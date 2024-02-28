Рейтинг@Mail.ru
Минвостокразвития пригласило индийскую делегацию принять участие в ВЭФ-2024 - РИА Новости, 28.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
19:24 28.02.2024
https://ria.ru/20240228/delegatsiya-1930073595.html
Минвостокразвития пригласило индийскую делегацию принять участие в ВЭФ-2024
Минвостокразвития пригласило индийскую делегацию принять участие в ВЭФ-2024 - РИА Новости, 28.02.2024
Минвостокразвития пригласило индийскую делегацию принять участие в ВЭФ-2024
Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков встретился с послом Индии в РФ Паваном Капуром и пригласил индийскую делегацию принять участие в Восточном... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T19:24
2024-02-28T19:24
выставка-форум "россия"
выставка-форум "россия"
россия
индия
дальний восток
алексей чекунков
дальневосточный федеральный университет
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896055784_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_a9174e03dbc8cb85e591dde65dae8593.jpg
МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков встретился с послом Индии в РФ Паваном Капуром и пригласил индийскую делегацию принять участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в сентябре, сообщили в министерстве. В Telegram-канале Минвостокразвития сообщается, что Чекунков встретился с чрезвычайным и полномочным послом Республики Индии в России Паваном Капуром на полях международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ, где они обсудили вопросы развития инвестиционного сотрудничества, в том числе в сфере образования, судостроения, медицины, промышленности, перспективы расширения российско-индийского межвузовского и культурного взаимодействия. "Чекунков пригласил индийскую делегацию принять участие в IX Восточном экономическом форуме, а также поблагодарил Павана Капура, который завершает свою миссию в России, за вклад в развитие российско-индийских отношений", - сказано в сообщении. Отмечается, что глава Минвостокразвития отметил, что Индия – давний друг России, деловой, культурный, политический партнер. "Индийские инвесторы продолжают успешно реализовывать проекты в рамках префрежимов на Дальнем Востоке и в Арктике. Сейчас стоит задача по увеличению объемов торгово-экономического сотрудничества с Индией на Дальнем Востоке. Также существует потенциал для дальнейшего расширения взаимной кооперации, большую роль в этом может сыграть Восточный морской коридор", - говорится в сообщении. Восточный экономический форум в 2024 году пройдет 3-6 сентября на площадке Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во Владивостоке.
https://ria.ru/20240222/podderzhka-1928962011.html
россия
индия
дальний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896055784_123:0:2852:2047_1920x0_80_0_0_ca522a3639fd8dffb9c7f33a01f9c508.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
выставка-форум "россия", россия, индия, дальний восток, алексей чекунков, дальневосточный федеральный университет, экономика
Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия", Россия, Индия, Дальний Восток, Алексей Чекунков, Дальневосточный федеральный университет, Экономика
Минвостокразвития пригласило индийскую делегацию принять участие в ВЭФ-2024

Глава Минвостокразвития пригласил индийскую делегацию принять участие в ВЭФ-2024

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкУчастник Восточного экономического форума
Участник Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Участник Восточного экономического форума. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков встретился с послом Индии в РФ Паваном Капуром и пригласил индийскую делегацию принять участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в сентябре, сообщили в министерстве.
В Telegram-канале Минвостокразвития сообщается, что Чекунков встретился с чрезвычайным и полномочным послом Республики Индии в России Паваном Капуром на полях международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ, где они обсудили вопросы развития инвестиционного сотрудничества, в том числе в сфере образования, судостроения, медицины, промышленности, перспективы расширения российско-индийского межвузовского и культурного взаимодействия.
Концерты, круизы, легенды спорта: чем продолжает удивлять выставка "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Учащиеся Ростовского государственного университета путей сообщения выступили в рамках концертной программы "Мелодии транспорта".

Концертная программа Мелодии транспорта

Учащиеся Ростовского государственного университета путей сообщения выступили в рамках концертной программы "Мелодии транспорта".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Глава МЧС России Александр Куренков ознакомился со стендами регионов Арктической зоны.

Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков на Международной выставке-форуме Россия

Глава МЧС России Александр Куренков ознакомился со стендами регионов Арктической зоны.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Генеральный директор "Роскосмоса" Юрий Борисов подписал соглашение о сотрудничестве между госкорпорацией и "Движением Первых".

Встреча гендиректора Роскосмоса с участниками Движения Первых и подписание соглашения о сотрудничестве

Генеральный директор "Роскосмоса" Юрий Борисов подписал соглашение о сотрудничестве между госкорпорацией и "Движением Первых".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В павильоне №74 прошел показ форменной одежды экипажей "Аэрофлота" со второй половины XX века по настоящее время.

Демонстрация форменной одежды экипажей Аэрофлота со второй половины XX века по настоящее время

В павильоне №74 прошел показ форменной одежды экипажей "Аэрофлота" со второй половины XX века по настоящее время.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В павильоне "Просвещение / Десятилетие науки и технологий" открылась экспозиция "Аллеи славы".

Открытие новой экспозиции Аллеи славы

В павильоне "Просвещение / Десятилетие науки и технологий" открылась экспозиция "Аллеи славы".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На катке ВДНХ состоялся пожарно-спасательский праздник на коньках "Мама, папа, я — пожарная семья".

Пожарно-спасательский праздник на коньках Мама, папа, я - пожарная семья

На катке ВДНХ состоялся пожарно-спасательский праздник на коньках "Мама, папа, я — пожарная семья".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Более 15 пар работников атомной отрасли торжественно сочетались браком в павильоне "АТОМ".

Торжественная церемония бракосочетания 16 пар молодоженов-работников атомной отрасли из 10 городов нашей страны – от Москвы до Мурманска

Более 15 пар работников атомной отрасли торжественно сочетались браком в павильоне "АТОМ".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Зампред правительства России Александр Новак наградил победителей состязания по настольному теннису.

