольстве России, но намерена приравнять участие в нем к разжиганию украинского конфликта,... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T16:00
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Латвия не может запретить голосовать на президентских выборах в посольстве России, но намерена приравнять участие в нем к разжиганию украинского конфликта, заявила министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере. Ее слова приводит Delfi."Мы не можем ограничить доступ в посольство тем российским гражданам, которые желают попасть на его территорию. Что и почему они делают там — это их отношения с государством, гражданами которого они являются", — сказала она.Министр заявила, что Латвия не поддержит эти выборы, так как Кремль хочет провести их и на присоединенных к России территориях. Она пояснила, что УК Латвии предусматривает уголовную ответственность за "оправдание войны".МИД Латвии совместно с внешнеполитическими ведомствами Литвы и Эстонии уже готовят совместную ноту протеста.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. В воскресенье, 25 февраля, в России стартовало досрочное голосование в отдаленных и труднодоступных местностях, а также на судах, которые в день голосования будут находиться в плавании.Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что в контексте грядущих выборов президента важно учитывать антироссийски настроенных "сограждан" за рубежом, которыми пользуется Запад для вмешательства в дела России.
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в мире, латвия, россия, литва, мария захарова, совет федерации рф
В мире, Латвия, Россия, Литва, Мария Захарова, Совет Федерации РФ
В Латвии пригрозили наказанием за участие в выборах президента России
Минюст Латвии приравнял голосование на выборах президента России к поддержке СВО
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости.
Латвия не может запретить голосовать на президентских выборах в посольстве России, но намерена приравнять участие в нем к разжиганию украинского конфликта, заявила министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере. Ее слова приводит Delfi
.
"Мы не можем ограничить доступ в посольство тем российским гражданам, которые желают попасть на его территорию. Что и почему они делают там — это их отношения с государством, гражданами которого они являются", — сказала она.
Министр заявила, что Латвия не поддержит эти выборы, так как Кремль хочет провести их и на присоединенных к России территориях. Она пояснила, что УК Латвии предусматривает уголовную ответственность за "оправдание войны".
МИД Латвии совместно с внешнеполитическими ведомствами Литвы и Эстонии уже готовят совместную ноту протеста.
В Херсонской области ждут приезда иностранных наблюдателей на выборы Совет Федерации
назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. В воскресенье, 25 февраля, в России стартовало досрочное голосование в отдаленных и труднодоступных местностях, а также на судах, которые в день голосования будут находиться в плавании.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что в контексте грядущих выборов президента важно учитывать антироссийски настроенных "сограждан" за рубежом, которыми пользуется Запад для вмешательства в дела России.
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