https://ria.ru/20240228/aziya-1930029887.html

Названы самые дешевые маршруты для поездок в Азию в майские праздники

Названы самые дешевые маршруты для поездок в Азию в майские праздники - РИА Новости, 28.02.2024

Названы самые дешевые маршруты для поездок в Азию в майские праздники

Туроператоры назвали самые востребованные азиатские страны для поездок в майские праздники и определили цены по этим направлениям, сообщает АТОР. РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T16:14

2024-02-28T16:14

2024-02-28T16:14

туризм

новости - туризм

таиланд

россия

азия

ассоциация туроператоров россии (атор)

куда можно лететь

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Туроператоры назвали самые востребованные азиатские страны для поездок в майские праздники и определили цены по этим направлениям, сообщает АТОР.Таиланд – лидер списка, провести там 11-12 дней в отеле категории три или четыре звезды с завтраками можно за 168 тысяч рублей на двоих. Чуть дороже – в среднем на тысячу рублей — отдых на китайском острове Хайнань. Попасть туда можно регулярным рейсом, а в Таиланд из России летают еще и чартеры.Майские праздники в Гоа стоят от 170 тысяч рублей на двоих, на Шри-Ланке – от 176 тысяч. Из России добраться до индийского штата можно регулярным рейсом, а на остров – еще и на чартере.Каникулы во Вьетнаме будут стоить от 188 тысяч рублей на двоих, в Малайзии – от 223 тысяч, Индонезии – от 258 тысяч, на Филиппинах – от 280 тысяч рублей на двоих. В последние три страны прямых рейсов нет, туристы летят с пересадкой на Ближнем Востоке или в одной из среднеазиатских стран.

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таиланд

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, таиланд, россия, азия, ассоциация туроператоров россии (атор), куда можно лететь