Зампред правительства РФ Александр Новак на Международной выставке-форуме Россия

Зампред правительства России Александр Новак наградил победителей состязания по настольному теннису.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Заместитель директора Дирекции мультимедийных центров Sputnik в странах ближнего зарубежья и Балтии Маргарита Некрасова рассказала о создании контента с помощью нейросетей.

Заместитель директора дирекции, Дирекция мультимедийных центров Sputnik в странах ближнего зарубежья и Балтии Маргарита Некрасова

Заместитель директора Дирекции мультимедийных центров Sputnik в странах ближнего зарубежья и Балтии Маргарита Некрасова рассказала о создании контента с помощью нейросетей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В павильоне "Просвещение / Десятилетие науки и технологий" открылся международный передвижной фестиваль "Кино на службе Отечеству".

Открытие международного передвижного фестиваля Кино на службе Отечеству

В павильоне "Просвещение / Десятилетие науки и технологий" открылся международный передвижной фестиваль "Кино на службе Отечеству".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Звезды российской эстрады и коллективы энергетических компаний выступили на концерте, посвященном Дню энергетики.

Концертная программа с участием звезд российской эстрады и выступлениями коллективов энергетических компаний, главная уличная сцена

Звезды российской эстрады и коллективы энергетических компаний выступили на концерте, посвященном Дню энергетики.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Легенды "Спартака" Егор Титов и Александр Филимонов раздали автографы посетителям выставки.

Автограф-сессия с легендами Спартака

Легенды "Спартака" Егор Титов и Александр Филимонов раздали автографы посетителям выставки.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Круизная компания "ВодоходЪ" пригласила на гастрономический круиз "Родные берега" в павильоне "Дом российской кухни".

Гастрономический круиз Родные берега от круизной компании ВодоходЪ

Круизная компания "ВодоходЪ" пригласила на гастрономический круиз "Родные берега" в павильоне "Дом российской кухни".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Артисты ансамбля народной песни "Любо-Мило" выступили в рамках концертной программы "Россия в движении" на главной уличной сцене.

Артисты ансамбля народной песни Любо-Мило

Артисты ансамбля народной песни "Любо-Мило" выступили в рамках концертной программы "Россия в движении" на главной уличной сцене.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В мероприятии также приняли участие артисты ансамбля танца и песни казаков "Багатица".

Артисты ансамбля танца и песни казаков Багатица

В мероприятии также приняли участие артисты ансамбля танца и песни казаков "Багатица".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 15

Учащиеся Ростовского государственного университета путей сообщения выступили в рамках концертной программы "Мелодии транспорта".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 15

Глава МЧС России Александр Куренков ознакомился со стендами регионов Арктической зоны.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 15

Генеральный директор "Роскосмоса" Юрий Борисов подписал соглашение о сотрудничестве между госкорпорацией и "Движением Первых".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 15

В павильоне №74 прошел показ форменной одежды экипажей "Аэрофлота" со второй половины XX века по настоящее время.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 15

В павильоне "Просвещение / Десятилетие науки и технологий" открылась экспозиция "Аллеи славы".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 15

На катке ВДНХ состоялся пожарно-спасательский праздник на коньках "Мама, папа, я — пожарная семья".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 15

Более 15 пар работников атомной отрасли торжественно сочетались браком в павильоне "АТОМ".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 15

Зампред правительства России Александр Новак наградил победителей состязания по настольному теннису.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 15

Заместитель директора Дирекции мультимедийных центров Sputnik в странах ближнего зарубежья и Балтии Маргарита Некрасова рассказала о создании контента с помощью нейросетей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 15

В павильоне "Просвещение / Десятилетие науки и технологий" открылся международный передвижной фестиваль "Кино на службе Отечеству".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 15

Звезды российской эстрады и коллективы энергетических компаний выступили на концерте, посвященном Дню энергетики.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 15

Легенды "Спартака" Егор Титов и Александр Филимонов раздали автографы посетителям выставки.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 15

Круизная компания "ВодоходЪ" пригласила на гастрономический круиз "Родные берега" в павильоне "Дом российской кухни".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 15

Артисты ансамбля народной песни "Любо-Мило" выступили в рамках концертной программы "Россия в движении" на главной уличной сцене.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 15

В мероприятии также приняли участие артисты ансамбля танца и песни казаков "Багатица".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 15
"Чекунков пригласил индийскую делегацию принять участие в IX Восточном экономическом форуме, а также поблагодарил Павана Капура, который завершает свою миссию в России, за вклад в развитие российско-индийских отношений", - сказано в сообщении.
Отмечается, что глава Минвостокразвития отметил, что Индия – давний друг России, деловой, культурный, политический партнер.
Глава Минвостокразвития России Алексей Чекунков на форуме устойчивого развития туризма Путешествуй! - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
Минвостокразвития поддержит ветеранов СВО в строительном бизнесе Камчатки
22 февраля, 13:30
"Индийские инвесторы продолжают успешно реализовывать проекты в рамках префрежимов на Дальнем Востоке и в Арктике. Сейчас стоит задача по увеличению объемов торгово-экономического сотрудничества с Индией на Дальнем Востоке. Также существует потенциал для дальнейшего расширения взаимной кооперации, большую роль в этом может сыграть Восточный морской коридор", - говорится в сообщении.
Восточный экономический форум в 2024 году пройдет 3-6 сентября на площадке Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во Владивостоке.
 
Выставка-форум "Россия"Выставка-форум "Россия"РоссияИндияДальний ВостокАлексей ЧекунковДальневосточный федеральный университетЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала