Минвостокразвития пригласило индийскую делегацию принять участие в ВЭФ-2024

МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков встретился с послом Индии в РФ Паваном Капуром и пригласил индийскую делегацию принять участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в сентябре, сообщили в министерстве. В Telegram-канале Минвостокразвития сообщается, что Чекунков встретился с чрезвычайным и полномочным послом Республики Индии в России Паваном Капуром на полях международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ, где они обсудили вопросы развития инвестиционного сотрудничества, в том числе в сфере образования, судостроения, медицины, промышленности, перспективы расширения российско-индийского межвузовского и культурного взаимодействия. "Чекунков пригласил индийскую делегацию принять участие в IX Восточном экономическом форуме, а также поблагодарил Павана Капура, который завершает свою миссию в России, за вклад в развитие российско-индийских отношений", - сказано в сообщении. Отмечается, что глава Минвостокразвития отметил, что Индия – давний друг России, деловой, культурный, политический партнер. "Индийские инвесторы продолжают успешно реализовывать проекты в рамках префрежимов на Дальнем Востоке и в Арктике. Сейчас стоит задача по увеличению объемов торгово-экономического сотрудничества с Индией на Дальнем Востоке. Также существует потенциал для дальнейшего расширения взаимной кооперации, большую роль в этом может сыграть Восточный морской коридор", - говорится в сообщении. Восточный экономический форум в 2024 году пройдет 3-6 сентября на площадке Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во Владивостоке.
Участник Восточного экономического форума. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков встретился с послом Индии в РФ Паваном Капуром и пригласил индийскую делегацию принять участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в сентябре, сообщили в министерстве.
В Telegram-канале Минвостокразвития сообщается, что Чекунков встретился с чрезвычайным и полномочным послом Республики Индии в России Паваном Капуром на полях международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ, где они обсудили вопросы развития инвестиционного сотрудничества, в том числе в сфере образования, судостроения, медицины, промышленности, перспективы расширения российско-индийского межвузовского и культурного взаимодействия.
"Чекунков пригласил индийскую делегацию принять участие в IX Восточном экономическом форуме, а также поблагодарил Павана Капура, который завершает свою миссию в России, за вклад в развитие российско-индийских отношений", - сказано в сообщении.
Отмечается, что глава Минвостокразвития отметил, что Индия – давний друг России, деловой, культурный, политический партнер.
Минвостокразвития поддержит ветеранов СВО в строительном бизнесе Камчатки
22 февраля, 13:30
"Индийские инвесторы продолжают успешно реализовывать проекты в рамках префрежимов на Дальнем Востоке и в Арктике. Сейчас стоит задача по увеличению объемов торгово-экономического сотрудничества с Индией на Дальнем Востоке. Также существует потенциал для дальнейшего расширения взаимной кооперации, большую роль в этом может сыграть Восточный морской коридор", - говорится в сообщении.
Восточный экономический форум в 2024 году пройдет 3-6 сентября на площадке Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во Владивостоке.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.