https://ria.ru/20240228/frantsiya-1929883363.html

Турецкий эксперт рассказал, как Франция может поддержать Киев войсками

Турецкий эксперт рассказал, как Франция может поддержать Киев войсками - РИА Новости, 28.02.2024

Турецкий эксперт рассказал, как Франция может поддержать Киев войсками

Официальный Париж может активизировать французский иностранный легион для поддержки Украины, само послание президента Эммануэля Макрона носить цель "успокоить"... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T00:37

2024-02-28T00:37

2024-02-28T00:37

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АНКАРА, 28 фев – РИА Новости. Официальный Париж может активизировать французский иностранный легион для поддержки Украины, само послание президента Эммануэля Макрона носить цель "успокоить" Владимира Зеленского, выразил своё мнение в беседе с РИА Новости турецкий аналитик Энгин Озер. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Позже премьер-министр Франции Габриэль Атталь вслед за заявлением Макрона также не исключил отправку военных на Украину и добавил, что Париж "не сможет смириться" с победой РФ. Возможная отправка западными странами своих военных на Украину повысит риск прямого столкновения НАТО с Россией, заявил ранее РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. "Предложение Макрона включает в себя послание, направленное на то, чтобы успокоить Зеленского, и пока поскольку судьба военной помощи Соединённых Штатов становится неопределённой, Европа на ... стороне (Украины - ред.). После заявления президента Франции министр обороны Германии Писториус заявил, что это предложение не было поддержано ни одной страной. О том, чтобы Елисейский дворец отправлял своих солдат воевать на Украину, не может быть и речи, французское общество резко отреагировало бы на такое решение, а структура армии не подходит для такого вмешательства. Однако для этой миссии можно было бы активизировать французский иностранный легион, и такую ​​возможность исключать нельзя", - считает эксперт. По словам собеседника агентства, в своё время французские солдаты в Нигере "спокойно" могли бы "свергнуть правящую хунту" вместо того, чтобы вернуться в свою страну, но эта операция не состоялась. "В этой стране, имеющей решающее значение для Парижа, проведение подобной военной операции не было большой проблемой для французской армии, но Макрон предпочёл сдаться. Президент Франции, являющийся финансовым экспертом, предпочитает военную и финансовую помощь участию в конфликтах и ​​продолжит ... (придерживаться такого понимания - ред.)", - сказал он. Ранее член французского Иностранного легиона - француз по имени Франк - рассказал британской газете Times, что на Украине воюют бывшие и действующие служащие французского легиона. В конце января осведомленный источник сообщил РИА Новости, что с начала специальной военной операции для участия в боевых действиях на Украину прибыли свыше 300 французских наемников. Часть из них проходила службу во 2-м парашютно-десантном полку Иностранного Легиона 11-й воздушно-десантной бригады сухопутных войск Франции, сказал источник. Ранее премьер Словакии Роберт Фицо также заявил, что ряд стран НАТО и ЕС обдумывают возможность на основе двусторонних договорённостей направить своих военных на Украину. По его мнению, это повлечёт эскалацию конфликта. Фицо заявил, что Братислава на такой шаг не пойдёт. Ранее во вторник польский премьер Дональд Туск заявил, что власти Польши не планируют отправлять своих военных на Украину. В свою очередь премьер Чехии Петр Фиала сообщил, что ни о каком направлении чешских военнослужащих на Украину речи нет. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудили переворот. В начале августа участники в ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер. Мятежники в Нигере потребовали отъезда французского посла и вывода французских военных с территории страны. Франция неоднократно заявляла, что признает лишь требования легитимных властей Нигера, требуя немедленного освобождения Базума.

https://ria.ru/20240227/makron-1929757064.html

https://ria.ru/20240226/voyna-1929414178.html

https://ria.ru/20240226/kapitulyatsiya-1929429083.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, эммануэль макрон, нато, евросоюз, владимир зеленский, франция