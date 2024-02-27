https://ria.ru/20240227/voyna-1929878265.html

"Это война". Французский политик резко высказался о заявлении Макрона

"Это война". Французский политик резко высказался о заявлении Макрона - РИА Новости, 27.02.2024

"Это война". Французский политик резко высказался о заявлении Макрона

Западные страны хотят эскалации конфликта на Украине, а слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск стран ЕС на Украину – это... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T23:05

2024-02-27T23:05

2024-02-27T23:05

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ПАРИЖ, 27 фев – РИА Новости. Западные страны хотят эскалации конфликта на Украине, а слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск стран ЕС на Украину – это объявление войны России, заявил РИА Новости лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Накануне Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры стран Запада обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Позже премьер-министр Франции Габриэль Атталь вслед за заявлением Макрона также не исключил отправку военных на Украину и добавил, что Париж "не сможет смириться" с победой РФ. "Эскалации хотят. Когда Макрон заявляет, что направит (на Украину) ракеты дальнего действия, а также сухопутные войска – это уже не эскалация, это война. Если вы отправляете дальнобойные вооружения, способные достичь Москвы, и отправляете войска в страну – как это называется? Это называется война. Это означает, что мы вступим войну с Россией, ядерной державой. А ядерная держава против другой ядерной державы – это называется мировая война", - заявил политик. Он отметил, что такие заявления нельзя делать "ради позы", а в реальности Европа стоит на пути войны. "Я не уверен, что французы хотят умирать за (Владимира) Зеленского и за НАТО. Я в этом сомневаюсь. Необходимо заблокировать Макрона, для этого есть масса возможностей. Сейчас мы сталкиваемся с серьёзным риском вступления в войну. Макрон готов даже пожертвовать французами, что немыслимо. Он даже готов дать французское ядерное оружие в распоряжение ЕС. Мы не находимся в войне, Украина находится в войне. Либо мы это прекратим, либо все окажемся в войне", - отметил он. Филиппо подчеркнул, что, делая такие заявления, Макрон может преследовать краткосрочные политические цели. "Если цель Макрона – замять предвыборную капанию в Европарламенте, это возможно. Если его цель – обеспечить себе третий президентский срок, отменив президентские выборы из-за войны, это тоже возможно", - добавил он. Филиппо отметил, что необходимо прекратить вливать миллиарды евро, "которых не хватает нашим фермерам, нашим больницам, нашим пенсионерам", в конфликт на Украине. Возможная отправка западными странами своих военных на Украину повысит риск прямого столкновения НАТО с Россией, заявил ранее РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Президент РФ Владимир Путин, говоря о специальной военной операции, заявлял, что "победа будет за нами", а мир будет тогда, когда Россия достигнет своих целей в СВО. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в США знают, что Украина не сможет победить в вооруженном конфликте с РФ.

https://ria.ru/20240227/ukraina-1929764924.html

https://ria.ru/20240227/makron-1929757064.html

https://ria.ru/20240227/germaniya-1929727082.html

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