https://ria.ru/20240228/elektrichka-1929973855.html

В Подмосковье электричка сошла с рельсов

В Подмосковье электричка сошла с рельсов - РИА Новости, 28.02.2024

В Подмосковье электричка сошла с рельсов

Колеса вагона электрички в середине состава сошли с рельсов в среду на подмосковной станции Апрелевка, пострадавших нет, но задерживаются пригородные поезда в... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T13:29

2024-02-28T13:29

2024-02-28T14:02

происшествия

московская область (подмосковье)

апрелевка

московская железная дорога

ржд

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Колеса вагона электрички в середине состава сошли с рельсов в среду на подмосковной станции Апрелевка, пострадавших нет, но задерживаются пригородные поезда в сторону Москвы и области, сообщила Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД)."Сегодня в 11.52 на станции Апрелевка Киевского направления Московской железной дороги произошёл сход колёсных пар в середине состава пригородного поезда №6683 Марьина Роща — Апрелевка. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.Пассажиры выведены из поезда через головной вагон. На место направлен восстановительный поезд станции Бекасово-Сортировочное.На Московской железной дороге создан штаб для координации действий по ликвидации последствий схода. Причины произошедшего устанавливаются."На время восстановительных работ задерживаются пригородные поезда в сторону Москвы и области. МЖД приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства и принимает все необходимые меры для сокращения времени задержки поездов", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20230629/avariya-1881166098.html

https://ria.ru/20240215/poezd-1927556174.html

московская область (подмосковье)

апрелевка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, московская область (подмосковье), апрелевка, московская железная дорога, ржд