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Власти объяснили громкий звук в небе над Краснодаром
Власти объяснили громкий звук в небе над Краснодаром - РИА Новости, 28.02.2024
Власти объяснили громкий звук в небе над Краснодаром
Власти Краснодара сообщили в Telegram-канале, что громкий звук, который услышали в среду днем жители города, связан с преодолением самолетом звукового барьера. РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T16:16
2024-02-28T16:16
2024-02-28T16:16
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КРАСНОДАР, 28 фев – РИА Новости. Власти Краснодара сообщили в Telegram-канале, что громкий звук, который услышали в среду днем жители города, связан с преодолением самолетом звукового барьера. "Жители нескольких районов снова услышали громкий звук. Причина — преодоление самолётом звукового барьера", - говорится в сообщении. Отмечается, что по данным ЕДДС, информации о взрывах и разрушениях не поступало. Власти города просят жителей доверять только официальным источникам информации.
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краснодар, общество, россия
Краснодар, Общество, Россия
Власти объяснили громкий звук в небе над Краснодаром
Громкий звук в Краснодаре связан с преодолением самолетом звукового барьера