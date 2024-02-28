https://ria.ru/20240228/kolomoyskiy-1929972608.html

Суд в Киеве оставил под стражей олигарха Коломойского

Суд в Киеве оставил под стражей олигарха Коломойского - РИА Новости, 28.02.2024

Суд в Киеве оставил под стражей олигарха Коломойского

Шевченковский районный суд Киева оставил под стражей украинского олигарха Игоря Коломойского (внесен в российский реестр террористов и экстремистов), при этом... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T13:27

2024-02-28T13:27

2024-02-28T13:30

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игорь коломойский

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Шевченковский районный суд Киева оставил под стражей украинского олигарха Игоря Коломойского (внесен в российский реестр террористов и экстремистов), при этом уменьшил сумму залога до 2,4 миллиарда гривен (более 52,2 миллиона долларов), сообщает украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на решение суда. Как сообщалось ранее, Шевченковский районный суд Киева 23 ноября продлил досудебное расследование по делу Коломойского до 2 марта 2024 года включительно. Ранее суд отказал в ходатайстве адвоката Коломойского и оставил его клиента под стражей с возможностью внесения залога в 3,9 миллиарда гривен (около 105 миллионов долларов). "Шевченковский райсуд Киева оставил Игоря Коломойского под стражей, но уменьшил размер залога с 2,65 миллиарда гривен до 2,4 миллиарда гривен. Соответствующее решение принято на заседании 27 февраля", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. Отмечается, что прокуроры ходатайствовали о продолжении содержания Коломойского в СИЗО на время проведения досудебного расследования. В свою очередь, адвокаты бизнесмена настаивали на изменении меры пресечения со стражи на домашний арест, ссылаясь на неудовлетворительное состояние здоровья подзащитного. Как сообщил позже украинский телеканал "Прямой", Коломойскому продлили арест до 25 апреля. По словам адвокатов, как передает телеканал в Telegram, бизнесмен не намерен вносить залог, несмотря на уменьшение суммы. Служба безопасности Украины 2 сентября предъявила Коломойскому обвинение в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. В тот же день суд в Киеве арестовал его на два месяца с возможностью внесения залога в 3,891 миллиарда гривен. По данным украинского Бюро экономической безопасности, Коломойский подозревается в организации подделки документов на перевод средств, организации завладения чужим имуществом организованной группой в особо крупных размерах, а также в приобретении и распоряжении имуществом, "полученным преступным путем".

https://ria.ru/20240226/ukraina-1929416361.html

https://ria.ru/20240221/ekonomika-1928590823.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, киев, украина, игорь коломойский