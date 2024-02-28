https://ria.ru/20240228/koeffitsient-1929852534.html
Ефимов: единый коэффициент расположения МПТ введут в столице
Ефимов: единый коэффициент расположения МПТ введут в столице - РИА Новости, 28.02.2024
Ефимов: единый коэффициент расположения МПТ введут в столице
Для проектов, которые реализуются за пределами Третьего транспортного кольцо (ТТК), при льготном расчете в рамках программы стимулирования создания мест... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T14:05
2024-02-28T14:05
2024-02-28T14:05
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Для проектов, которые реализуются за пределами Третьего транспортного кольцо (ТТК), при льготном расчете в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) установят единый коэффициент расположения МПТ – 0,7, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.По его словам, при этом в границах Третьего транспортного кольца будет действовать нулевой коэффициент расположения МПТ.Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин утвердил список допмер поддержки инвесторов, участвующих в программе стимулирования создания МПТ."Единый коэффициент расположения мест приложения труда призван выровнять условия поддержки для девелоперов, которые реализуют свои проекты на удаленных от центра города территориях. При расчете льготы по-прежнему будет учитываться площадь объекта и сроки строительства. Чем больше площадь и короче срок строительства, тем большую льготу может получить девелопер по программе стимулирования создания мест приложения труда", – отметил заммэра Ефимов, слова которого приводятся в сообщении.На расчет по новому коэффициенту за границами ТТК могут претендовать объекты промышленности, делового управления, логистические комплексы и иные инфраструктурные проекты кроме социальных, спортивных, культурных и гостиничных. Эта мера позволит предпринимателям располагать свои предприятия рядом с местами проживания сотрудников, а также поможет снизить арендные траты.По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского, за последние 2 года количество льгот от города в рамках программы МПТ значительно увеличилось, что привело к кратному росту реализуемых проектов. Инвесторы проявляет все больший интерес к индустриальному девелопменту. Одновременно у субъектов МПС увеличивается спрос на промышленные технопарки.Программа стимулирования создания МПТ стартовала в 2020 году. Она направлена на привлечение девелоперов, специализирующихся на возведении жилья, к активному строительству промышленных, деловых, социальных, культурных и других объектов.
https://ria.ru/20240226/efimov-1929066530.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва
МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Для проектов, которые реализуются за пределами Третьего транспортного кольцо (ТТК), при льготном расчете в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) установят единый коэффициент расположения МПТ – 0,7, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, при этом в границах Третьего транспортного кольца будет действовать нулевой коэффициент расположения МПТ.
Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин утвердил
список допмер поддержки инвесторов, участвующих в программе стимулирования создания МПТ.
"Единый коэффициент расположения мест приложения труда призван выровнять условия поддержки для девелоперов, которые реализуют свои проекты на удаленных от центра города территориях. При расчете льготы по-прежнему будет учитываться площадь объекта и сроки строительства. Чем больше площадь и короче срок строительства, тем большую льготу может получить девелопер по программе стимулирования создания мест приложения труда", – отметил заммэра Ефимов, слова которого приводятся в сообщении.
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На расчет по новому коэффициенту за границами ТТК могут претендовать объекты промышленности, делового управления, логистические комплексы и иные инфраструктурные проекты кроме социальных, спортивных, культурных и гостиничных. Эта мера позволит предпринимателям располагать свои предприятия рядом с местами проживания сотрудников, а также поможет снизить арендные траты.
По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского
, за последние 2 года количество льгот от города в рамках программы МПТ значительно увеличилось, что привело к кратному росту реализуемых проектов. Инвесторы проявляет все больший интерес к индустриальному девелопменту. Одновременно у субъектов МПС увеличивается спрос на промышленные технопарки.
Программа стимулирования создания МПТ стартовала в 2020 году. Она направлена на привлечение девелоперов, специализирующихся на возведении жилья, к активному строительству промышленных, деловых, социальных, культурных и других объектов.
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