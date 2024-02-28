Рейтинг@Mail.ru
На Украине троих человек заподозрили в краже снаряжения для ВСУ - РИА Новости, 28.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:54 28.02.2024
https://ria.ru/20240228/krazha-1929999928.html
На Украине троих человек заподозрили в краже снаряжения для ВСУ
На Украине троих человек заподозрили в краже снаряжения для ВСУ - РИА Новости, 28.02.2024
На Украине троих человек заподозрили в краже снаряжения для ВСУ
Госбюро расследований (ГБР) Украины сообщило в Telegram-канале о задержании трех человек, в том числе одного военнослужащего, по подозрению в краже... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T14:54
2024-02-28T14:54
в мире
украина
киев
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155865/64/1558656466_0:221:3164:2000_1920x0_80_0_0_16224f32cce4491ae113cc271789773c.jpg
МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Госбюро расследований (ГБР) Украины сообщило в Telegram-канале о задержании трех человек, в том числе одного военнослужащего, по подозрению в краже предназначенного для ВСУ имущества на сумму 93,9 тысячи долларов для его дальнейшей перепродажи. "В Киеве ГБР разоблачило масштабную схему по похищению военной одежды из части и продаже ее по демпинговым ценам. В состав группировки входили военнослужащие, которые обеспечивали списание военного имущества, а также гражданские лица, занимавшиеся его продажей", - говорится в сообщении. По данным ведомства, похищены были бронежилеты, шлемы, зимние и летние комплекты одежды, обувь на общую сумму 3,6 миллиона гривен (93,9 тысячи долларов). Организатор схемы и еще два человека, один из которых военнослужащий, задержаны при попытке продажи краденного. За него просили около 2 миллионов гривен (52,1 тысячи долларов) - скидка составила почти 50%.
https://ria.ru/20230825/tantsy-1892158649.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155865/64/1558656466_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_aefb4d79dc5b3ae7653b7dacd1f24fb2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины
На Украине троих человек заподозрили в краже снаряжения для ВСУ

В Киеве ГБР задержало троих человек по подозрению в краже снаряжения для ВСУ

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкТабличка на здании Государственного бюро расследований Украины
Табличка на здании Государственного бюро расследований Украины - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Табличка на здании Государственного бюро расследований Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Госбюро расследований (ГБР) Украины сообщило в Telegram-канале о задержании трех человек, в том числе одного военнослужащего, по подозрению в краже предназначенного для ВСУ имущества на сумму 93,9 тысячи долларов для его дальнейшей перепродажи.
Киеве ГБР разоблачило масштабную схему по похищению военной одежды из части и продаже ее по демпинговым ценам. В состав группировки входили военнослужащие, которые обеспечивали списание военного имущества, а также гражданские лица, занимавшиеся его продажей", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, похищены были бронежилеты, шлемы, зимние и летние комплекты одежды, обувь на общую сумму 3,6 миллиона гривен (93,9 тысячи долларов). Организатор схемы и еще два человека, один из которых военнослужащий, задержаны при попытке продажи краденного. За него просили около 2 миллионов гривен (52,1 тысячи долларов) - скидка составила почти 50%.
Автомобиль украинской полиции в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
В Киеве задержали двух местных жительниц за танцы на могилах военных
25 августа 2023, 11:04
 
В миреУкраинаКиевВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала