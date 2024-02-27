https://ria.ru/20240227/veschestvo_bz-1929717821.html
Боевое отравляющее вещество BZ
Боевое отравляющее вещество BZ - РИА Новости, 27.02.2024
Боевое отравляющее вещество BZ
Би-Зет (BZ, хинуклидил-3-бензилат, 3 хинуклидиловый эфир гидроксидифенилуксусной кислоты) – психохимическое боевое отравляющее вещество (ОВ). РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T11:07
2024-02-27T11:07
2024-02-27T11:07
справки
игорь кириллов
сергей лавров
россия
сша
солсбери
организация по запрещению химического оружия
отравления
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Би-Зет (BZ, хинуклидил-3-бензилат, 3 хинуклидиловый эфир гидроксидифенилуксусной кислоты) – психохимическое боевое отравляющее вещество (ОВ).Представляет собой бесцветные кристаллы без вкуса и запаха. Практически нерастворим в воде. Растворим в разбавленных кислотах, в спирте и большинстве других растворителей, хлороформе и других алкилгалогенидах. Частично начинает разрушаться при длительном нагревании до 170 °C, полностью – при нагревании до 200° C в течение одного-двух часов. Химически устойчив. Образует водорастворимые соли с органическими и минеральными кислотами, обладающие такой же биологической активностью, что и исходное основание.Вещество впервые было получено в 1955 году в США. В 1961 году была установлена его психоактивность, в 1966 году – закончены полевые испытания по определению боевой эффективности. США заявили о полном уничтожении запасов BZ еще в 1990 году, когда было утилизировано около 50 тонн этого вещества. Однако, как отметил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов, США сохранили возможность синтеза прекурсоров боевого психотропного отравляющего вещества BZ на базе мощностей по производству фармпрепаратов в объеме до нескольких десятков тонн в год.В СССР и России разработок подобных химических соединений не осуществлялось.Вещество BZ вызывает поражения при попадании в организм ингаляционным, пероральным и венозно-артериальным путем. Смертельные поражения для BZ нехарактерны; они могут иметь место лишь у пожилых людей, детей и людей, страдающих заболеваниями дыхательных путей.Признаки поражения проявляются в расширения зрачков, сухостью во рту, учащении сердцебиения, головокружении, мышечной слабости. Через 30-60 минут наблюдаются ослабление внимания и памяти, снижение реакций на внешние раздражители. Пораженный теряет ориентацию, возникают явления психомоторного возбуждения, периодически сменяющиеся галлюцинациями. Контакт с окружающим миром теряется, и пораженный бывает не в состоянии отличить реальность от происходящих в его сознании иллюзорных представлений. Развивается негативизм: пораженный постоянно делает противоположное тому, что ему предлагается. Он активно противодействует любому побуждению и ко всему имеет отрицательное отношение. В этот период нередки неожиданные вспышки гнева. Следствием нарушения сознания является безумство с периодами частичной или полной потери памяти. Отдельные признаки поражения сохраняются до пяти суток.Психотоксический эффект достигает максимума через 30-60 минут после поступления BZ в организм и продолжается от одних до четырех суток в зависимости от дозы и состояния пораженного. Защита органов дыхания при поражении ОВ группы BZ – противогаз. При необходимости вводится антидот: 0,3-0,5 мл аминостигмина.Вещество BZ широко применялось американцами во время Вьетнамской войны.В апреле 2018 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что при отравлении бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери могло быть использовано вещество BZ. Глава внешнеполитического ведомства РФ ссылался на швейцарский центр радиологического и химико-бактериологического анализа в городе Шпиц, который анализировал пробы ОЗХО с места инцидента. В свою очередь глава лаборатории Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и руководитель команды специалистов, которая была развернута в Великобритании, Марк-Майкл Блюм сообщил, что в образцах проб, взятых в британском Солсбери, вещество BZ обнаружено не было.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, игорь кириллов, сергей лавров, россия, сша, солсбери, организация по запрещению химического оружия, отравления, дело об отравлении скрипалей, химическое оружие
Справки, Игорь Кириллов, Сергей Лавров, Россия, США, Солсбери, Организация по запрещению химического оружия, отравления, Дело об отравлении Скрипалей, химическое оружие
Би-Зет (BZ, хинуклидил-3-бензилат, 3 хинуклидиловый эфир гидроксидифенилуксусной кислоты) – психохимическое боевое отравляющее вещество (ОВ).
Представляет собой бесцветные кристаллы без вкуса и запаха. Практически нерастворим в воде. Растворим в разбавленных кислотах, в спирте и большинстве других растворителей, хлороформе и других алкилгалогенидах. Частично начинает разрушаться при длительном нагревании до 170 °C, полностью – при нагревании до 200° C в течение одного-двух часов. Химически устойчив. Образует
водорастворимые соли с органическими и минеральными кислотами, обладающие такой же биологической активностью, что и исходное основание.
Вещество впервые было получено в 1955 году в США. В 1961 году была установлена его психоактивность, в 1966 году – закончены
полевые испытания по определению боевой эффективности.
США заявили о полном уничтожении запасов BZ еще в 1990 году, когда было утилизировано около 50 тонн этого вещества. Однако, как отметил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов, США сохранили
возможность синтеза прекурсоров боевого психотропного отравляющего вещества BZ на базе мощностей по производству фармпрепаратов в объеме до нескольких десятков тонн в год.
В СССР и России разработок подобных химических соединений не осуществлялось
.
Вещество BZ вызывает поражения при попадании в организм ингаляционным, пероральным и венозно-артериальным путем. Смертельные поражения для BZ нехарактерны; они могут иметь место лишь у пожилых людей, детей и людей, страдающих заболеваниями дыхательных путей.
Признаки поражения проявляются в расширения зрачков, сухостью во рту, учащении сердцебиения, головокружении, мышечной слабости. Через 30-60 минут наблюдаются ослабление внимания и памяти, снижение реакций на внешние раздражители. Пораженный теряет ориентацию, возникают явления психомоторного возбуждения, периодически сменяющиеся галлюцинациями. Контакт с окружающим миром теряется, и пораженный бывает не в состоянии отличить реальность от происходящих в его сознании иллюзорных представлений. Развивается негативизм: пораженный постоянно делает противоположное тому, что ему предлагается. Он активно противодействует любому побуждению и ко всему имеет отрицательное отношение. В этот период нередки неожиданные вспышки гнева. Следствием нарушения сознания является безумство с периодами частичной или полной потери памяти. Отдельные признаки поражения сохраняются до пяти суток.
Психотоксический эффект достигает максимума
через 30-60 минут после поступления BZ в организм и продолжается от одних до четырех суток в зависимости от дозы и состояния пораженного.
Защита органов дыхания при поражении ОВ группы BZ – противогаз. При необходимости вводится антидот: 0,3-0,5 мл аминостигмина.
Вещество BZ широко применялось
американцами во время Вьетнамской войны.
В апреле 2018 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что при отравлении бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери могло быть использовано вещество BZ. Глава внешнеполитического ведомства РФ ссылался
на швейцарский центр радиологического и химико-бактериологического анализа в городе Шпиц, который анализировал пробы ОЗХО с места инцидента.
В свою очередь глава лаборатории Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и руководитель команды специалистов, которая была развернута в Великобритании, Марк-Майкл Блюм сообщил
, что в образцах проб, взятых в британском Солсбери, вещество BZ обнаружено не было.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников