https://ria.ru/20240227/zhuravel-1929501673.html

Уголовное дело Никиты Журавеля

Уголовное дело Никиты Журавеля - РИА Новости, 27.02.2024

Уголовное дело Никиты Журавеля

20 мая 2023 года стало известно о задержании правоохранительными органами Никиты Журавеля. РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T00:31

2024-02-27T00:31

2024-02-27T10:53

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20 мая 2023 года стало известно о задержании правоохранительными органами Никиты Журавеля. По данным СМИ, Никита Журавель – уроженец Севастополя, работал доставщиком еды и учился в Волгоградском государственном социально-педагогическом университете.19-летний молодой человек был задержан в Волгограде после того, как в Telegram-канале "Утро Дагестана" появилось видео, на котором человек (его лица не видно, только руку), находясь в кустах в 20 метрах от мечети, сжигает Коран. По данным следствия, не позднее 19 мая мужчина сжег Коран возле Соборной мечети, расположенной по улице Поворинской в Волгограде. При этом он снимал свои действия на камеру, а затем опубликовал видео на интернет-портале, подконтрольном Центру информационно-психологических операций Украины (ЦИПсО) Вооруженных сил Украины.В ведомстве добавили, что таким образом подозреваемый совершил публичные действия в целях оскорбления религиозных чувств, находясь в месте, специально предназначенном для богослужений, других религиозных обрядов и церемоний.На допросе Журавель заявил, что совершил это преступление по указанию украинских спецслужб за десять тысяч рублей. Впоследствии он передал видеозапись сотруднику СБУ. Мужчина также признался, что осуществлял съемку российских военных объектов по заданию Киева. Журавелю были предъявлены обвинения по части 2 статьи 148 ("Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих, совершенные в месте, специально предназначенном для проведения богослужений, других религиозных обрядов и церемоний") и части 2 статьи 213 ("Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное группой лиц по предварительному сговору по мотивам религиозной ненависти, вражды") УК РФ.22 мая Никита Журавель был арестован Центральным судом Волгограда. Перед заседанием суда Журавель извинился перед "всеми мусульманами мира". Он также признался журналистам, что сделал это "ради выгоды". По решению председателя СК России Александра Бастрыкина уголовное дело в отношении Никиты Журавеля было передано в следственное управление СК России по Чеченской республике. В пресс-службе центрального аппарата СК заявили, что "поводом для принятия решения послужили, в частности, многочисленные обращения жителей Чеченской Республики с просьбой признать их потерпевшими". В свою очередь, министр юстиции Константин Чуйченко заявил, что ведомство "считает необходимым и правильным после вынесения приговора направить лицо, совершившее преступление отбывать наказание в одно из исправительных учреждений, расположенное в регионе с преимущественно мусульманским населением". 27 мая Никита Журавель был доставлен в Чечню, у грозненского СИЗО его встретили возмущенные жители региона с плакатами "Руки прочь от Корана". 16 августа уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова рассказала, что получила обращение Никиты Журавеля, арестованного после публикации видео сожжения Корана, об избиении Адамом Кадыровым. Она поручила омбудсмену Чечни Мансуру Солтаеву разобраться в ситуации. Тот заверил, что в Чечне "никто не может быть подвергнут истязаниям и избиению" и по инциденту проведут проверку. 25 сентября в Telegram-канале Рамзана Кадырова было опубликовано видео, на котором 15-летний Адам Кадыров избивает Никиту Журавеля. Рамзан Кадыров заявил, что гордится поступком сына. По его мнению, человек, который своими действиями оскорбил десятки миллионов россиян, должен понести суровое наказание. Глава региона отметил, что в России действует "уникальный закон", защищающий священные писания на государственном уровне. Позднее Адаму Кадырову было присвоено звание Героя Чечни. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова отреагировала на кадры избиения поджигателя Корана сыном Кадырова, заявив, что подозреваемый в любом преступлении должен отвечать перед судом, а в СИЗО содержаться по всем правилам, установленным законом. Судебный процесс над обвиняемым должен был начаться 9 октября, но молодого человека не доставили в зал суда. Как отметил судья, он не обладает информацией, почему так произошло.12 октября Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором он говорит с Никитой Журавелем. Молодой человек заявил, что готов принять ислам, но глава Чечни назвал его в ответ "провокатором" и посчитал, что в его словах "нет искренности". Глава Чечни полагает, что тот пытается посеять хаос в России, надеясь вызвать сожжением Корана гнев мусульман и стравить между собой конфессии.13 октября в Висаитовском районном суде Грозного начался судебный процесс над Никитой Журавелем. На заседании Журавель признал вину в сожжении священной книги, но не в хулиганстве. Он извинился перед мусульманами за свой поступок, заявив, что не знал, как для них важен Коран. Потерпевшими по делу проходят 13 имамов мечетей Грозного. В своих выступлениях в суде они единодушно называли акт сожжения Журавелем Коран "вопиющим оскорблением", нанесшим им "глубокий моральный ущерб".В ходе допроса в суде Никита Журавель рассказал, что 4 мая 2023 года сжег Коран и снял это на мобильный телефон, затем отправил снятое видео пользователю мессенджера Telegram. После сожжения он завернул остатки Корана в футболку и выкинул позже в мусорный бак. По его словам, он "не думал о последствиях и не задумывался, с какой целью это делается".Отвечая на вопросы сторон, Журавель рассказал, что с заказчиком лично знаком не был, общался с ним с конца февраля 2023 года в чате Telegram-канала, контакт был установлен в ходе просмотра новостных пабликов на тему спецоперации на Украине – к СВО у него негативное отношение.Переходя на "более глубокое сотрудничество", Журавель по заданию заказчика снимал передвижение спецтехники в Волгограде, написал краской "Осторожно, сегодня убийца в городе" на стене под мостом и расклеивал листовки на тему эвакуации населения. Коран он купил на собственные деньги, позже ему перевели 800 рублей – других денег не получал, думая, по собственному признанию, что вознаграждение будет "в конце сотрудничества". 20 февраля Гособвинение попросило приговорить сжегшего Коран Никиту Журавеля к трем годам шести месяцам колонии общего режима.Ожидается, что суд огласит приговор в отношении Никиты Журавеля 27 февраля.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, россия, волгоград, украина, рамзан кадыров, адам кадыров, татьяна москалькова, следственный комитет россии (ск рф), служба безопасности украины, никита журавель