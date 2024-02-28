https://ria.ru/20240228/inspektory-1929975660.html
Инспекторы из США провели проверки переданного ВСУ оружия
Инспекторы из США провели проверки переданного ВСУ оружия - РИА Новости, 28.02.2024
Инспекторы из США провели проверки переданного ВСУ оружия
Инспекторы из США совместно с представителями ВСУ провели новые проверки оружия, переданного Киеву американской стороной, сообщило минобороны Украины в... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T13:35
2024-02-28T13:35
2024-02-28T13:35
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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Инспекторы из США совместно с представителями ВСУ провели новые проверки оружия, переданного Киеву американской стороной, сообщило минобороны Украины в Telegram-канале."Представители службы внутреннего аудита минобороны, вооруженных сил Украины и американские инспекторы провели еще две совместные инспекции оружия, переданного американскими партнерами", - говорится в сообщении.По данным министерства, проверки прошли в местах хранения оружия, осмотрены были серийные номера, техническое состояние, условия хранения. Всего с начала года проведены три такие инспекции. "В ходе мониторинга замечаний со стороны американской стороны не было", - утверждают в ведомстве. Ранее республиканская оппозиция увязала утверждение президентского запроса на 61 миллиард долларов для Киева с проведением масштабной миграционной реформы и требует также от Белого дома сформулировать стратегию действий на украинском направлении и обеспечить подотчетность выделяемых средств. Американские власти говорят, что исчерпали средства на поддержку Украины в конце прошлого года и, пока конгресс не утвердит новые ассигнования, не в состоянии продолжать поставки оружия и боеприпасов. Газета Financial Times со ссылкой на осведомленных европейских дипломатов писала, что Брюссель проводит свой аудит в отношении предоставленного Киеву странами-членами ЕС вооружения, проверка проходит якобы на фоне заявлений о том, что ряд европейских столиц отправили на Украину меньше оружия, чем могли бы. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240228/ukraina-1929876538.html
https://ria.ru/20240228/ukraina-1929916544.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, нато, киев, сша, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, НАТО, Киев, США, Россия
Инспекторы из США провели проверки переданного ВСУ оружия
Минобороны Украины: инспекторы из США провели проверку переданного ВСУ оружия
МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Инспекторы из США совместно с представителями ВСУ провели новые проверки оружия, переданного Киеву американской стороной, сообщило минобороны Украины в Telegram-канале.
"Представители службы внутреннего аудита минобороны, вооруженных сил Украины и американские инспекторы провели еще две совместные инспекции оружия, переданного американскими партнерами", - говорится в сообщении.
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По данным министерства, проверки прошли в местах хранения оружия, осмотрены были серийные номера, техническое состояние, условия хранения. Всего с начала года проведены три такие инспекции. "В ходе мониторинга замечаний со стороны американской стороны не было", - утверждают в ведомстве.
Ранее республиканская оппозиция увязала утверждение президентского запроса на 61 миллиард долларов для Киева с проведением масштабной миграционной реформы и требует также от Белого дома сформулировать стратегию действий на украинском направлении и обеспечить подотчетность выделяемых средств. Американские власти говорят, что исчерпали средства на поддержку Украины в конце прошлого года и, пока конгресс не утвердит новые ассигнования, не в состоянии продолжать поставки оружия и боеприпасов.
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Газета Financial Times со ссылкой на осведомленных европейских дипломатов писала, что Брюссель проводит свой аудит в отношении предоставленного Киеву странами-членами ЕС вооружения, проверка проходит якобы на фоне заявлений о том, что ряд европейских столиц отправили на Украину меньше оружия, чем могли бы.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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