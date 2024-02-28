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Самолеты Израиля, ОАЭ, Иордании и Египта сбросили гумпомощь в секторе Газа - РИА Новости, 28.02.2024
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13:15 28.02.2024
https://ria.ru/20240228/gaza-1929967434.html
Самолеты Израиля, ОАЭ, Иордании и Египта сбросили гумпомощь в секторе Газа
Самолеты Израиля, ОАЭ, Иордании и Египта сбросили гумпомощь в секторе Газа - РИА Новости, 28.02.2024
Самолеты Израиля, ОАЭ, Иордании и Египта сбросили гумпомощь в секторе Газа
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о завершении совместной гуманитарной акции с участием ОАЭ, Иордании, Египта, Франции и США, в рамках которой самолеты... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T13:15
2024-02-28T13:15
в мире
израиль
иордания
египет
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 28 фев - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о завершении совместной гуманитарной акции с участием ОАЭ, Иордании, Египта, Франции и США, в рамках которой самолеты этих стран сбросили продовольствие и медицинское оборудование в 17 локаций на юге сектора Газа. "В рамках сотрудничества Израиля, ....Иордании, Франции, Объединенных Арабских Эмиратов, Египта и США во вторник завершилась операция по сбросу с воздуха 160 упаковок с продовольствием и медицинским оборудованием для жителей юга сектора Газа и иорданского полевого госпиталя в Хан-Юнисе", - говорится в сообщении армейской пресс-службы. Отмечается, что грузы были сброшены с самолетов вышеупомянутых стран в 17 точках вдоль побережья на юге палестинского анклава.
https://ria.ru/20240228/gaza-1929956254.html
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в мире, израиль, иордания, египет, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Иордания, Египет, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Самолеты Израиля, ОАЭ, Иордании и Египта сбросили гумпомощь в секторе Газа

Самолеты Израиля, ОАЭ, Иордании и Египта сбросили гумпомощь в 17 районов Газы

© РИА НовостиВзрыв после израильской бомбежки в Хан-Юнисе
Взрыв после израильской бомбежки в Хан-Юнисе
© РИА Новости
Взрыв после израильской бомбежки в Хан-Юнисе. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 28 фев - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о завершении совместной гуманитарной акции с участием ОАЭ, Иордании, Египта, Франции и США, в рамках которой самолеты этих стран сбросили продовольствие и медицинское оборудование в 17 локаций на юге сектора Газа.
«
"В рамках сотрудничества Израиля, ....Иордании, Франции, Объединенных Арабских Эмиратов, Египта и США во вторник завершилась операция по сбросу с воздуха 160 упаковок с продовольствием и медицинским оборудованием для жителей юга сектора Газа и иорданского полевого госпиталя в Хан-Юнисе", - говорится в сообщении армейской пресс-службы.
Отмечается, что грузы были сброшены с самолетов вышеупомянутых стран в 17 точках вдоль побережья на юге палестинского анклава.
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Вчера, 12:27
 
В миреИзраильИорданияЕгипетОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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