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В Кремле ответили на слова Макрона об отправке войск на Украину
В Кремле ответили на слова Макрона об отправке войск на Украину - РИА Новости, 27.02.2024
В Кремле ответили на слова Макрона об отправке войск на Украину
Отправка западных контингентов на Украину приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T13:09
2024-02-27T13:09
2024-02-27T14:05
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Отправка западных контингентов на Украину приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова президента Франции Эммануэля Макрона."В этом случае уже нужно говорить не о вероятности, а о неизбежности. Вот так и оценим. И так же должны оценивать эти страны и отдавать себе отчет. И задаваться вопросом, соответствует ли это их интересам, а главное — интересам граждан их стран", — сказал пресс-секретарь российского президента.Сам факт обсуждения возможности "направления неких контингентов на Украину из стран НАТО" Песков назвал важным новым элементом. Все остальные детали в выступлениях президента Франции так или иначе уже озвучивались, добавил он.При этом в Москве зафиксировали и тот факт, что в Европе нет консенсуса по вопросу направления военных, продолжил Песков. Он отметил, что целый ряд стран — участниц встречи в Париже сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт".Он также добавил, что в Кремле хорошо известна позиция Макрона о необходимости нанесения стратегического поражения России.В Москве неоднократно заявляли, что поставки вооружений Украине напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт.Как заявил РИА Новости глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, отправка западными странами своих военных на Украину повысит риск прямого столкновения НАТО с Россией.Владимир Путин на минувшей неделе отмечал, что на Западе заявляют о необходимости нанесения стратегического поражения России и в то же время хотят вести с Москвой переговоры о стратегической стабильности. Как подчеркнул российский президент, за рубежом полагают, что эти два вопроса не связаны, но это не так .
https://ria.ru/20240227/makron-1929750590.html
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украина, россия, нато, в мире, эммануэль макрон
Украина, Россия, НАТО, В мире, Эммануэль Макрон, Специальная военная операция на Украине
В Кремле ответили на слова Макрона об отправке войск на Украину
Песков заявил о неизбежности столкновения с НАТО при отправке войск на Украину
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Отправка западных контингентов на Украину приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова президента Франции Эммануэля Макрона.
Макрон, выступая перед журналистами по итогам вчерашней конференции по поддержке Украины, которая прошла в Париже, заявил, что лидеры западных стран обсуждают возможность отправки войск, но консенсуса не достигли.
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"В этом случае уже нужно говорить не о вероятности, а о неизбежности. Вот так и оценим. И так же должны оценивать эти страны и отдавать себе отчет. И задаваться вопросом, соответствует ли это их интересам, а главное — интересам граждан их стран", — сказал пресс-секретарь российского президента.
Сам факт обсуждения возможности "направления неких контингентов на Украину из стран НАТО" Песков назвал важным новым элементом. Все остальные детали в выступлениях президента Франции так или иначе уже озвучивались, добавил он.
При этом в Москве
зафиксировали и тот факт, что в Европе
нет консенсуса по вопросу направления военных, продолжил Песков. Он отметил, что целый ряд стран — участниц встречи в Париже сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт".
Он также добавил, что в Кремле хорошо известна позиция Макрона о необходимости нанесения стратегического поражения России.
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В Москве неоднократно заявляли, что поставки вооружений Украине напрямую вовлекают страны НАТО
в конфликт.
Как заявил РИА Новости глава российской делегации на переговорах в Вене
по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов
, отправка западными странами своих военных на Украину повысит риск прямого столкновения НАТО с Россией.
Владимир Путин на минувшей неделе отмечал, что на Западе заявляют о необходимости нанесения стратегического поражения России и в то же время хотят вести с Москвой переговоры о стратегической стабильности. Как подчеркнул российский президент, за рубежом полагают, что эти два вопроса не связаны, но это не так .
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