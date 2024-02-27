https://ria.ru/20240227/veschestvo-1929722557.html

Отравляющее вещество BZ было на вооружении США, рассказал эксперт

Отравляющее вещество BZ было на вооружении США, рассказал эксперт - РИА Новости, 27.02.2024

Отравляющее вещество BZ было на вооружении США, рассказал эксперт

Боевое отравляющее вещество по классификации НАТО "BZ" было на вооружении армии США и Великобритании, оно применялось, в частности, американцами во Вьетнаме,... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T11:10

2024-02-27T11:10

2024-02-27T11:10

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Боевое отравляющее вещество по классификации НАТО "BZ" было на вооружении армии США и Великобритании, оно применялось, в частности, американцами во Вьетнаме, сообщил РИА Новости во вторник бывший эксперт ООН по запрещению химического и бактериологического оружия Игорь Никулин. Ранее ЦОС ФСБ сообщил о пресечении в Запорожской области теракта с использованием аналога боевого отравляющего вещества BZ, задержаны трое граждан Украины. "Боевое отравляющее вещество по классификации НАТО "BZ" очень долго было на вооружении армии США и Великобритании, оно применялось, в частности, американцами во Вьетнаме. Есть версия, что им был отравлен известный американский музыкант Пол Робсон", - сказал Никулин. По его словам, США и Великобритания заявляли о полном уничтожении запасов этого вещества. "Однако верить англосаксам нельзя, никого из инспекторов эти "джентльмены" на свои площадки не пускали. В качестве же его аналога может быть любой похожий по формуле химикат, который используется в промышленности, в частности, при производстве красок и лаков", - отметил эксперт. Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил журналистам, что США заявили о полном уничтожении запасов отравляющего вещества BZ в 1990 году, но при этом сохранили его образцы и возможность синтеза его прекурсоров. Он напомнил, что США и их союзники неоднократно применяли боеприпасы с химическими рецептурами в Афганистане, Ираке и Сирии.

https://ria.ru/20240219/khimoruzhie-1928227162.html

https://ria.ru/20240227/veschestvo_bz-1929717821.html

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