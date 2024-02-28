Европарламент намерен освободить Молдавию от взносов
Европарламент намерен освободить Молдавию от ежегодных взносов за программы ЕС
© Sputnik / Anatolii KiriakФлаги Молдавии и ЕС
© Sputnik / Anatolii Kiriak
Флаги Молдавии и ЕС. Архивное фото
КИШИНЕВ, 28 фев — РИА Новости. Молдавия будет освобождена от уплаты ежегодных взносов за участие в программах Евросоюза, сообщила пресс-служба парламента республики.
"Молдавия будет освобождена от уплаты ежегодных финансовых взносов за участие в программах Европейского союза. Проект закона о ратификации Рамочного соглашения между Молдавией и Европейской комиссией о применении приостановления финансовых вкладов Молдавии в программы ЕС был рассмотрен сегодня парламентской Комиссией по экономике, бюджету и финансам", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте парламента.
Документ предусматривает приостановку обязательств Молдавии по уплате взносов вплоть до 2027 года. Он будет вынесен на ратификацию депутатов парламента.
На сегодняшний день Молдавия участвует в таких программах ЕС, как: Fiscalis, Customs, Single Market Programme, EU4Health, LIFE, Horizon Europe, Union Civil Protection Mechanism, Connecting Europe Facility.
Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.