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Названы самые дешевые маршруты для поездок в Азию в майские праздники
Названы самые дешевые маршруты для поездок в Азию в майские праздники - РИА Новости, 28.02.2024
Названы самые дешевые маршруты для поездок в Азию в майские праздники
Туроператоры назвали самые востребованные азиатские страны для поездок в майские праздники и определили цены по этим направлениям, сообщает АТОР. РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T16:14
2024-02-28T16:14
2024-02-28T16:14
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ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Туроператоры назвали самые востребованные азиатские страны для поездок в майские праздники и определили цены по этим направлениям, сообщает АТОР.Таиланд – лидер списка, провести там 11-12 дней в отеле категории три или четыре звезды с завтраками можно за 168 тысяч рублей на двоих. Чуть дороже – в среднем на тысячу рублей — отдых на китайском острове Хайнань. Попасть туда можно регулярным рейсом, а в Таиланд из России летают еще и чартеры.Майские праздники в Гоа стоят от 170 тысяч рублей на двоих, на Шри-Ланке – от 176 тысяч. Из России добраться до индийского штата можно регулярным рейсом, а на остров – еще и на чартере.Каникулы во Вьетнаме будут стоить от 188 тысяч рублей на двоих, в Малайзии – от 223 тысяч, Индонезии – от 258 тысяч, на Филиппинах – от 280 тысяч рублей на двоих. В последние три страны прямых рейсов нет, туристы летят с пересадкой на Ближнем Востоке или в одной из среднеазиатских стран.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, таиланд, россия, азия, ассоциация туроператоров россии (атор), куда можно лететь
Туризм, Новости - Туризм, Таиланд, Россия, Азия, Ассоциация туроператоров России (АТОР), куда можно лететь
Названы самые дешевые маршруты для поездок в Азию в майские праздники
АТОР: Таиланд – самая дешевая страна в Азии для отдыха в майские праздники
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости
. Туроператоры назвали самые востребованные азиатские страны для поездок в майские праздники и определили цены по этим направлениям, сообщает
АТОР.
Таиланд – лидер списка, провести там 11-12 дней в отеле категории три или четыре звезды с завтраками можно за 168 тысяч рублей на двоих. Чуть дороже – в среднем на тысячу рублей — отдых на китайском острове Хайнань. Попасть туда можно регулярным рейсом, а в Таиланд из России летают еще и чартеры.
Майские праздники в Гоа стоят от 170 тысяч рублей на двоих, на Шри-Ланке – от 176 тысяч. Из России добраться до индийского штата можно регулярным рейсом, а на остров – еще и на чартере.
Каникулы во Вьетнаме будут стоить от 188 тысяч рублей на двоих, в Малайзии – от 223 тысяч, Индонезии – от 258 тысяч, на Филиппинах – от 280 тысяч рублей на двоих. В последние три страны прямых рейсов нет, туристы летят с пересадкой на Ближнем Востоке или в одной из среднеазиатских стран.
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