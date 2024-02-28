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Школьники из почти 80 стран примут участие в программе фестиваля молодежи - РИА Новости, 28.02.2024
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15:54 28.02.2024
https://ria.ru/20240228/festival-1930024158.html
Школьники из почти 80 стран примут участие в программе фестиваля молодежи
Школьники из почти 80 стран примут участие в программе фестиваля молодежи - РИА Новости, 28.02.2024
Школьники из почти 80 стран примут участие в программе фестиваля молодежи
В специальной детской программе "Начнем будущее вместе" примут участие тысяча школьников в возрасте от 14 до 17 лет из 78 стран, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T15:54
2024-02-28T15:54
россия
григорий гуров
владимир путин
образовательный центр "сириус"
белоруссия
казахстан
всемирный фестиваль молодежи — 2024
федеральная территория "сириус"
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. В специальной детской программе "Начнем будущее вместе" примут участие тысяча школьников в возрасте от 14 до 17 лет из 78 стран, сообщили в пресс-службе "Движения первых". "Участие детей и подростков в программе ВФМ – это уникальное событие в истории международного фестивального движения. Благодаря усилиям России 1000 талантливых школьников из 78 стран объединятся, чтобы разработать проекты для реализации в государствах-участницах Всемирного фестиваля молодёжи. Эти инициативы откроют новые перспективы сотрудничества между странами в науке и образовании, культуре, спорте, экологии, в сфере технологий и инноваций, гуманитарных наук и общественной деятельности", – приводит пресс-служба слова председателя правления "Движения Первых" Григория Гурова. Гуров уточнил, что созданные школьниками проекты станут проводником мирных инициатив России, которые обеспечат строительство справедливого будущего для всех стран и континентов. Более того, программа "Начнем будущее вместе" нацелена на поддержку талантливой молодежи, а также воспитание профессиональных и ответственных лидеров России и мира. "Заявки на участие подали школьники из более чем 144 стран. Среди иностранных претендентов отбор на программу прошли 500 участников. Лидерами по количеству участников стали Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Армения, Бразилия, Сербия, Молдова, Южная Осетия, Алжир, Египет, Абхазия, Пакистан. В качестве представителей России к Детской программе присоединятся 500 школьников и студентов СПО из всех регионов страны", - уточнили организаторы. Отмечается, что в течение недели участники будут работать в 18 лабораториях и мастерских, которые носят имена выдающихся исторических деятелей культуры, науки, искусства России. "Завершится детская программа 6 марта. В каждой лаборатории и мастерской участники создадут более 100 продукты, которые презентуют на фестивале проектов. Все идеи и инициативы станут наследием ВФМ", - уточнили в Движении Первых. Также организаторы добавили, что после завершения программы 100 школьников останутся на профильную смену Образовательного центра "Сириус" "Глобальные большие вызовы" для работы над научными проектами. Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. На фестивале заявлено 20 тысяч участников, половина из них - иностранцы. Как рассказывал глава федеральной территории Сириус Дмитрий Плишкин, подготовка к фестивалю практически завершена, власти находятся в ожидании гостей и участников крупного мирового события. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи 2024.
https://ria.ru/20240228/soyuzmultfilm-1929918025.html
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россия, григорий гуров, владимир путин, образовательный центр "сириус", белоруссия, казахстан, всемирный фестиваль молодежи — 2024, федеральная территория "сириус"
Россия, Григорий Гуров, Владимир Путин, Образовательный центр "Сириус", Белоруссия, Казахстан, Всемирный фестиваль молодежи — 2024, Федеральная территория "Сириус"
Школьники из почти 80 стран примут участие в программе фестиваля молодежи

Школьники из 78 стран примут участие в детской программе фестиваля молодежи

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСкульптура Чебурашки на федеральной территории Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи
Скульптура Чебурашки на федеральной территории Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости
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Скульптура Чебурашки на федеральной территории Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. В специальной детской программе "Начнем будущее вместе" примут участие тысяча школьников в возрасте от 14 до 17 лет из 78 стран, сообщили в пресс-службе "Движения первых".
"Участие детей и подростков в программе ВФМ – это уникальное событие в истории международного фестивального движения. Благодаря усилиям России 1000 талантливых школьников из 78 стран объединятся, чтобы разработать проекты для реализации в государствах-участницах Всемирного фестиваля молодёжи. Эти инициативы откроют новые перспективы сотрудничества между странами в науке и образовании, культуре, спорте, экологии, в сфере технологий и инноваций, гуманитарных наук и общественной деятельности", – приводит пресс-служба слова председателя правления "Движения Первых" Григория Гурова.
Федеральная территория Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
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Вчера, 10:15
Гуров уточнил, что созданные школьниками проекты станут проводником мирных инициатив России, которые обеспечат строительство справедливого будущего для всех стран и континентов.
Более того, программа "Начнем будущее вместе" нацелена на поддержку талантливой молодежи, а также воспитание профессиональных и ответственных лидеров России и мира.
"Заявки на участие подали школьники из более чем 144 стран. Среди иностранных претендентов отбор на программу прошли 500 участников. Лидерами по количеству участников стали Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Армения, Бразилия, Сербия, Молдова, Южная Осетия, Алжир, Египет, Абхазия, Пакистан. В качестве представителей России к Детской программе присоединятся 500 школьников и студентов СПО из всех регионов страны", - уточнили организаторы.
Люди рядом с федеральной территорией Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
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Вчера, 03:13
Отмечается, что в течение недели участники будут работать в 18 лабораториях и мастерских, которые носят имена выдающихся исторических деятелей культуры, науки, искусства России.
«
"Завершится детская программа 6 марта. В каждой лаборатории и мастерской участники создадут более 100 продукты, которые презентуют на фестивале проектов. Все идеи и инициативы станут наследием ВФМ", - уточнили в Движении Первых.
Также организаторы добавили, что после завершения программы 100 школьников останутся на профильную смену Образовательного центра "Сириус" "Глобальные большие вызовы" для работы над научными проектами.
Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. На фестивале заявлено 20 тысяч участников, половина из них - иностранцы. Как рассказывал глава федеральной территории Сириус Дмитрий Плишкин, подготовка к фестивалю практически завершена, власти находятся в ожидании гостей и участников крупного мирового события.
РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи 2024.
Подготовка ко Всемирному фестивалю молодежи
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Первый Всемирный фестиваль молодежи и студентов состоялся в 1947 году в Праге, он продолжался почти шесть недель.

