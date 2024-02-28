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В Кирове на восьмиклассника упала глыба льда - РИА Новости, 28.02.2024
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18:14 28.02.2024 (обновлено: 18:16 28.02.2024)
https://ria.ru/20240228/kirov-1930059819.html
В Кирове на восьмиклассника упала глыба льда
В Кирове на восьмиклассника упала глыба льда - РИА Новости, 28.02.2024
В Кирове на восьмиклассника упала глыба льда
Ледяная глыба обрушилась на подростка со здания школьного пристроя в Кирове, он госпитализирован, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T18:14
2024-02-28T18:16
происшествия
киров
октябрьский район
кировская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 фев - РИА Новости. Ледяная глыба обрушилась на подростка со здания школьного пристроя в Кирове, он госпитализирован, сообщает прокуратура региона. Ученик 8-го класса получил травму днем в среду в результате падения наледи с элементов пристроя школы № 42 в Кирове. Он госпитализирован в медицинское учреждение, ему оказана необходимая медицинская помощь. "Прокуратура Октябрьского района города Кирова проводит проверку исполнения законодательства, регулирующего вопросы содержания в зимний период территории и здания школы. Будут установлены причины и условия инцидента, дана принципиальная оценка действиям (бездействию) работников образовательного учреждения, которые ответственны за обеспечение безопасности пребывания детей на территории школы", - говорится в сообщении ведомства. Как информирует Telegram-канал правительства региона, 14-летний мальчик получил травмы от падения льда у школы на улице Кольцова. "Место падения находится не у дорожки, а за сугробом. Дети заинтересовались образовавшимся льдом, начали расшатывать трубу, в результате чего льдина упала", - отмечается в публикации. По данным минздрава Кировской области, школьнику была оперативно оказана вся необходимая медицинская помощь. "На место происшествия незамедлительно приехала бригада скорой помощи. Он был доставлен в Центр травматологии и осмотрен врачами. На данный момент состояние мальчика удовлетворительное. Несмотря на это, врачи приняли решение госпитализировать ребенка в детское отделение для динамического наблюдения", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20240131/led-1924592706.html
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киров
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происшествия, киров, октябрьский район, кировская область
Происшествия, Киров, Октябрьский район, Кировская область
В Кирове на восьмиклассника упала глыба льда

В Кирове ледяная глыба обрушилась на подростка со здания школьного пристроя

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 фев - РИА Новости. Ледяная глыба обрушилась на подростка со здания школьного пристроя в Кирове, он госпитализирован, сообщает прокуратура региона.
Ученик 8-го класса получил травму днем в среду в результате падения наледи с элементов пристроя школы № 42 в Кирове. Он госпитализирован в медицинское учреждение, ему оказана необходимая медицинская помощь.
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"Прокуратура Октябрьского района города Кирова проводит проверку исполнения законодательства, регулирующего вопросы содержания в зимний период территории и здания школы. Будут установлены причины и условия инцидента, дана принципиальная оценка действиям (бездействию) работников образовательного учреждения, которые ответственны за обеспечение безопасности пребывания детей на территории школы", - говорится в сообщении ведомства.
Как информирует Telegram-канал правительства региона, 14-летний мальчик получил травмы от падения льда у школы на улице Кольцова.
"Место падения находится не у дорожки, а за сугробом. Дети заинтересовались образовавшимся льдом, начали расшатывать трубу, в результате чего льдина упала", - отмечается в публикации.
По данным минздрава Кировской области, школьнику была оперативно оказана вся необходимая медицинская помощь. "На место происшествия незамедлительно приехала бригада скорой помощи. Он был доставлен в Центр травматологии и осмотрен врачами. На данный момент состояние мальчика удовлетворительное. Несмотря на это, врачи приняли решение госпитализировать ребенка в детское отделение для динамического наблюдения", - подчеркивается в сообщении.
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