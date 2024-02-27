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СМИ: Киев составил обращение по поводу легитимности Зеленского после 20 мая
СМИ: Киев составил обращение по поводу легитимности Зеленского после 20 мая - РИА Новости, 27.02.2024
СМИ: Киев составил обращение по поводу легитимности Зеленского после 20 мая
Офис Владимира Зеленского подготовил обращение в Конституционный суд Украины для получения разъяснений по поводу легитимности Зеленского после 20 мая, когда... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T18:14
2024-02-27T18:14
2024-02-27T20:55
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Офис Владимира Зеленского подготовил обращение в Конституционный суд Украины для получения разъяснений по поводу легитимности Зеленского после 20 мая, когда истечет срок действия его полномочий, пишет украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на источники. "Офис президента подготовил текст обращения в Конституционный суд касаемо легитимности пребывания Владимира Зеленского на посту президента Украины, учитывая, что 20 мая 2024 года истекает определенный Конституцией Украины пятилетний срок с момента инаугурации", — говорится в сообщении, опубликованном в Telеgram-канале "Зеркала недели". По информации издания, офис Зеленского хочет поставить перед Конституционным судом несколько вопросов. В частности, возможно ли проведение президентских выборов во время военного положения, сохранит ли Зеленский легитимность после 20 мая, когда истекает срок действия его полномочий. По информации источников "Зеркала недели", если решение об обращении в суд будет принято, делать это будут депутаты фракции "Слуга народа". "Окончательного решения по поводу целесообразности такого конституционного представления не принято. <...> Основным сдерживающим фактором является то, что у офиса нет уверенности в том, что они получат от Конституционного суда быстрое, а главное, нужное им решение", — отмечает издание. Ранее депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, который находится под стражей по подозрению в госизмене, заявил, что полномочия Зеленского истекают в ночь на 21 мая и не могут быть продлены. Позже бывший премьер Украины Николай Азаров подтвердил, что Зеленский потеряет полномочия после 21 мая. На Украине ранее продлили действие военного положения и всеобщей мобилизации, в связи с чем президентские выборы, намеченные на весну 2024 года, проводиться не будут. Зеленский заявлял, что выборы на Украине сейчас "не ко времени", по его словам, на этом вопросе нужно поставить точку.
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в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины
СМИ: Киев составил обращение по поводу легитимности Зеленского после 20 мая
"Зеркало недели": Киев составил запрос по легитимности Зеленского после 20 мая
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости.
Офис Владимира Зеленского подготовил обращение в Конституционный суд Украины для получения разъяснений по поводу легитимности Зеленского после 20 мая, когда истечет срок действия его полномочий, пишет украинское издание
"Зеркало недели" со ссылкой на источники.
"Офис президента подготовил текст обращения в Конституционный суд касаемо легитимности пребывания Владимира Зеленского на посту президента Украины, учитывая, что 20 мая 2024 года истекает определенный Конституцией Украины пятилетний срок с момента инаугурации", — говорится в сообщении, опубликованном в Telеgram-канале "Зеркала недели".
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По информации издания, офис Зеленского хочет поставить перед Конституционным судом несколько вопросов. В частности, возможно ли проведение президентских выборов во время военного положения, сохранит ли Зеленский легитимность после 20 мая, когда истекает срок действия его полномочий. По информации источников "Зеркала недели", если решение об обращении в суд будет принято, делать это будут депутаты фракции "Слуга народа".
"Окончательного решения по поводу целесообразности такого конституционного представления не принято. <...> Основным сдерживающим фактором является то, что у офиса нет уверенности в том, что они получат от Конституционного суда быстрое, а главное, нужное им решение", — отмечает издание.
Ранее депутат Верховной рады
Украины Александр Дубинский, который находится под стражей по подозрению в госизмене, заявил, что полномочия Зеленского истекают в ночь на 21 мая и не могут быть продлены. Позже бывший премьер Украины Николай Азаров подтвердил, что Зеленский потеряет полномочия после 21 мая. На Украине ранее продлили действие военного положения и всеобщей мобилизации, в связи с чем президентские выборы, намеченные на весну 2024 года, проводиться не будут. Зеленский заявлял, что выборы на Украине сейчас "не ко времени", по его словам, на этом вопросе нужно поставить точку.
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