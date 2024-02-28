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В Подмосковье электричка сошла с рельсов - РИА Новости, 28.02.2024
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13:29 28.02.2024 (обновлено: 14:02 28.02.2024)
https://ria.ru/20240228/elektrichka-1929973855.html
В Подмосковье электричка сошла с рельсов
В Подмосковье электричка сошла с рельсов - РИА Новости, 28.02.2024
В Подмосковье электричка сошла с рельсов
Колеса вагона электрички в середине состава сошли с рельсов в среду на подмосковной станции Апрелевка, пострадавших нет, но задерживаются пригородные поезда в... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T13:29
2024-02-28T14:02
происшествия
московская область (подмосковье)
апрелевка
московская железная дорога
ржд
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Колеса вагона электрички в середине состава сошли с рельсов в среду на подмосковной станции Апрелевка, пострадавших нет, но задерживаются пригородные поезда в сторону Москвы и области, сообщила Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД)."Сегодня в 11.52 на станции Апрелевка Киевского направления Московской железной дороги произошёл сход колёсных пар в середине состава пригородного поезда №6683 Марьина Роща — Апрелевка. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.Пассажиры выведены из поезда через головной вагон. На место направлен восстановительный поезд станции Бекасово-Сортировочное.На Московской железной дороге создан штаб для координации действий по ликвидации последствий схода. Причины произошедшего устанавливаются."На время восстановительных работ задерживаются пригородные поезда в сторону Москвы и области. МЖД приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства и принимает все необходимые меры для сокращения времени задержки поездов", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20230629/avariya-1881166098.html
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московская область (подмосковье)
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происшествия, московская область (подмосковье), апрелевка, московская железная дорога, ржд
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Апрелевка, Московская железная дорога, РЖД
В Подмосковье электричка сошла с рельсов

В Московской области на станции Апрелевка электричка частично сошла с рельсов

© Фото : Официальный сайт Мэра МосквыСтанция Апрелевка
Станция Апрелевка - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© Фото : Официальный сайт Мэра Москвы
Станция Апрелевка. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Колеса вагона электрички в середине состава сошли с рельсов в среду на подмосковной станции Апрелевка, пострадавших нет, но задерживаются пригородные поезда в сторону Москвы и области, сообщила Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД).
"Сегодня в 11.52 на станции Апрелевка Киевского направления Московской железной дороги произошёл сход колёсных пар в середине состава пригородного поезда №6683 Марьина Роща — Апрелевка. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
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"На время восстановительных работ задерживаются пригородные поезда в сторону Москвы и области. МЖД приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства и принимает все необходимые меры для сокращения времени задержки поездов", - добавляется в сообщении.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)АпрелевкаМосковская железная дорогаРЖД
 
 
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