Люди фотографируются рядом со статуей Чебурашки на федеральной территории Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

Первый Всемирный фестиваль молодежи и студентов состоялся в 1947 году в Праге, он продолжался почти шесть недель.

© РИА Новости
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1 из 10
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В этом году Россия примет молодежный форум в четвертый раз, до этого фестиваль проходил в Москве в 1957, в 1985 и 2017 годах.

Велосипедисты на проезжей части дороги рядом с федеральной территорией Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

В этом году Россия примет молодежный форум в четвертый раз, до этого фестиваль проходил в Москве в 1957, в 1985 и 2017 годах.

© РИА Новости
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2 из 10
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Целую неделю российские и иностранные гости будут слушать лекции ведущих специалистов из разных сфер, задавать вопросы политикам и министрам.

Прохожие у баннера на федеральной территории Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

Целую неделю российские и иностранные гости будут слушать лекции ведущих специалистов из разных сфер, задавать вопросы политикам и министрам.

© РИА Новости
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3 из 10
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Участники побывают на концертах известных музыкантов.

Люди рядом с федеральной территорией Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

Участники побывают на концертах известных музыкантов.

© РИА Новости
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4 из 10
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Во время фестиваля гости познакомятся с традиционной русской кухней и разнообразием блюд из разных регионов страны.

Баннер на здании федеральной территории Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

Во время фестиваля гости познакомятся с традиционной русской кухней и разнообразием блюд из разных регионов страны.

© РИА Новости
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5 из 10
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Волонтеры уже вовсю готовятся к встрече участников фестиваля.

Волонтеры во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи на федеральной территории Сириус в Сочи

Волонтеры уже вовсю готовятся к встрече участников фестиваля.

© РИА Новости
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6 из 10
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Поручение Росмолодежи провести фестиваль президент Владимир Путин дал в 2023 году.

Прохожий на федеральной территории Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

Поручение Росмолодежи провести фестиваль президент Владимир Путин дал в 2023 году.

© РИА Новости
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7 из 10
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Проведение Всемирного фестиваля молодежи будут обеспечивать 28 тысяч человек.

Федеральная территория Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

Проведение Всемирного фестиваля молодежи будут обеспечивать 28 тысяч человек.

© РИА Новости
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8 из 10
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На ВФМ пройдут шоу-дебаты между людьми и искусственным интеллектом.

Скульптура Чебурашки на федеральной территории Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

На ВФМ пройдут шоу-дебаты между людьми и искусственным интеллектом.

© РИА Новости
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9 из 10
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Основные мероприятия фестиваля пройдут на федеральной территории "Сириус" и соберут лучших представителей студенчества, достигших успехов в науке, творчестве, спорте и политике.

Люди рядом с федеральной территорией Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

Основные мероприятия фестиваля пройдут на федеральной территории "Сириус" и соберут лучших представителей студенчества, достигших успехов в науке, творчестве, спорте и политике.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10

Первый Всемирный фестиваль молодежи и студентов состоялся в 1947 году в Праге, он продолжался почти шесть недель.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

В этом году Россия примет молодежный форум в четвертый раз, до этого фестиваль проходил в Москве в 1957, в 1985 и 2017 годах.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10

Целую неделю российские и иностранные гости будут слушать лекции ведущих специалистов из разных сфер, задавать вопросы политикам и министрам.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

Участники побывают на концертах известных музыкантов.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10

Во время фестиваля гости познакомятся с традиционной русской кухней и разнообразием блюд из разных регионов страны.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

Волонтеры уже вовсю готовятся к встрече участников фестиваля.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

Поручение Росмолодежи провести фестиваль президент Владимир Путин дал в 2023 году.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10

Проведение Всемирного фестиваля молодежи будут обеспечивать 28 тысяч человек.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

На ВФМ пройдут шоу-дебаты между людьми и искусственным интеллектом.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 10

Основные мероприятия фестиваля пройдут на федеральной территории "Сириус" и соберут лучших представителей студенчества, достигших успехов в науке, творчестве, спорте и политике.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
РоссияГригорий ГуровВладимир ПутинОбразовательный центр "Сириус"БелоруссияКазахстанВсемирный фестиваль молодежи — 2024Федеральная территория "Сириус"
 
 
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