https://ria.ru/20240228/festival-1930024158.html

Школьники из почти 80 стран примут участие в программе фестиваля молодежи

Школьники из почти 80 стран примут участие в программе фестиваля молодежи - РИА Новости, 28.02.2024

Школьники из почти 80 стран примут участие в программе фестиваля молодежи

В специальной детской программе "Начнем будущее вместе" примут участие тысяча школьников в возрасте от 14 до 17 лет из 78 стран, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T15:54

2024-02-28T15:54

2024-02-28T15:54

россия

григорий гуров

владимир путин

образовательный центр "сириус"

белоруссия

казахстан

всемирный фестиваль молодежи — 2024

федеральная территория "сириус"

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. В специальной детской программе "Начнем будущее вместе" примут участие тысяча школьников в возрасте от 14 до 17 лет из 78 стран, сообщили в пресс-службе "Движения первых". "Участие детей и подростков в программе ВФМ – это уникальное событие в истории международного фестивального движения. Благодаря усилиям России 1000 талантливых школьников из 78 стран объединятся, чтобы разработать проекты для реализации в государствах-участницах Всемирного фестиваля молодёжи. Эти инициативы откроют новые перспективы сотрудничества между странами в науке и образовании, культуре, спорте, экологии, в сфере технологий и инноваций, гуманитарных наук и общественной деятельности", – приводит пресс-служба слова председателя правления "Движения Первых" Григория Гурова. Гуров уточнил, что созданные школьниками проекты станут проводником мирных инициатив России, которые обеспечат строительство справедливого будущего для всех стран и континентов. Более того, программа "Начнем будущее вместе" нацелена на поддержку талантливой молодежи, а также воспитание профессиональных и ответственных лидеров России и мира. "Заявки на участие подали школьники из более чем 144 стран. Среди иностранных претендентов отбор на программу прошли 500 участников. Лидерами по количеству участников стали Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Армения, Бразилия, Сербия, Молдова, Южная Осетия, Алжир, Египет, Абхазия, Пакистан. В качестве представителей России к Детской программе присоединятся 500 школьников и студентов СПО из всех регионов страны", - уточнили организаторы. Отмечается, что в течение недели участники будут работать в 18 лабораториях и мастерских, которые носят имена выдающихся исторических деятелей культуры, науки, искусства России. "Завершится детская программа 6 марта. В каждой лаборатории и мастерской участники создадут более 100 продукты, которые презентуют на фестивале проектов. Все идеи и инициативы станут наследием ВФМ", - уточнили в Движении Первых. Также организаторы добавили, что после завершения программы 100 школьников останутся на профильную смену Образовательного центра "Сириус" "Глобальные большие вызовы" для работы над научными проектами. Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. На фестивале заявлено 20 тысяч участников, половина из них - иностранцы. Как рассказывал глава федеральной территории Сириус Дмитрий Плишкин, подготовка к фестивалю практически завершена, власти находятся в ожидании гостей и участников крупного мирового события. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи 2024.

https://ria.ru/20240228/soyuzmultfilm-1929918025.html

https://ria.ru/20240228/festival-1929891887.html

россия

белоруссия

казахстан

федеральная территория "сириус"

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россия, григорий гуров, владимир путин, образовательный центр "сириус", белоруссия, казахстан, всемирный фестиваль молодежи — 2024, федеральная территория "сириус"