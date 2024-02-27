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Защита планирует обжаловать приговор сжегшему Коран Никите Журавелю - РИА Новости, 27.02.2024
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11:26 27.02.2024 (обновлено: 11:39 27.02.2024)
https://ria.ru/20240227/zhuravel-1929725303.html
Защита планирует обжаловать приговор сжегшему Коран Никите Журавелю
Защита планирует обжаловать приговор сжегшему Коран Никите Журавелю - РИА Новости, 27.02.2024
Защита планирует обжаловать приговор сжегшему Коран Никите Журавелю
Приговор Никите Журавелю, осужденному за сожжение Корана, будет обжалован, заявила адвокат Юлия Антонова. РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T11:26
2024-02-27T11:39
никита журавель
происшествия
грозный
волгоград
россия
рамзан кадыров
следственный комитет россии (ск рф)
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ГРОЗНЫЙ, 27 фев - РИА Новости. Приговор Никите Журавелю, осужденному за сожжение Корана, будет обжалован, заявила адвокат Юлия Антонова.Сегодня суд в Грозном приговорил его 3,5 годам колонии. Журавеля обвиняли по статьям о хулиганстве и оскорблении чувств верующих, потерпевшими проходили 13 имамов грозненских мечетей."Обжалование приговора, безусловно, будет. Считаю, что в судебной коллегии по уголовным делам по ЧР должна быть дана оценка законности и обоснованности приговора", — сказала Антонова журналистам.Журавеля задержали в мае 2023 года в Волгограде за акцию с сожжением Корана на фоне мечети - как заявили в СК РФ, 19-летний подозреваемый признался, что сделал это за деньги по указанию украинских спецслужб. Уголовное дело передали чеченским следователям, а его этапировали в Чечню. В сентябре глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его сын Адам избивает задержанного Журавеля, и признался, что гордится поступком сына.
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никита журавель, происшествия, грозный, волгоград, россия, рамзан кадыров, следственный комитет россии (ск рф)
Никита Журавель, Происшествия, Грозный, Волгоград, Россия, Рамзан Кадыров, Следственный комитет России (СК РФ)
Защита планирует обжаловать приговор сжегшему Коран Никите Журавелю

Адвокат: защита обжалует приговор сжегшему Коран Никите Журавелю

© РИА Новости Никита Журавель, обвиняемый по делу о сожжении Корана в Волгограде
Никита Журавель, обвиняемый по делу о сожжении Корана в Волгограде
© РИА Новости
Никита Журавель, обвиняемый по делу о сожжении Корана в Волгограде. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 27 фев - РИА Новости. Приговор Никите Журавелю, осужденному за сожжение Корана, будет обжалован, заявила адвокат Юлия Антонова.
Сегодня суд в Грозном приговорил его 3,5 годам колонии. Журавеля обвиняли по статьям о хулиганстве и оскорблении чувств верующих, потерпевшими проходили 13 имамов грозненских мечетей.
«
"Обжалование приговора, безусловно, будет. Считаю, что в судебной коллегии по уголовным делам по ЧР должна быть дана оценка законности и обоснованности приговора", — сказала Антонова журналистам.
Журавеля задержали в мае 2023 года в Волгограде за акцию с сожжением Корана на фоне мечети - как заявили в СК РФ, 19-летний подозреваемый признался, что сделал это за деньги по указанию украинских спецслужб. Уголовное дело передали чеченским следователям, а его этапировали в Чечню. В сентябре глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его сын Адам избивает задержанного Журавеля, и признался, что гордится поступком сына.
Извинения Никиты Журавеля, получившего срок за сожжение Корана - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
Сжегший Коран Журавель после приговора еще раз извинился перед мусульманами
дополняется ...
 
Никита ЖуравельПроисшествияГрозныйВолгоградРоссияРамзан КадыровСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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