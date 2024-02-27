https://ria.ru/20240227/yemen-1929787650.html
Лавров заявил, что Россия не оправдывает действия ни США, ни хуситов
Лавров заявил, что Россия не оправдывает действия ни США, ни хуситов - РИА Новости, 27.02.2024
Лавров заявил, что Россия не оправдывает действия ни США, ни хуситов
Москва не оправдывает атаки на коммерческие суда со стороны хуситов, но и США не имеют права обстреливать Йемен в связи с этим, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T14:41
2024-02-27T14:41
2024-02-27T14:41
в мире
россия
сша
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
йемен
ансар алла
военная операция сша и британии в йемене
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772062322_0:0:2977:1676_1920x0_80_0_0_cf6fcb244fc246e440c8119edc25fe31.jpg
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Москва не оправдывает атаки на коммерческие суда со стороны хуситов, но и США не имеют права обстреливать Йемен в связи с этим, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы не оправдываем обстрелы коммерческих судов, чем бы эти обстрелы ни оправдывались. Но мы также не можем оправдать агрессивные действия, которые под этим предлогом США и Британия предпринимают против территории Йеменской Республики, не имея на это никакого международного мандата", - сказал Лавров на совместной пресс-конференции с йеменским премьер-министром. Премьер-министр международно признанного правительства Йемена Ахмед бен Мубарак посещает Москву спустя всего около трех недель после своего назначения на этот пост, одновременно он занимает должность министра иностранных дел.
https://ria.ru/20240206/oruzhie-1925574136.html
россия
сша
йемен
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772062322_138:0:2867:2047_1920x0_80_0_0_5c7f6fb3a32bca909197be881f66dacf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), йемен, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене
В мире, Россия, США, Сергей Лавров, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Йемен, Ансар Алла, Военная операция США и Британии в Йемене
Лавров заявил, что Россия не оправдывает действия ни США, ни хуситов
Лавров: Россия не оправдывает атаки хуситов, но и США нельзя обстреливать Йемен
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Москва не оправдывает атаки на коммерческие суда со стороны хуситов, но и США не имеют права обстреливать Йемен в связи с этим, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы не оправдываем обстрелы коммерческих судов, чем бы эти обстрелы ни оправдывались. Но мы также не можем оправдать агрессивные действия, которые под этим предлогом США и Британия предпринимают против территории Йеменской Республики, не имея на это никакого международного мандата", - сказал Лавров на совместной пресс-конференции с йеменским премьер-министром.
Премьер-министр международно признанного правительства Йемена Ахмед бен Мубарак посещает Москву спустя всего около трех недель после своего назначения на этот пост, одновременно он занимает должность министра иностранных дел.
У Йемена появилось абсолютное оружие