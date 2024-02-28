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На Украине троих человек заподозрили в краже снаряжения для ВСУ
На Украине троих человек заподозрили в краже снаряжения для ВСУ - РИА Новости, 28.02.2024
На Украине троих человек заподозрили в краже снаряжения для ВСУ
Госбюро расследований (ГБР) Украины сообщило в Telegram-канале о задержании трех человек, в том числе одного военнослужащего, по подозрению в краже... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T14:54
2024-02-28T14:54
2024-02-28T14:54
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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Госбюро расследований (ГБР) Украины сообщило в Telegram-канале о задержании трех человек, в том числе одного военнослужащего, по подозрению в краже предназначенного для ВСУ имущества на сумму 93,9 тысячи долларов для его дальнейшей перепродажи. "В Киеве ГБР разоблачило масштабную схему по похищению военной одежды из части и продаже ее по демпинговым ценам. В состав группировки входили военнослужащие, которые обеспечивали списание военного имущества, а также гражданские лица, занимавшиеся его продажей", - говорится в сообщении. По данным ведомства, похищены были бронежилеты, шлемы, зимние и летние комплекты одежды, обувь на общую сумму 3,6 миллиона гривен (93,9 тысячи долларов). Организатор схемы и еще два человека, один из которых военнослужащий, задержаны при попытке продажи краденного. За него просили около 2 миллионов гривен (52,1 тысячи долларов) - скидка составила почти 50%.
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в мире, украина, киев, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины
На Украине троих человек заподозрили в краже снаряжения для ВСУ
В Киеве ГБР задержало троих человек по подозрению в краже снаряжения для ВСУ