Отравляющее вещество BZ было на вооружении США, рассказал эксперт
Эксперт Никулин: вещество BZ было на вооружении США и применялось во Вьетнаме
© AP Photo / Brennan LinsleyЗавод в Колорадо
© AP Photo / Brennan Linsley
Завод в Колорадо. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Боевое отравляющее вещество по классификации НАТО "BZ" было на вооружении армии США и Великобритании, оно применялось, в частности, американцами во Вьетнаме, сообщил РИА Новости во вторник бывший эксперт ООН по запрещению химического и бактериологического оружия Игорь Никулин.
Ранее ЦОС ФСБ сообщил о пресечении в Запорожской области теракта с использованием аналога боевого отравляющего вещества BZ, задержаны трое граждан Украины.
"Боевое отравляющее вещество по классификации НАТО "BZ" очень долго было на вооружении армии США и Великобритании, оно применялось, в частности, американцами во Вьетнаме. Есть версия, что им был отравлен известный американский музыкант Пол Робсон", - сказал Никулин.
По его словам, США и Великобритания заявляли о полном уничтожении запасов этого вещества.
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"Однако верить англосаксам нельзя, никого из инспекторов эти "джентльмены" на свои площадки не пускали. В качестве же его аналога может быть любой похожий по формуле химикат, который используется в промышленности, в частности, при производстве красок и лаков", - отметил эксперт.
Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил журналистам, что США заявили о полном уничтожении запасов отравляющего вещества BZ в 1990 году, но при этом сохранили его образцы и возможность синтеза его прекурсоров. Он напомнил, что США и их союзники неоднократно применяли боеприпасы с химическими рецептурами в Афганистане, Ираке и Сирии.