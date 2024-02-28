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В Госдуме предложили организовать экспозиции подбитой техники ВСУ - РИА Новости, 28.02.2024
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06:14 28.02.2024
https://ria.ru/20240228/ekspozitsii-1929899191.html
В Госдуме предложили организовать экспозиции подбитой техники ВСУ
В Госдуме предложили организовать экспозиции подбитой техники ВСУ - РИА Новости, 28.02.2024
В Госдуме предложили организовать экспозиции подбитой техники ВСУ
Первый зампред комитета ГД по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина") предложил организовать постоянные экспозиции подбитой техники ВСУ у иностранных... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T06:14
2024-02-28T06:14
россия
украина
сша
алексей журавлев
нато
госдума рф
политика
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Первый зампред комитета ГД по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина") предложил организовать постоянные экспозиции подбитой техники ВСУ у иностранных посольств. В понедельник советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин сообщил РИА Новости, что первый танк Abrams, задействованный ВСУ в зоне спецоперации, уничтожен в районе Авдеевки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков завил, что российские военные с самого начала говорили, что поставленные ВСУ танки Abrams будут гореть так же, как другие. "Я бы вообще сделал экспозицию подбитой вражеской техники постоянной, лучше всего было бы - у иностранных посольств, разобрав оружие по государствам изготовления. Чтобы шли каждый день дипломаты на работу и видели, что с их помощью убивают российских солдат и мирных жителей, возможно, в сердцах у кого-то и зашевелилась бы совесть", - сказал Журавлев РИА Новости. Депутат отметил, что российским военным точно есть чем гордиться, поскольку армия быстро учится эффективно уничтожать любые западные образцы вооружения, и привел в пример первый уничтоженный американский танк Abrams. Говоря о возможности показать уничтоженную технику во время проведения парада Победы в Москве, Журавлев заявил, что "много чести им будет, по Красной площади их везти". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Президент РФ Владимир Путин, говоря о специальной военной операции, заявлял, что "победа будет за нами", а мир будет тогда, когда Россия достигнет своих целей в СВО. По его словам, Киев пихает своих людей на истребление, сами украинские военные говорят - это дорога в один конец. Запад дал Украине все, что обещал, даже больше, но мы уничтожили уже 747 танков и 2,3 тысячи бронемашин с начала "контрнаступления" Киева, сказал ранее Путин, добавив, что украинское руководство ездит и клянчит деньги, для этого пытается показать "успехи" контрнаступления. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в США знают, что Украина не сможет победить в вооруженном конфликте с РФ.
https://ria.ru/20240226/voyna-1929414178.html
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россия, украина, сша, алексей журавлев , нато, госдума рф, политика
Россия, Украина, США, Алексей Журавлев , НАТО, Госдума РФ, Политика
В Госдуме предложили организовать экспозиции подбитой техники ВСУ

В Госдуме предложили организовать экспозиции подбитой техники ВСУ у посольств

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкАлексей Журавлев
Алексей Журавлев - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Алексей Журавлев. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Первый зампред комитета ГД по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина") предложил организовать постоянные экспозиции подбитой техники ВСУ у иностранных посольств.
В понедельник советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин сообщил РИА Новости, что первый танк Abrams, задействованный ВСУ в зоне спецоперации, уничтожен в районе Авдеевки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков завил, что российские военные с самого начала говорили, что поставленные ВСУ танки Abrams будут гореть так же, как другие.
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"Я бы вообще сделал экспозицию подбитой вражеской техники постоянной, лучше всего было бы - у иностранных посольств, разобрав оружие по государствам изготовления. Чтобы шли каждый день дипломаты на работу и видели, что с их помощью убивают российских солдат и мирных жителей, возможно, в сердцах у кого-то и зашевелилась бы совесть", - сказал Журавлев РИА Новости.
Депутат отметил, что российским военным точно есть чем гордиться, поскольку армия быстро учится эффективно уничтожать любые западные образцы вооружения, и привел в пример первый уничтоженный американский танк Abrams. Говоря о возможности показать уничтоженную технику во время проведения парада Победы в Москве, Журавлев заявил, что "много чести им будет, по Красной площади их везти".
Алексей Быстрик, гвардии полковник. В зоне СВО с 24 февраля 2022 года. Награжден орденом Мужества, орденами За заслуги перед Отечеством I и II степени, медалями За боевые отличия, За воинскую доблесть I и II степени - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
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Президент РФ Владимир Путин, говоря о специальной военной операции, заявлял, что "победа будет за нами", а мир будет тогда, когда Россия достигнет своих целей в СВО. По его словам, Киев пихает своих людей на истребление, сами украинские военные говорят - это дорога в один конец. Запад дал Украине все, что обещал, даже больше, но мы уничтожили уже 747 танков и 2,3 тысячи бронемашин с начала "контрнаступления" Киева, сказал ранее Путин, добавив, что украинское руководство ездит и клянчит деньги, для этого пытается показать "успехи" контрнаступления. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в США знают, что Украина не сможет победить в вооруженном конфликте с РФ.
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