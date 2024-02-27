https://ria.ru/20240227/veschestvo_bz-1929717821.html

Боевое отравляющее вещество BZ

Боевое отравляющее вещество BZ - РИА Новости, 27.02.2024

Боевое отравляющее вещество BZ

Би-Зет (BZ, хинуклидил-3-бензилат, 3 хинуклидиловый эфир гидроксидифенилуксусной кислоты) – психохимическое боевое отравляющее вещество (ОВ). РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T11:07

2024-02-27T11:07

2024-02-27T11:07

справки

игорь кириллов

сергей лавров

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сша

солсбери

организация по запрещению химического оружия

отравления

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Би-Зет (BZ, хинуклидил-3-бензилат, 3 хинуклидиловый эфир гидроксидифенилуксусной кислоты) – психохимическое боевое отравляющее вещество (ОВ).Представляет собой бесцветные кристаллы без вкуса и запаха. Практически нерастворим в воде. Растворим в разбавленных кислотах, в спирте и большинстве других растворителей, хлороформе и других алкилгалогенидах. Частично начинает разрушаться при длительном нагревании до 170 °C, полностью – при нагревании до 200° C в течение одного-двух часов. Химически устойчив. Образует водорастворимые соли с органическими и минеральными кислотами, обладающие такой же биологической активностью, что и исходное основание.Вещество впервые было получено в 1955 году в США. В 1961 году была установлена его психоактивность, в 1966 году – закончены полевые испытания по определению боевой эффективности. США заявили о полном уничтожении запасов BZ еще в 1990 году, когда было утилизировано около 50 тонн этого вещества. Однако, как отметил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов, США сохранили возможность синтеза прекурсоров боевого психотропного отравляющего вещества BZ на базе мощностей по производству фармпрепаратов в объеме до нескольких десятков тонн в год.В СССР и России разработок подобных химических соединений не осуществлялось.Вещество BZ вызывает поражения при попадании в организм ингаляционным, пероральным и венозно-артериальным путем. Смертельные поражения для BZ нехарактерны; они могут иметь место лишь у пожилых людей, детей и людей, страдающих заболеваниями дыхательных путей.Признаки поражения проявляются в расширения зрачков, сухостью во рту, учащении сердцебиения, головокружении, мышечной слабости. Через 30-60 минут наблюдаются ослабление внимания и памяти, снижение реакций на внешние раздражители. Пораженный теряет ориентацию, возникают явления психомоторного возбуждения, периодически сменяющиеся галлюцинациями. Контакт с окружающим миром теряется, и пораженный бывает не в состоянии отличить реальность от происходящих в его сознании иллюзорных представлений. Развивается негативизм: пораженный постоянно делает противоположное тому, что ему предлагается. Он активно противодействует любому побуждению и ко всему имеет отрицательное отношение. В этот период нередки неожиданные вспышки гнева. Следствием нарушения сознания является безумство с периодами частичной или полной потери памяти. Отдельные признаки поражения сохраняются до пяти суток.Психотоксический эффект достигает максимума через 30-60 минут после поступления BZ в организм и продолжается от одних до четырех суток в зависимости от дозы и состояния пораженного. Защита органов дыхания при поражении ОВ группы BZ – противогаз. При необходимости вводится антидот: 0,3-0,5 мл аминостигмина.Вещество BZ широко применялось американцами во время Вьетнамской войны.В апреле 2018 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что при отравлении бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери могло быть использовано вещество BZ. Глава внешнеполитического ведомства РФ ссылался на швейцарский центр радиологического и химико-бактериологического анализа в городе Шпиц, который анализировал пробы ОЗХО с места инцидента. В свою очередь глава лаборатории Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и руководитель команды специалистов, которая была развернута в Великобритании, Марк-Майкл Блюм сообщил, что в образцах проб, взятых в британском Солсбери, вещество BZ обнаружено не было.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, игорь кириллов, сергей лавров, россия, сша, солсбери, организация по запрещению химического оружия, отравления, дело об отравлении скрипалей, химическое оружие