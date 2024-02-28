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Россия закупила у Эквадора нефтепродукты впервые с 2019 года - РИА Новости, 28.02.2024
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04:05 28.02.2024 (обновлено: 12:17 28.02.2024)
https://ria.ru/20240228/ekvador-1929893651.html
Россия закупила у Эквадора нефтепродукты впервые с 2019 года
Россия закупила у Эквадора нефтепродукты впервые с 2019 года - РИА Новости, 28.02.2024
Россия закупила у Эквадора нефтепродукты впервые с 2019 года
Эквадор в прошлом году поставил России топливо впервые с 2019 года, следует из анализа РИА Новости данных эквадорской статистики. РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T04:05
2024-02-28T12:17
россия
эквадор
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Эквадор в прошлом году поставил России топливо впервые с 2019 года, следует из анализа РИА Новости данных эквадорской статистики. Так, в прошлом году Россия закупила 1,6 тысячи тонн эквадорского топлива на 335 тысяч долларов. Речь идет о мазуте для кораблей, который используется в судовых двигателях. Последний раз такая покупка совершалась в 2019 году — 700 тонн на 287 тысяч долларов. Всего Эквадор поставил на мировой рынок почти 2,7 миллиона тонн нефтепродуктов на 1,1 миллиарда долларов. При этом объем поставок за прошлый год сократился на 17 процентов в физическом и на 27 процентов в денежном выражении. Россия сама является крупным экспортером топлива: например, в 2023 году его было поставлено в Турцию на 11,5 миллиарда долларов, в Бразилию — на пять миллиардов долларов, в ЕС — примерно на 3,4 миллиарда долларов. Биржевые цены на топливо в России в прошлом году несколько месяцев держались на рекордных уровнях. Значительно ускорили рост и розничные цены. На этом фоне кабмин РФ с 21 сентября ввел запрет на экспорт нефтепродуктов. Запрет на экспорт бензина был снят с 17 ноября, летнего дизеля — с 22 ноября, а эмбарго по зимнему дизелю не отменялось. Накануне представитель вице-премьера Александра Новака сообщил, что правительство РФ с 1 марта планирует на полгода ввести запрет на экспорт бензина из России.
https://ria.ru/20240223/ekvador-1929102568.html
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россия, эквадор, турция, александр новак, евросоюз, в мире
Россия, Эквадор, Турция, Александр Новак, Евросоюз, В мире
Россия закупила у Эквадора нефтепродукты впервые с 2019 года

Россия закупила у Эквадора нефтепродукты впервые за четыре года

© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийФлаг Эквадора
Флаг Эквадора - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Флаг Эквадора. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Эквадор в прошлом году поставил России топливо впервые с 2019 года, следует из анализа РИА Новости данных эквадорской статистики.
Так, в прошлом году Россия закупила 1,6 тысячи тонн эквадорского топлива на 335 тысяч долларов. Речь идет о мазуте для кораблей, который используется в судовых двигателях.
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Последний раз такая покупка совершалась в 2019 году — 700 тонн на 287 тысяч долларов.
Всего Эквадор поставил на мировой рынок почти 2,7 миллиона тонн нефтепродуктов на 1,1 миллиарда долларов. При этом объем поставок за прошлый год сократился на 17 процентов в физическом и на 27 процентов в денежном выражении.
Россия сама является крупным экспортером топлива: например, в 2023 году его было поставлено в Турцию на 11,5 миллиарда долларов, в Бразилию — на пять миллиардов долларов, в ЕС — примерно на 3,4 миллиарда долларов.
Биржевые цены на топливо в России в прошлом году несколько месяцев держались на рекордных уровнях. Значительно ускорили рост и розничные цены. На этом фоне кабмин РФ с 21 сентября ввел запрет на экспорт нефтепродуктов. Запрет на экспорт бензина был снят с 17 ноября, летнего дизеля — с 22 ноября, а эмбарго по зимнему дизелю не отменялось. Накануне представитель вице-премьера Александра Новака сообщил, что правительство РФ с 1 марта планирует на полгода ввести запрет на экспорт бензина из России.
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