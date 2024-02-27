https://ria.ru/20240227/yemen-1929683665.html
Американские военные сообщили об уничтожении ракет хуситов
Американские военные сообщили об уничтожении ракет хуситов - РИА Новости, 27.02.2024
Американские военные сообщили об уничтожении ракет хуситов
Американские военные уничтожили в понедельник три безэкипажных надводных аппарата, две противокорабельные крылатые ракеты и ударный беспилотник, продолжая... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T06:13
2024-02-27T06:13
2024-02-27T06:19
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ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. Американские военные уничтожили в понедельник три безэкипажных надводных аппарата, две противокорабельные крылатые ракеты и ударный беспилотник, продолжая противоборство с правящим на севере Йемена движением "Ансар Алла" (хуситы), сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM). "Безэкипажные надводные аппараты и противокорабельные крылатые ракеты были подготовлены к пуску в направлении Красного моря, а БПЛА находился над ним", - сказано в пресс-релизе. Военные заявляют, что вооружения, которые они обнаружили в подконтрольных хуситам районах Йемена, представляли "непосредственную угрозу торговым судам и кораблям ВМС США в регионе". Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион. США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
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в мире, красное море, йемен, сша, ансар алла, вооруженные силы сша, военная операция сша и британии в йемене
В мире, Красное море, Йемен, США, Ансар Алла, Вооруженные силы США, Военная операция США и Британии в Йемене
Американские военные сообщили об уничтожении ракет хуситов
CENTCOM: военные США уничтожили ракеты и беспилотники хуситов на севере Йемена
ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. Американские военные уничтожили в понедельник три безэкипажных надводных аппарата, две противокорабельные крылатые ракеты и ударный беспилотник, продолжая противоборство с правящим на севере Йемена движением "Ансар Алла" (хуситы), сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).
«
"Безэкипажные надводные аппараты и противокорабельные крылатые ракеты были подготовлены к пуску в направлении Красного моря, а БПЛА находился над ним", - сказано в пресс-релизе.
Военные заявляют, что вооружения, которые они обнаружили в подконтрольных хуситам районах Йемена, представляли "непосредственную угрозу торговым судам и кораблям ВМС США в регионе".
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем
корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.
Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
США и Великобритания
с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
Хуситы заявили о ракетном обстреле американского судна Torm Thor