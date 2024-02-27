https://ria.ru/20240227/zhuravel-1929725303.html

Защита планирует обжаловать приговор сжегшему Коран Никите Журавелю

Защита планирует обжаловать приговор сжегшему Коран Никите Журавелю - РИА Новости, 27.02.2024

Защита планирует обжаловать приговор сжегшему Коран Никите Журавелю

Приговор Никите Журавелю, осужденному за сожжение Корана, будет обжалован, заявила адвокат Юлия Антонова. РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T11:26

2024-02-27T11:26

2024-02-27T11:39

никита журавель

происшествия

грозный

волгоград

россия

рамзан кадыров

следственный комитет россии (ск рф)

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ГРОЗНЫЙ, 27 фев - РИА Новости. Приговор Никите Журавелю, осужденному за сожжение Корана, будет обжалован, заявила адвокат Юлия Антонова.Сегодня суд в Грозном приговорил его 3,5 годам колонии. Журавеля обвиняли по статьям о хулиганстве и оскорблении чувств верующих, потерпевшими проходили 13 имамов грозненских мечетей."Обжалование приговора, безусловно, будет. Считаю, что в судебной коллегии по уголовным делам по ЧР должна быть дана оценка законности и обоснованности приговора", — сказала Антонова журналистам.Журавеля задержали в мае 2023 года в Волгограде за акцию с сожжением Корана на фоне мечети - как заявили в СК РФ, 19-летний подозреваемый признался, что сделал это за деньги по указанию украинских спецслужб. Уголовное дело передали чеченским следователям, а его этапировали в Чечню. В сентябре глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его сын Адам избивает задержанного Журавеля, и признался, что гордится поступком сына.

https://ria.ru/20240227/zhuravel-1929724704.html

грозный

волгоград

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никита журавель, происшествия, грозный, волгоград, россия, рамзан кадыров, следственный комитет россии (ск рф)