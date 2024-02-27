https://ria.ru/20240227/zemletryasenie-1929826313.html
В Турции произошло землетрясение
В Турции произошло землетрясение - РИА Новости, 27.02.2024
В Турции произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,6 произошло во вторник в турецкой провинции Чанаккале на западе страны, сообщений о разрушениях нет, информирует Управление по... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T17:02
2024-02-27T17:02
2024-02-27T17:02
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турция
чанаккале (провинция)
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СТАМБУЛ, 27 фев - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,6 произошло во вторник в турецкой провинции Чанаккале на западе страны, сообщений о разрушениях нет, информирует Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). Толчок магнитудой 4,6 произошел около 16.09 по местному времени (совпадает с мск), очаг залегал возле деревни Бейпинар на глубине порядка 7 километров. В свою очередь сейсмологи обсерватории Кандилли оценили магнитуду в 4,5. О разрушениях пока не сообщалось, заявил в соцсети X министр внутренних дел Али Ерликая. По данным газеты Sabah, толчки ощущались также в провинциях Текирдаг и Стамбул.
https://ria.ru/20240226/zemletryasenie-1929602086.html
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в мире, турция, чанаккале (провинция)
В мире, Турция, Чанаккале (провинция)
В Турции произошло землетрясение
В турецком Чанаккале произошло землетрясение магнитудой 4,6