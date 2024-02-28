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Европарламент намерен освободить Молдавию от взносов - РИА Новости, 28.02.2024
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22:18 28.02.2024
https://ria.ru/20240228/europa-1930092224.html
Европарламент намерен освободить Молдавию от взносов
Европарламент намерен освободить Молдавию от взносов - РИА Новости, 28.02.2024
Европарламент намерен освободить Молдавию от взносов
Молдавия будет освобождена от уплаты ежегодных взносов за участие в программах Евросоюза, сообщила пресс-служба парламента республики. РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T22:18
2024-02-28T22:18
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КИШИНЕВ, 28 фев — РИА Новости. Молдавия будет освобождена от уплаты ежегодных взносов за участие в программах Евросоюза, сообщила пресс-служба парламента республики. "Молдавия будет освобождена от уплаты ежегодных финансовых взносов за участие в программах Европейского союза. Проект закона о ратификации Рамочного соглашения между Молдавией и Европейской комиссией о применении приостановления финансовых вкладов Молдавии в программы ЕС был рассмотрен сегодня парламентской Комиссией по экономике, бюджету и финансам", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте парламента. Документ предусматривает приостановку обязательств Молдавии по уплате взносов вплоть до 2027 года. Он будет вынесен на ратификацию депутатов парламента. На сегодняшний день Молдавия участвует в таких программах ЕС, как: Fiscalis, Customs, Single Market Programme, EU4Health, LIFE, Horizon Europe, Union Civil Protection Mechanism, Connecting Europe Facility. Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
https://ria.ru/20231226/moldaviya-1917939708.html
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в мире, молдавия, украина, киев, евросоюз, европарламент
В мире, Молдавия, Украина, Киев, Евросоюз, Европарламент
Европарламент намерен освободить Молдавию от взносов

Европарламент намерен освободить Молдавию от ежегодных взносов за программы ЕС

© Sputnik / Anatolii KiriakФлаги Молдавии и ЕС
Флаги Молдавии и ЕС - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© Sputnik / Anatolii Kiriak
Флаги Молдавии и ЕС. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 28 фев — РИА Новости. Молдавия будет освобождена от уплаты ежегодных взносов за участие в программах Евросоюза, сообщила пресс-служба парламента республики.
"Молдавия будет освобождена от уплаты ежегодных финансовых взносов за участие в программах Европейского союза. Проект закона о ратификации Рамочного соглашения между Молдавией и Европейской комиссией о применении приостановления финансовых вкладов Молдавии в программы ЕС был рассмотрен сегодня парламентской Комиссией по экономике, бюджету и финансам", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте парламента.
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Документ предусматривает приостановку обязательств Молдавии по уплате взносов вплоть до 2027 года. Он будет вынесен на ратификацию депутатов парламента.
На сегодняшний день Молдавия участвует в таких программах ЕС, как: Fiscalis, Customs, Single Market Programme, EU4Health, LIFE, Horizon Europe, Union Civil Protection Mechanism, Connecting Europe Facility.
Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
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