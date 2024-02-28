В Госдуме предложили организовать экспозиции подбитой техники ВСУ
В Госдуме предложили организовать экспозиции подбитой техники ВСУ у посольств
Алексей Журавлев. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Первый зампред комитета ГД по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина") предложил организовать постоянные экспозиции подбитой техники ВСУ у иностранных посольств.
В понедельник советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин сообщил РИА Новости, что первый танк Abrams, задействованный ВСУ в зоне спецоперации, уничтожен в районе Авдеевки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков завил, что российские военные с самого начала говорили, что поставленные ВСУ танки Abrams будут гореть так же, как другие.
"Я бы вообще сделал экспозицию подбитой вражеской техники постоянной, лучше всего было бы - у иностранных посольств, разобрав оружие по государствам изготовления. Чтобы шли каждый день дипломаты на работу и видели, что с их помощью убивают российских солдат и мирных жителей, возможно, в сердцах у кого-то и зашевелилась бы совесть", - сказал Журавлев РИА Новости.
Депутат отметил, что российским военным точно есть чем гордиться, поскольку армия быстро учится эффективно уничтожать любые западные образцы вооружения, и привел в пример первый уничтоженный американский танк Abrams. Говоря о возможности показать уничтоженную технику во время проведения парада Победы в Москве, Журавлев заявил, что "много чести им будет, по Красной площади их везти".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Президент РФ Владимир Путин, говоря о специальной военной операции, заявлял, что "победа будет за нами", а мир будет тогда, когда Россия достигнет своих целей в СВО. По его словам, Киев пихает своих людей на истребление, сами украинские военные говорят - это дорога в один конец. Запад дал Украине все, что обещал, даже больше, но мы уничтожили уже 747 танков и 2,3 тысячи бронемашин с начала "контрнаступления" Киева, сказал ранее Путин, добавив, что украинское руководство ездит и клянчит деньги, для этого пытается показать "успехи" контрнаступления. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в США знают, что Украина не сможет победить в вооруженном конфликте с РФ.