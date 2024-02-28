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Власти объяснили громкий звук в небе над Краснодаром - РИА Новости, 28.02.2024
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16:16 28.02.2024
https://ria.ru/20240228/krasnodar-1930031092.html
Власти объяснили громкий звук в небе над Краснодаром
Власти объяснили громкий звук в небе над Краснодаром - РИА Новости, 28.02.2024
Власти объяснили громкий звук в небе над Краснодаром
Власти Краснодара сообщили в Telegram-канале, что громкий звук, который услышали в среду днем жители города, связан с преодолением самолетом звукового барьера. РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T16:16
2024-02-28T16:16
краснодар
общество
россия
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КРАСНОДАР, 28 фев – РИА Новости. Власти Краснодара сообщили в Telegram-канале, что громкий звук, который услышали в среду днем жители города, связан с преодолением самолетом звукового барьера. "Жители нескольких районов снова услышали громкий звук. Причина — преодоление самолётом звукового барьера", - говорится в сообщении. Отмечается, что по данным ЕДДС, информации о взрывах и разрушениях не поступало. Власти города просят жителей доверять только официальным источникам информации.
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краснодар, общество, россия
Краснодар, Общество, Россия
Власти объяснили громкий звук в небе над Краснодаром

Громкий звук в Краснодаре связан с преодолением самолетом звукового барьера

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВид на город Краснодар
Вид на город Краснодар - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Вид на город Краснодар. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 28 фев – РИА Новости. Власти Краснодара сообщили в Telegram-канале, что громкий звук, который услышали в среду днем жители города, связан с преодолением самолетом звукового барьера.
"Жители нескольких районов снова услышали громкий звук. Причина — преодоление самолётом звукового барьера", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по данным ЕДДС, информации о взрывах и разрушениях не поступало.
Власти города просят жителей доверять только официальным источникам информации.
Вид на Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
Ростовские власти прокомментировали сообщения о громких звуках в небе
19 февраля, 12:12
 
КраснодарОбществоРоссия
 
 
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