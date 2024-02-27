https://ria.ru/20240227/zemletryasenie-1929826313.html

В Турции произошло землетрясение

В Турции произошло землетрясение - РИА Новости, 27.02.2024

В Турции произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,6 произошло во вторник в турецкой провинции Чанаккале на западе страны, сообщений о разрушениях нет, информирует Управление по... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T17:02

2024-02-27T17:02

2024-02-27T17:02

в мире

турция

чанаккале (провинция)

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СТАМБУЛ, 27 фев - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,6 произошло во вторник в турецкой провинции Чанаккале на западе страны, сообщений о разрушениях нет, информирует Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). Толчок магнитудой 4,6 произошел около 16.09 по местному времени (совпадает с мск), очаг залегал возле деревни Бейпинар на глубине порядка 7 километров. В свою очередь сейсмологи обсерватории Кандилли оценили магнитуду в 4,5. О разрушениях пока не сообщалось, заявил в соцсети X министр внутренних дел Али Ерликая. По данным газеты Sabah, толчки ощущались также в провинциях Текирдаг и Стамбул.

https://ria.ru/20240226/zemletryasenie-1929602086.html

турция

чанаккале (провинция)

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в мире, турция, чанаккале (провинция)