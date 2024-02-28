https://ria.ru/20240228/krasnodar-1930031092.html

Власти объяснили громкий звук в небе над Краснодаром

Власти объяснили громкий звук в небе над Краснодаром - РИА Новости, 28.02.2024

Власти объяснили громкий звук в небе над Краснодаром

Власти Краснодара сообщили в Telegram-канале, что громкий звук, который услышали в среду днем жители города, связан с преодолением самолетом звукового барьера. РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T16:16

2024-02-28T16:16

2024-02-28T16:16

краснодар

общество

россия

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КРАСНОДАР, 28 фев – РИА Новости. Власти Краснодара сообщили в Telegram-канале, что громкий звук, который услышали в среду днем жители города, связан с преодолением самолетом звукового барьера. "Жители нескольких районов снова услышали громкий звук. Причина — преодоление самолётом звукового барьера", - говорится в сообщении. Отмечается, что по данным ЕДДС, информации о взрывах и разрушениях не поступало. Власти города просят жителей доверять только официальным источникам информации.

https://ria.ru/20240219/rostov-na-donu-1928199462.html

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краснодар, общество, россия