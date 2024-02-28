https://ria.ru/20240228/delegatsiya-1930073595.html

Минвостокразвития пригласило индийскую делегацию принять участие в ВЭФ-2024

Минвостокразвития пригласило индийскую делегацию принять участие в ВЭФ-2024 - РИА Новости, 28.02.2024

Минвостокразвития пригласило индийскую делегацию принять участие в ВЭФ-2024

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков встретился с послом Индии в РФ Паваном Капуром и пригласил индийскую делегацию принять участие в Восточном... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T19:24

2024-02-28T19:24

2024-02-28T19:24

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

россия

индия

дальний восток

алексей чекунков

дальневосточный федеральный университет

экономика

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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков встретился с послом Индии в РФ Паваном Капуром и пригласил индийскую делегацию принять участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в сентябре, сообщили в министерстве. В Telegram-канале Минвостокразвития сообщается, что Чекунков встретился с чрезвычайным и полномочным послом Республики Индии в России Паваном Капуром на полях международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ, где они обсудили вопросы развития инвестиционного сотрудничества, в том числе в сфере образования, судостроения, медицины, промышленности, перспективы расширения российско-индийского межвузовского и культурного взаимодействия. "Чекунков пригласил индийскую делегацию принять участие в IX Восточном экономическом форуме, а также поблагодарил Павана Капура, который завершает свою миссию в России, за вклад в развитие российско-индийских отношений", - сказано в сообщении. Отмечается, что глава Минвостокразвития отметил, что Индия – давний друг России, деловой, культурный, политический партнер. "Индийские инвесторы продолжают успешно реализовывать проекты в рамках префрежимов на Дальнем Востоке и в Арктике. Сейчас стоит задача по увеличению объемов торгово-экономического сотрудничества с Индией на Дальнем Востоке. Также существует потенциал для дальнейшего расширения взаимной кооперации, большую роль в этом может сыграть Восточный морской коридор", - говорится в сообщении. Восточный экономический форум в 2024 году пройдет 3-6 сентября на площадке Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во Владивостоке.

https://ria.ru/20240222/podderzhka-1928962011.html

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выставка-форум "россия", россия, индия, дальний восток, алексей чекунков, дальневосточный федеральный университет, экономика