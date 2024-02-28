https://ria.ru/20240228/koeffitsient-1929852534.html

Ефимов: единый коэффициент расположения МПТ введут в столице

Ефимов: единый коэффициент расположения МПТ введут в столице - РИА Новости, 28.02.2024

Ефимов: единый коэффициент расположения МПТ введут в столице

Для проектов, которые реализуются за пределами Третьего транспортного кольцо (ТТК), при льготном расчете в рамках программы стимулирования создания мест... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T14:05

2024-02-28T14:05

2024-02-28T14:05

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Для проектов, которые реализуются за пределами Третьего транспортного кольцо (ТТК), при льготном расчете в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) установят единый коэффициент расположения МПТ – 0,7, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.По его словам, при этом в границах Третьего транспортного кольца будет действовать нулевой коэффициент расположения МПТ.Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин утвердил список допмер поддержки инвесторов, участвующих в программе стимулирования создания МПТ."Единый коэффициент расположения мест приложения труда призван выровнять условия поддержки для девелоперов, которые реализуют свои проекты на удаленных от центра города территориях. При расчете льготы по-прежнему будет учитываться площадь объекта и сроки строительства. Чем больше площадь и короче срок строительства, тем большую льготу может получить девелопер по программе стимулирования создания мест приложения труда", – отметил заммэра Ефимов, слова которого приводятся в сообщении.На расчет по новому коэффициенту за границами ТТК могут претендовать объекты промышленности, делового управления, логистические комплексы и иные инфраструктурные проекты кроме социальных, спортивных, культурных и гостиничных. Эта мера позволит предпринимателям располагать свои предприятия рядом с местами проживания сотрудников, а также поможет снизить арендные траты.По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского, за последние 2 года количество льгот от города в рамках программы МПТ значительно увеличилось, что привело к кратному росту реализуемых проектов. Инвесторы проявляет все больший интерес к индустриальному девелопменту. Одновременно у субъектов МПС увеличивается спрос на промышленные технопарки.Программа стимулирования создания МПТ стартовала в 2020 году. Она направлена на привлечение девелоперов, специализирующихся на возведении жилья, к активному строительству промышленных, деловых, социальных, культурных и других объектов.

https://ria.ru/20240226/efimov-1929066530.html

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москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , москва