https://ria.ru/20240228/ekspozitsii-1929899191.html

В Госдуме предложили организовать экспозиции подбитой техники ВСУ

В Госдуме предложили организовать экспозиции подбитой техники ВСУ - РИА Новости, 28.02.2024

В Госдуме предложили организовать экспозиции подбитой техники ВСУ

Первый зампред комитета ГД по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина") предложил организовать постоянные экспозиции подбитой техники ВСУ у иностранных... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T06:14

2024-02-28T06:14

2024-02-28T06:14

россия

украина

сша

алексей журавлев

нато

госдума рф

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/98186/82/981868295_0:322:1473:1151_1920x0_80_0_0_52fbcc4f5465cef58297899ff225e281.jpg

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Первый зампред комитета ГД по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина") предложил организовать постоянные экспозиции подбитой техники ВСУ у иностранных посольств. В понедельник советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин сообщил РИА Новости, что первый танк Abrams, задействованный ВСУ в зоне спецоперации, уничтожен в районе Авдеевки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков завил, что российские военные с самого начала говорили, что поставленные ВСУ танки Abrams будут гореть так же, как другие. "Я бы вообще сделал экспозицию подбитой вражеской техники постоянной, лучше всего было бы - у иностранных посольств, разобрав оружие по государствам изготовления. Чтобы шли каждый день дипломаты на работу и видели, что с их помощью убивают российских солдат и мирных жителей, возможно, в сердцах у кого-то и зашевелилась бы совесть", - сказал Журавлев РИА Новости. Депутат отметил, что российским военным точно есть чем гордиться, поскольку армия быстро учится эффективно уничтожать любые западные образцы вооружения, и привел в пример первый уничтоженный американский танк Abrams. Говоря о возможности показать уничтоженную технику во время проведения парада Победы в Москве, Журавлев заявил, что "много чести им будет, по Красной площади их везти". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Президент РФ Владимир Путин, говоря о специальной военной операции, заявлял, что "победа будет за нами", а мир будет тогда, когда Россия достигнет своих целей в СВО. По его словам, Киев пихает своих людей на истребление, сами украинские военные говорят - это дорога в один конец. Запад дал Украине все, что обещал, даже больше, но мы уничтожили уже 747 танков и 2,3 тысячи бронемашин с начала "контрнаступления" Киева, сказал ранее Путин, добавив, что украинское руководство ездит и клянчит деньги, для этого пытается показать "успехи" контрнаступления. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в США знают, что Украина не сможет победить в вооруженном конфликте с РФ.

https://ria.ru/20240226/voyna-1929414178.html

https://ria.ru/20240223/armiya-1929044819.html

https://ria.ru/20240228/artilleriya-1929898818.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, сша, алексей журавлев , нато, госдума рф, политика